“Am dormit trei ore! Nu mă lua somnul deloc” Alexandru Musi, euforic după derby-ul Dinamo – FCSB 4-3. Ce mesaj l-a impresionat

Dinamo s-a impus în fața lui FCSB în etapa a 4-a din SuperLiga, scor 4-3. Unul dintre cei mai buni fotbaliști de pe teren a fost Alexandru Musi, care a marcat un gol, iar acesta a transmis cum s-a trăit „Eternul Derby”.

Alexandru Musi, euforic după derby-ul Dinamo – FCSB 4-3

Alexandru Musi, , a fost invitatul lui Cristi Coste de la „FANATIK Dinamo” în ediția de marți, 5 august. , adrenalina atingând cote maxime după „Eternul Derby”.

Bucuria a fost extrem de mare în rândul fanilor dinamoviști, jucătorul primind sute de mesaje după meci. Din mulțimea de texte primite, Alexandru Musi a recunoscut că cel mai emoționant a venit din partea lui Ionel Augustin, fostul său antrenor de la România U16.

„(n.r. – Ai dormit după meci?) Cred că am dormit trei ore. A fost un meci spectaculos, mai ales că a fost un derby. Mă bucur că am reușit să înscriu, să ajut echipa să obțină cele trei puncte, pentru că asta este cel mai important. Eu consider că victoria este mai importantă decât golul.

Nu am mai răspuns seara la mesaje, am răspuns a 2-a zi. Adrenalina nu m-a lăsat să dorm, nu mă lua somnul deloc. Nu m-am uitat la meci după, m-am pus în pat, am încercat să dorm, dar nu mă lua somnul deloc.

„Primele minute din derby au fost cu emoții mari, după m-am descătușat”

(n.r. – Cum a fost ziua de duminică?) M-am trezit, am sărbătorit cu familia. Am făcut un grătar și mă bucur că am putut să petrec timp și cu ei, pentru că aveam nevoie. Atunci am răspuns la mesaje, au fost sute. Am primit mai multe mesaje de la suporteri.

(n.r. – A fost un mesaj care ți-a atras atenția?) Da, pot să spun că de la Ionel Augustin. A fost antrenorul meu când am fost la națională, la U16, și m-a ajutat foarte mult. M-a ajutat să mă dezvolt și este un om extraordinar. M-a felicitat, mi-a spus să o țin tot ca până acum și să fiu același om, să nu mă schimb niciodată. A fost un mesaj de suflet.

Am avut puține emoții la început, nu am de ce să mint. Jucam împotriva fostei mele echipe, echipa campioană. Am intrat pe teren, eu m-am focusat pe treaba mea, nu m-am gândit că am ceva de demonstrat la cineva. Am intrat pe teren, am dat totul pentru echipă și pentru suporteri. Mă bucur că la final am reușit să obținem cele trei puncte.

Nu m-am gândit așa mult înainte să ies din vestiar, mă gândeam doar la meci. Voiam să înceapă cât mai repede, erau emoții foarte mari și mă gândeam doar la meci, ca la final să ieșim fericiți cu toții. Primele minute au fost cu emoții foarte mari, dar după câteva faze și pase date, am intrat în ritmul jocului și după m-am descătușat”, a declarat Alexandru Musi la „FANATIK Dinamo”.