Artistul român, terorizat de o fană obsesivă, a decis să recurgă la acțiuni legale. A declarat că nu mai putea să doarmă noaptea din cauza femeii care nu-l lăsa în pace.

“Am făcut plângere la poliție”. Artistul român care a fost terorizat de o fană

Uneori, celebritatea poate aduce cu sine și situații neplăcute, cum s-a întâmplat în cazul lui Raoul. Cunoscutul interpret de muzică populară a trecut printr-o experiență terifiantă cauzată de o admiratoare a sa. Artistul a dezvăluit că a fost hărțuit și terorizat de o fană care nu mai voia să-i dea pace. În cele din urmă, a depus o plângere la poliție, sperând să pună capăt acestei experiențe traumatizante.

, a trecut printr-o perioadă extrem de stresantă, fiind victima unui caz de hărțuire. De mai bine de un an, artistul este terorizat de o admiratoare care a reușit să obțină numărul său personal de telefon și a dezvoltat o obsesie pentru el.

Situația a scăpat de sub control, transformându-se într-un adevărat coșmar pentru artist. Raoul descrie această perioadă ca fiind “extrem de dificilă”, hărțuirea constantă afectându-i

Inițial, aceasta a început să-i trimită mesaje aparent nevinovate, la care Raoul, din politețe și respect pentru fanii săi, a răspuns. La scurt timp, femeia părea că s-a îndrăgostit și a început să-l sune pe artist la orice oră din zi și din noapte.

Raoul a blocat numărului de telefon al femeii, dar chiar și așa, ea a continuat să-l sune folosind numere ascunse.

„Nu știu cum s-a întâmplat ca o persoană să dea de numărul meu de telefon. Și vreau să spun încă de la început, asta nu este o întâmplare pentru a mă lăuda sau pentru a-mi arăta eu importanța. Nu, chiar s-a întâmplat acest lucru cu o persoană care a început ușor, scriind mesaje pe telefon, nu pe WhatsApp. (…) La început, mi se păreau amabile (n.r. mesajele) și am răspuns.

Băgând în seamă această persoană, până la urmă ăsta este adevărul, răspunzându-i i-am dat aripi și s-a îndrăgostit. A început să mă sune, nu mai răspundeam și mă suna noaptea. Am blocat numărul și mă suna cu număr ascuns”, a mărturisit Raoul în podcastul postat de Andrei Enache, conform

Raoul a fost terorizat de o fană. Nu putea să doarmă noaptea

Problema a început când o admiratoare i-a găsit numărul de telefon și a început să-l sune tot mai des. Chiar și noaptea, telefonul lui Raoul suna întruna. În cele din urmă, artistul a trebuit să ceară ajutorul poliției, dar hărțuirea a mai continuat câteva luni.

„Nu puteam să scap. 6-7 luni de zile eu nu am avut o noapte în care să nu fiu sunat. Vreau să spun că suna, răspundeam, închidea. Făcusem, la un moment dat, printscreen, aveam 36 de apeluri, 40 de apeluri.

Și am făcut plângere la poliție. Chiar și cu plângere la poliție a durat vreo 3-4 luni de zile (…) Doar poliția a durat treaba asta, dar a durat. Deci un an de zile, eu am fost terminat psihic. Nu dormeam noaptea”, a mai povestit artistul, conform sursei.