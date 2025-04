Poli Iaşi a renăscut sub comanda lui Vasile Miriuţă. Echipa din capitala Moldovei a câştigat de o manieră entuziasmantă, , din a doua etapă din play-out, fiind pe locul 11 în clasament.

„Am crezut în el și nu m-am înșelat!”. Șeful lui Poli Iași se felicită pentru aducerea lui Vasile Miriuță în Copou

Cornel Şfaiţer se felicită pentru . Preşedintele clubului a declarat la FANATIK SUPERLIGA că erau voci care nu erau de acord cu alegerea lui Miriuţă, dar rezultatele sunt pentru antrenor:

“Cred că am fost inspirat. Deşi erau voci care spuneau… în urmă cu un an am avut curaj să îl aduc pe Tony, în mulţi antrenori am crezut în ei şi le-am oferit şansa să antreneze în SuperLiga.

Cu Vasile Miriuţă la fel. A fost o surpriză. Am crezut în el, am discutat cu el şi nu m-am înşelat. Dacă reuşim ce ne-am propus, ar fi extraordinar. L-am văzut la Sănătatea Cluj cum a abordat meciurile. Eu am mai vrut să îl iau în urmă cu trei ani.

Era angrenat într-un alt proiect, la Baia Mare. Mi-a plăcut Sănătatea Cluj cu echipa lui Hagi. Mi-a plăcut reacţia echipei, modul în care a abordat jocul. Am urmărit şi un jucător de la el, eram interesat.

“A fost hotărât să revină în SuperLiga şi lucrurile merg pe un drum bun”

Modul în care a abordat jocul îmi place. Şi asta a fost opţiunea. Când a venit Emil Săndoi am încercat variante, am fost refuzat şi acum nu aveam timp prea mult de gândire. Aveam nevoie de antrenor pe bancă. Şi Vasile a răspuns.

A fost hotărât să revină în SuperLiga şi lucrurile merg pe un drum bun. A lucrat la Dinamo în momente grele, la CFR Cluj de două ori. Să o ţinem tot aşa şi să rămânem în SuperLiga”, a spus Şfaiţer.

Cum explică conflictul dintre Miriuţă şi Bordeianu: “Când pierzi de o asemenea manieră apar tensiuni”

Preşedintele celor de la Poli Iaşi a făcut lumină şi în cazul conflictului dintre Vasile Miriuţă şi Mihai Bordeianu, după prima etapă în care noul antrenor a stat pe bancă:

Atunci a fost la primul joc. Experienţa lui Vasile şi a lui Mihai Bordeianu, am intervenit şi eu, iar lucrurile s-au rezolvat după jocul de acasă cu UTA Arad de atunci, din sezonul regulat. Mihai are maturitate.

A fost acel rezultat zdrobitor după venirea lui Miriuţă, cu Universitatea Craiova, scor 1-4. Când pierzi de o asemenea manieră apar tensiuni. A fost omul pe care l-am susţinut. Bordeianu şi-a dorit să vină la Iaşi şi era păcat să nu avem linişte.

Vis-a-vis de aceste lucruri pare linişte şi avem un adevărat grup. Rezultatul îţi aduce linişte, victoriile aduc victorii. Când n-ai rezultate, apar conflicte“, a spus Cornel Şfaiţer la FANATIK SUPERLIGA.