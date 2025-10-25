Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

“Am făcut adresă!”. Reacția lui Gigi Becali după ce UEFA a eliminat Cupa Campionilor din palmaresul FCSB

Gigi Becali a intervenit după eșecul pe care FCSB l-a suferit cu Bologna, 1-2, și a anunțat că echipa sa nu renunță la duelul cu Steaua și s-a adresat celor de la UEFA.
Mihai Alecu
25.10.2025 | 11:23
Gigi Becali anunță că a făcut adresă la UEFA și continuă războiul cu Steaua
Patronul FCSB s-a arătat încă o dată nemulțumit de modul în care cei de la UEFA au acționat, după ce au fost de pe site-ul oficial, din palmaresul echipei sale, Cupa Campionilor din 1986.

Gigi Becali spune că este anomalie modul în care a fost înțeleasă hotărârea judecătoarească, una care spune că FCSB este continuatoarea echipei, care a încetat să existe în trecut.

„Nu mă deranjează, să spun și de ce. Așa spune hotărârea judecătorească, nu? Că ei au câștigat-o, nu? Că după 2003 palmaresul ne aparține nouă. Deci acolo trebuie să spună cum e hotărârea. Da, din 2003 e FCSB. Așa spune hotărârea. Noi am cerut acum, la UEFA, să citească hotărârea, care spune că a asigurat continuitatea. Ca atare, dacă am asigurat continuitatea, din 2003 e la noi. Bine, e anomalie, că din moment ce am asigurat continuitatea, e la noi definitiv Cupa Campionilor, nu are ce căuta la CSA.

Ei trebuie să o mute la noi. Au luat de bună ce a trimis Talpan. Oricum aia nu afectează cu nimic coeficientul UEFA. Eu i-am spus avocatului Căvescu să facă adresă la UEFA hotărârea și să subliniezi că ăia de la CSA nu mai pot emite pretenții din 1998, când a luat-o asociația. Iar din 2003 zice că aparține până acum FCSB. E la mintea cocoșului că noi suntem Steaua dacă scrie că am asigurat continuitatea.

Păi, ei spun de asta că e Steaua lor, ei nici nu am ce pretenție să emită, că ei s-au înființat în 2014. Nu au cum să emită pretenții la istorie, la palmares. Tu practic ai întrerupt activitatea și FCSB a asigurat continuitatea. Lucrurile astea se știu deja. Acum că au făcut ei ce au făcut când eram eu la pușcărie, dar e treaba lor”, a spus Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

Ce a decis Înalta Curte de Casație și Justiție în scandalul dintre Steaua și FCSB

În data de 4 iunie 2025, Înalta Curte de Casație și Justiție a pronunțat o decizie definitivă în disputa juridică dintre Clubul Sportiv al Armatei Steaua (CSA Steaua) și Fotbal Club FCSB, stabilind clar că FCSB nu deține palmaresul echipei Steaua București. Instanța a respins recursul FCSB, confirmând astfel că trofeele și performanțele obținute între 1947 și 1998 revin în exclusivitate CSA Steaua. De asemenea, instanța a stabilit că FCSB nu poate revendica palmaresul din perioada 2003–2017, iar perioada 1998–2003 aparține fostei AFC Steaua, entitate juridică inexistentă în prezent.

Această hotărâre a generat reacții contradictorii. Reprezentanții CSA Steaua consideră decizia ca fiind o victorie juridică importantă, în timp ce oficialii FCSB susțin că hotărârea nu afectează statutul echipei în competițiile internaționale, argumentând că UEFA și FRF se bazează pe continuitatea echipei în competiții.

Gigi Becali continuă războiul cu CSA Steaua

