Sport

„Am dat ordin!” Gigi Becali a dezvăluit de ce l-a trimis pe Octavian Popescu la Levadiakos

Gigi Becali a oferit ultimele detalii despre plecarea lui Tavi Popescu de la FCSB. Fotbalistul merge împrumut la Levadiakos, lângă Charalambous și Pintilii
Alex Bodnariu, Cristian Măciucă
11.09.2026 | 16:51
Am dat ordin Gigi Becali a dezvaluit de ce la trimis pe Octavian Popescu la Levadiakos
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Tavi Popescu pleacă de la FCSB! Gigi Becali a dat ordinul: „Acolo scapă de anturaj”
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Gigi Becali a oferit noi detalii despre plecarea lui Tavi Popescu de la FCSB. Atacantul merge împrumut un an în Grecia, la Levadiakos, echipă antrenată de Elias Charalambous și Mihai Pintilii, mutare dezvăluită în exclusivitate de FANATIK. Omul de afaceri a explicat că l-a lăsat pe Tavi Popescu să plece în Grecia pentru a scăpa de anturajul de la București.

Gigi Becali îl trimite pe Tavi Popescu la foștii antrenori ai FCSB! „Am dat ordin acum două zile”

Octavian Popescu este foarte aproape de despărțirea de FCSB. Gigi Becali și-a dat acordul pentru ca mijlocașul de 23 de ani să plece sub formă de împrumut la Levadiakos, până la finalul sezonului. Grecii au insistat pentru transfer, iar mutarea îl va reuni pe Tavi cu Elias Charalambous și Mihai Pintilii. Cei doi foști antrenori ai FCSB îl cunosc foarte bine și l-au cerut în Grecia. Levadiakos i-a adus în această perioadă și pe Adrian Șut și Alexandru Pantea, alți doi fotbaliști care au lucrat cu Charalambous și Pintilii la București.

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Roș-albaștrii i-au transferat pe Meriton Korenica și Denis Drăguș, doi jucători care pot evolua inclusiv în banda stângă, postul preferat al lui Popescu. Din acest motiv, conducerea FCSB a decis să îl trimită pe Tavi în Grecia, acolo unde poate prinde mai multe minute și poate încerca să iasă din această perioadă dificilă a carierei. FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că vineri, 11 septembrie, se fac actele pentru împrumutul „șeptarului” de la FCSB.

Tavi Popescu pleacă de la FCSB! Gigi Becali a dat ordinul: „Acolo scapă de anturaj”

Gigi Becali consideră că, pentru Tavi Popescu, un transfer în Grecia ar putea fi extrem de benefic, întrucât ar scăpa de anturajul din București. Omul de afaceri a declarat că Mihai Stoica, președintele clubului, se ocupă de toate actele pentru mutarea la Levadiakos.

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„(n.r. – Pleacă Tavi Popescu?) Habar nu am. Eu i-am dat ordin de plecare acum două zile. Întrebați-l pe Meme! (n.r. – V-a supărat…) Nu m-a supărat nimic. Asta e viața. Ce e, e, ce nu e, nu e. Poate e mai bine acolo. Acolo scapă de anturaj. El de la anturaj… Dacă scapă de anturaj… Ce anturaj să aibă în Grecia? Nu are ce. E posibil să revină și să fie bine. Nu are bani mulți. Luțu chema lăutari în Japonia. El nu are bani. Are pentru apartamentul pe care i l-am dat. În rest, nu are bani să își cheme anturajul acolo”, a declarat Gigi Becali la Digi Sport.

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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