„Am crezut că mor” Moment șocant filmat pe scena Beach Please: un adolescent, la terapie intensivă după un gest inconștient

Un adolescent de 15 ani a ajuns în stare gravă la spital în urma unui gest șocant . Totul s-a întâmplat chiar după ce băiatul și-a întâlnit artistul preferat.

Băiat de 15 ani, îndemnat de rapperul Destroy Lonely să sară de pe scena Beach Please

Nicolas, un adolescent de 15 ani, este internat la Terapie Intensivă, după ce seara trecută a sărit de pe scenă la Beach Please. Băiatul se afla la festival împreună cu prietenii, dorind să-l vadă pe artistul său preferat, rapperul american Destroy Lonely.

A avut parte de o surpriză de proporții atunci când artistul l-a invitat pe scenă, alături de el. Nimeni nu bănuia că momentul de entuziasm se va transforma într-o scenă șocantă.

După ce a cântat alături de rapper, la un moment dat, Nicolas a fost îndemnat de cântăreț să sară de pe scenă, în mijlocul mulțimii, de la trei metri înălțime. În imagini se poate observa cum tânărul îi face semn că nu dorește să sară.

Totuși, Destroy Lonely insistă și în final pare că-l forțează pe adolescent să facă acest gest. În urma săriturii, băiatul s-a rănit grav de gardul ce delimita mulțimea de scena principală.

Reacția adolescentului: „Am crezut că aici vor fi ultimele clipe”

A fost preluat de ambulanță și transportat la spitalul din Constanța, la secție de terapie intensivă, potrivit . Imaginile filmate s-au răspândit rapid pe rețelele de socializare.

„Când am căzut am crezut că mor. Nu am mai avut aer, am rămas fără aer. Şi nu ştiu. Am crezut că dacă nu o să primesc ajutor aici vor fi ultimele clipe.

M-a prins mai într-un capăt de scenă, gen pe o margine. El tot m-a îndrumat să sar, eu m-am dat în spate i-am spus clar că nu vreau. Şi la un moment dat mă ia de hanorac şi mă tot împinge cumva”, a declarat Nicolas, potrivit sursei citate.

@Destroy Lonely forces fan to jump off of the stage

Artistul și-a continuat concertul

Adolescentul are leziuni pe ficat și la unul dintre rinichi, dar și o contuzie pulmonară. După incident, rapperul american și-a continuat concertul de parcă nu s-ar fi întâmplat nimic.

Conform sursei citate, mama băiatul vrea să depună plângere împotriva cântărețului. Totodată, fermă și au transmis că nu vor mai colabora cu Destroy Lonely.

„Dincolo de gestul lui Nicolas de a sări de scenă, vreau să vorbesc despre gestul iresponsabil al artistului de pe scenă care a îndemnat de mai multe ori acest tânăr, care se vede clar că nu-şi dorea să facă acest lucru, să sară de pe scenă. De astăzi intezicem participanţilor să mai urce pe scenă, indiferent dacă sunt invitaţi de artiști”, a declarat Selly, organizator Beach Please.