“Am făcut adresă!”. Reacția lui Gigi Becali după ce UEFA a eliminat Cupa Campionilor din palmaresul FCSB

Patronul FCSB s-a arătat încă o dată nemulțumit de modul în care cei de la UEFA au acționat, după ce au fost de pe site-ul oficial, din palmaresul echipei sale, Cupa Campionilor din 1986.
Gigi Becali spune că este anomalie modul în care a fost înțeleasă hotărârea judecătoarească, una care spune că FCSB este continuatoarea echipei, care a încetat să existe în trecut.
„Nu mă deranjează, să spun și de ce. Așa spune hotărârea judecătorească, nu? Că ei au câștigat-o, nu? Că după 2003 palmaresul ne aparține nouă. Deci acolo trebuie să spună cum e hotărârea. Da, din 2003 e FCSB. Așa spune hotărârea. Noi am cerut acum, la UEFA, să citească hotărârea, care spune că a asigurat continuitatea. Ca atare, dacă am asigurat continuitatea, din 2003 e la noi. Bine, e anomalie, că din moment ce am asigurat continuitatea, e la noi definitiv Cupa Campionilor, nu are ce căuta la CSA.
Ei trebuie să o mute la noi. Au luat de bună ce a trimis Talpan. Oricum aia nu afectează cu nimic coeficientul UEFA. Eu i-am spus avocatului Căvescu să facă adresă la UEFA hotărârea și să subliniezi că ăia de la CSA nu mai pot emite pretenții din 1998, când a luat-o asociația. Iar din 2003 zice că aparține până acum FCSB. E la mintea cocoșului că noi suntem Steaua dacă scrie că am asigurat continuitatea.
Păi, ei spun de asta că e Steaua lor, ei nici nu am ce pretenție să emită, că ei s-au înființat în 2014. Nu au cum să emită pretenții la istorie, la palmares. Tu practic ai întrerupt activitatea și FCSB a asigurat continuitatea. Lucrurile astea se știu deja. Acum că au făcut ei ce au făcut când eram eu la pușcărie, dar e treaba lor”, a spus Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.
În data de 4 iunie 2025, Înalta Curte de Casație și Justiție a pronunțat o decizie definitivă în disputa juridică dintre Clubul Sportiv al Armatei Steaua (CSA Steaua) și Fotbal Club FCSB, stabilind clar că FCSB nu deține palmaresul echipei Steaua București. Instanța a respins recursul FCSB, confirmând astfel că trofeele și performanțele obținute între 1947 și 1998 revin în exclusivitate CSA Steaua. De asemenea, instanța a stabilit că FCSB nu poate revendica palmaresul din perioada 2003–2017, iar perioada 1998–2003 aparține fostei AFC Steaua, entitate juridică inexistentă în prezent.
Această hotărâre a generat reacții contradictorii. Reprezentanții CSA Steaua consideră decizia ca fiind o victorie juridică importantă, în timp ce oficialii FCSB susțin că hotărârea nu afectează statutul echipei în competițiile internaționale, argumentând că UEFA și FRF se bazează pe continuitatea echipei în competiții.