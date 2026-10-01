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Fostul internaţional român, Daniel Pancu, a avut o experienţă fotbalistică vastă. El a evoluat şi în străinătate la mai multe echipe, , echipă alături de care a jucat şi în Champions League.

Beşiktaş, cel mai mare contract de fotbalist al lui Pancu

Daniel Pancu a vorbit la FANATIK SUPERLIGA şi despre câştigurile din cariera de fotbalist. Antrenorul Rapidului a spus că a făcut milioane, cel mai mare contract fiind cel de la Beşiktaş, de 110.000 de euro pe lună:

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„Sunt bogat sufleteşte. Sunt mulţumit de statut. Am făcut milioane din fotbal, cu siguranţă. Cel mai mare contract a fost 110.000 (de euro) la Beşiktaş. 100.000 de euro pe lună înseamnă 1.200.000 pe an. În ultimii doi ani de contract.

Am avut contracte bune după ce am jucat în Italia. Iar contractul de la Beşiktaş a fost cel mai mare. Atenţie, pe vremea aceea erau bani mult mai mulţi. La Kadîrov cea mai mare primă a fost de câteva zeci de mii de euro. Erau vreo două meciuri cu echipele din Moscova”, a spus Pancu.

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Pancu nu pune preţ pe latura financiară: „Chiar n-am nevoie de bani”

spune că nu îl interesează deloc latura financiară. Chiar dacă are acest confort, nu îl interesează deloc latura materială şi spune că în cariera de fotbalist de fiecare dată cheltuia jumătate de salariu:

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„Nu aveam niciun echilibru, dar jumătate îi puneam deoparte şi jumătate îi cheltuiam, oricât de mulţi erau. Nu aveam nicio treabă. Şi acum, dacă îmi iau nişte bani, mă întorc fără ei acasă. De bani au nevoie copiii, eu chiar n-am nevoie de bani.

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Dacă am la mine 2000 de euro, nu am nicio treabă cu ei. Atâta lume aleargă după material şi uite câte valori sunt în lumea asta. Samurai sunt, aşa poţi să îmi spui că sunt”, a spus Pancu.