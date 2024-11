„Am crezut că va fi ușor și am plătit pentru asta!”. Elias Charalambous, dur cu jucătorii FCSB după 1-1 la Craiova

În fața a doar 15.000 de spectatori, ultima a turului din sezonul regular. Conform așteptărilor, am avut parte de spectacol, dar și de multă tensiune, mai ales pe gazon,

Prima reacție a lui Elias Charalambous după Universitatea Craiova – FCSB 1-1

Lipsită de aportul lui Darius Olaru din cauza unei accidentări, FCSB era cotată la casele de pariuri cu șansa a doua în derby-ul cu Universitatea Craiova. Asta chiar dacă formația gazdă stătea pe un butoi cu pulbere, gata oricând să explodeze la un nou rezultat negativ, iar

Și după cum a început partida, se părea că vom asista la o răsturnare a calculelor hârtiei. Pentru că FCSB a început cum nu se putea mai bine partida, Miculescu reușind să deschidă scorul după numai 17 minute de joc, profitând de erorile în lanț comise de apărătorii olteni.

Apoi, spre finalul primei reprize, Universitatea Craiova a rămas în zece oameni, fundașul dreapta și se părea că nimic nu-i va putea opri pe campionii en-titre în obținerea celor trei puncte.

Numai că în repriza secundă, poate și evoluția FCSB-ului s-a schimbat foarte mult în rău. Numeroase erori la construcție, dar și în apărare, care au culminat cu gafa lui Baba Alhassan, care l-a faultat gratuit în careu pe Baiaram. faul care, la intervenția VAR, s-a soldat cu un penalty acordat gazdelor, iar

FCSB-ul a revenit apoi în atac, a căutat cu disperare golul de 3 puncte și a fost foarte aproape să-l obțină în prelungiri. Atunci, arbitrul Florin Andrei a dictat penalty pentru oaspeți pentru un henț comis în careu de Maldonado, însă decizia a fost întoarsă la VAR deoarece un jucător al FCSB-ului se afla în poziție de offside.

La interviul de după finalul meciul, tehnicianul Elias Charalambous a declarat că i-a avertizat pe jucătorii FCSB-ului la pauză că meciul încă nu este jucat, iar temerile sale au fopst pe deplin justificate.

„Cu siguranță că suntem dezamăgiți pentru ce s-a întâmplat în seara asta. În prima repriză am jucat foarte bine. A trebuit să fac niște schimbări. Tavi s-a accidentat și a trebuit să îl înlocuiesc cu un alt jucător U21. Am jucat foarte bine.

La pauză am fost îngrijorat. Le-am zis băieților că sunt foarte îngrijorat. Aveam 1-0, adversarul juca în 10 oameni, iar în aceste momente poți să te gândești că este ușor. Din păcate, am făcut o parte a doua a jocului foarte rea. Am văzut ce s-a întâmplat ieri. Când adversarul joacă în 10 oameni crezi că este mai ușor.

Vom vedea ce va fi cu Tavi. Trebuia să fim concentrați, să nu ne pierdem răbdarea. Trebuie să fie un mare exemplu pentru noi pentru că din păcate am pierdut azi cele trei puncte. A fost o nebunie. Totul a fost rău pentru noi, accidentări, cartonașe roșii. Nu avem timp. Trebuie să ne reparăm greșelile pentru că în patru zile avem alt meci.

Meciul durează 90 de minute și trebuie să fim concentrați. Sunt unele emoții pe care nu le poți controla. Adversarul când joacă în 10 oameni devine mai compact, iar noi am crezut că va fi ușor și am plătit pentru asta”, a declarat Elias Charalambous la flash-interviul de după derby-ul Universitatea Craiova – FCSB 1-1.