„Am dat jos 20 de kilograme”. Leonard Doroftei, transformare incredibilă la revenirea în România: „Alcoolul schimbă vieți”

Leonard , în vara anului 2019. Fostul pugilist român a urmat cursuri specializate și a primit licență pentru antrenor de box în 2023. Fostul campion român a renunțat la alcool în momentul în care a luat decizia de a pleca în America de Nord.

Leonard Doroftei, transformare incredibilă la revenirea în România: „Alcoolul schimbă vieți”

Viața lui Leonard Doroftei a luat o întorsătură radicală din momentul în care a ales să se mute în Canada cu familia. Campion mondial WBA la categoria semi-ușoară între 5 ianuarie 2002 și 24 octombrie 2003, Doroftei a lucrat în Canada la o sală de box și a început să investească în domeniul imobiliar.

În Canada, Leonard Doroftei s-a apucat din nou de sală. Fostul pugilist român a explicat cum a slăbit 20 de kilograme în câteva luni. „Alcoolul schimbă vieţi. Am avut un moment în care am luat-o razna şi spun că am reuşit să mă redresez.

Spun asta pentru că am luat o decizie, am plecat, m-am focusat pe ce am de făcut şi am înţeles că, dacă vreau să fiu un antrenor de top şi să dau tot ce e mai bun, nu pot să mă duc mahmur la antrenamente dimineaţa”, a mărturisit Leonard Doroftei, în cadrul unui .

„Am dat jos 20 de kilograme. M-am simțit ca un pește în apă”

, după 5 ani petrecuți în Canada. Vanessa, fiica fostului sportiv român, este hotărâtă să revină în România pentru a-și continua studiile.

„Şi asta m-a ajutat să trec peste orice hop şi să reuşesc. Nu au mai fost nici anturajele cu care eram obişnuit. Pentru mine, a fost o decizie fantastică. Am dat jos 20 de kilograme în câteva luni.

Când am ajuns în Canada şi am dat peste sala de antrenament, m-am simţit ca un peşte în apă. Ştiam ce fac şi mi-a plăcut”, a mai spus Leonard Doroftei, care a devenit boxer profesionist în 1997.

Leonard Doroftei a vizitat Ferma Dacilor la revenirea în România: „Sunt prieten cu Dinicu”

Leonard Doroftei a revenit în România pentru prima oară după 5 ani și a mers în vizită la Ferma Dacilor. Fostul sportiv român este prieten cu Cornel Dinicu, patronul complexului turistic cuprins de flăcări la finalul anului trecut.

“Sunt prieten cu Dinicu. Am văzut la televizor ce s-a întâmplat, a fost dureros pentru toată lumea. Deocamdată suntem în prospect. Am venit să luăm o gură mare de aer din România”, spunea Doroftei, la Antena 3 CNN.