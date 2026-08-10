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„Am discutat o lună și 3 săptămâni”. Dezvăluiri despre super-transferul realizat de Rapid. Exclusiv

Marius Bilașco a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA culisele transferului lui Filip Stojilković la Rapid și cât au durat negocierile pentru atacant. „E un jucător pe care îl urmărim de foarte mult timp”.
Alex Bodnariu
10.08.2026 | 15:08
Am discutat o luna si 3 saptamani Dezvaluiri despre supertransferul realizat de Rapid Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Cât a muncit Rapid pentru transferul lui Filip Stojilković! Marius Bilașco a dezvăluit tot
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Rapid a reușit în această vară unul dintre cele mai interesante transferuri din SuperLiga României. Giuleștenii l-au adus pe Filip Stojilković, atacant elvețian în vârstă de 26 de ani, iar Marius Bilașco a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA cât de complicate au fost negocierile cu fotbalistul.

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Stojilković a ajuns la Rapid sub formă de împrumut de la Pisa, formație care l-a cumpărat în ianuarie 2026 de la Cracovia. Italienii plătiseră aproximativ trei milioane de euro pentru atacant, după ce acesta reușise 7 goluri și 3 pase decisive în prima parte a sezonului din Polonia.

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Fotbalistul are un CV impresionant pentru nivelul SuperLigii. A trecut de-a lungul carierei prin campionatele din Elveția, Germania, Serbia, Polonia și Italia și a evoluat pentru reprezentativele de tineret ale Elveției. Rapid a profitat de situația sa de la Pisa și a reușit să îl aducă în Giulești pentru actualul sezon.

Cât a muncit Rapid pentru transferul lui Filip Stojilković! Marius Bilașco a dezvăluit tot

Mutarea nu s-a realizat însă deloc ușor. Marius Bilașco a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA faptul că oficialii Rapidului au lucrat aproape două luni pentru a-l convinge pe Filip Stojilković să accepte oferta. Directorul sportiv al giuleștenilor susține că au existat inclusiv momente în care negocierile s-au blocat, însă conducerea nu a renunțat la jucător.

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„E un jucător pe care îl urmărim de foarte mult timp. Recunosc că s-a muncit foarte mult la acest transfer. Să sperăm că va fi jucătorul pe care ni-l dorim. Eu aș vrea să îl analizăm la finalul sezonului. Prima impresie a fost una bună. Sper să continue tot așa.

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E clar că a fost un jucător dificil de adus. Ne bucurăm că am rezolvat. Noi discutăm de o lună și trei săptămâni cu el. Mă așteptam să ajungă, cunoscând situația. Aveam speranțe de la început. Au fost momente în care ne-am blocat, dar mă bucur că am reușit să îl convingem. Rapid este un brand care atrage. E suficient să faci un research pe internet pentru a-ți da seama unde poți ajunge.

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E clar că încă nu am participat în cupele europene și nu suntem atât de atractivi, dar credem că vom ajunge și acolo. Avem încredere în el. Jucătorii noștri ofensivi au calitate și sper să îl pună în evidență”, a declarat Marius Bilașco la FANATIK SUPERLIGA.

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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