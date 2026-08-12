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„Am dat 110%, VĂ JUR! Aproape că l-am bătut pe David Popovici!” Egor Kornev, declarații șoc la televiziunea rusă după înfrângerea în fața campionului român

Rusul Egor Kornev a oferit prima reacție după ce a fost învins dramatic de David Popovici în proba de 100 de metri liber de la Campionatele Europene.
Bogdan Mariș
12.08.2026 | 22:18
Am dat 110 VA JUR Aproape ca lam batut pe David Popovici Egor Kornev declaratii soc la televiziunea rusa dupa infrangerea in fata campionului roman
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Egor Kornev s-a jurat in presa rusă că a dat 110% ca să-l bată pe David Popovici, dar nu a reușit. Foto: Mihai Antonio Vasile - Fanatik
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Egor Kornev (22 de ani) era al doilea favorit în proba de 100 de metri liber de la Campionatele Europene, iar rusul i-a pus probleme lui David Popovici, însă nu a reușit să îl și învingă pe campionul român, care a avut un parcurs fabulos, stabilind un nou record al competiției. Ce a declarat Kornev în presa din Rusia după cursa de la Paris.

Egor Kornev, declarații șocante după ce a fost învins de David Popovici

Într-o declarație oferită unui post de televiziune din țara natală, Egor Kornev a susținut că a dat absolut totul în cursa de la Paris, dar cu toate acestea nu a reușit să îl învingă pe David Popovici. „Nu poate fi vorba că nu am dat totul, am dat 110%, vă jur. Acidul lactic m-a pedepsit, dar sunt fericit, timpul meu a fost respectabil.

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Aproape l-am bătut (n.r. pe David Popovici). Am fost foarte bun și o să revin și mai puternic. Am vrut să înot mai rapid și s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Sunt foarte fericit, data viitoare va fi mai bine”, a declarat înotătorul rus, conform Match TV. Egor Kornev l-a „înțepat” pe David Popovici înainte de cursa care a avut loc miercuri seară, însă campionul român i-a oferit replica după ce a cucerit medalia de aur.

Cine este Egor Kornev, rivalul lui David Popovici de la Campionatele Europene. Care sunt cele mai importante performanțe din cariera rusului

Egor Kornev s-a născut pe 6 februarie 2004 la Sankt Petersburg și practică înotul de la o vârstă fragedă. Campion național în repetate rânduri, acesta deține mai multe recorduri pentru sportivi din Rusia: 50 de metri liber (21.06), 100 de metri liber (46.74, timp stabilit chiar miercuri seară) și 50 de metri fluture (22.36).

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Kornev este dublu campion mondial în proba de ștafetă combinată 4×100 metri, la Budapesta în 2024 (bazin scurt) și la Singapore în 2025. La ediția actuală a Campionatelor Europene, rusul a cucerit medalia de aur în proba de 50 de metri fluture. În 2021, când avea doar 17 ani, Kornev a primit titlul de „Maestru al Sportului” în Rusia, iar un an mai târziu a fost desemnat „Maestru al Sportului – clasa internațională” în țara natală.

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