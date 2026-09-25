Sport

Doi tricolori, puși la zid de Gabi Balint după Suedia – România 2-1: „Au intrat foarte slab”

Gabi Balint a criticat prestația României după înfrângerea cu Suedia, scor 1-2, și i-a taxat pe Valentin Mihăilă și Florin Tănase. „Nimic, din păcate”.
Alex Bodnariu
26.09.2026 | 00:03
Doi tricolori pusi la zid de Gabi Balint dupa Suedia Romania 21 Au intrat foarte slab
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Cine l-a dezamăgit pe Gabi Balint în Suedia – România 2-1: „A intrat foarte prost pe teren”
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România a început cu stângul noua ediție din Nations League, după înfrângerea suferită în fața Suediei, la Solna. Prestația „tricolorilor” l-a dezamăgit pe Gabi Balint. Fostul internațional a avut mai multe reproșuri pentru echipa lui Gică Hagi.

Naționala lui Gică Hagi, eșec în Suedia

România a început cu o înfrângere noua ediție din Nations League. „Tricolorii” au pierdut cu 1-2 în fața Suediei, pe Strawberry Arena din Solna, la primul meci oficial al lui Gică Hagi după revenirea pe banca naționalei. Nordicii au deschis scorul prin Alexander Isak, în minutul 20. România a reacționat și a egalat prin Dennis Man, în minutul 29, după o pasă a lui Andrei Rațiu.

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Echilibrul nu a rezistat însă până la pauză. Viktor Gyökeres a făcut 2-1 în minutul 43 și a stabilit scorul final. România a încercat să revină în partea secundă, dar a avut dificultăți în construcție și nu a mai găsit drumul spre gol.

Cine l-a dezamăgit pe Gabi Balint în Suedia – România 2-1: „A intrat foarte prost pe teren”

Gabi Balint a rămas dezamăgit de prestația României la Solna. Fostul internațional a considerat că naționala lui Gică Hagi a fost greoaie și se aștepta la un plus din partea jucătorilor veniți de pe bancă. Balint a criticat în special intrările lui Valentin Mihăilă și Florin Tănase.

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„Ar fi trebuit să arătăm mai mult. Se putea în seara asta. Este un rezultat meritat pentru Suedia. Noi am avut un nivel slab. Am fost greoi. Prea târziu am ajuns la minge. Greoi în construcție, greoi în deplasare. Foarte puțin am arătat. Se vede lipsa de jocuri la unii jucători. Nu au ritm. Eu cred că trebuia mai mult astăzi. Mă așteptam la mai mult. Speram ca jucătorii de pe bancă să vină cu un plus. Nimic, din păcate.

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A fost un joc care nu ne încurajează pentru ceea ce urmează. Să vedem ce se va schimba. M-a nemulțumit că i-am lăsat să joace atât de lejer. Doar i-am privit. Nu am încercat să recuperăm mai repede. A lipsit clar viteza. Mihăilă a intrat foarte prost pe teren. Tănase, la fel de slab. Nu ai ce să zici. Toată echipa a fost… Poate Drăgușin s-a ridicat la un nivel bun. Și Radu a respins prost. Am dormit la mingea a doua”, a declarat Gabi Balint la Digi Sport.

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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