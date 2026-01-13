„Am făcut record de alcoolemie în liceu”. De unde au plecat toate problemele lui Mario Iorgulescu: „Mergeam cu tata la șpriț de la 13 ani”

ADVERTISEMENT

Mario Iorgulescu este în continuare în Italia, acolo unde este internat la o clinică de specialitate. Condamnat în România la 8 ani și 8 luni de închisoare după accidentul mortal produs în 2019, fiul lui Gino Iorgulescu a dezvăluit de unde au plecat toate problemele din viața sa.

De unde au plecat toate problemele lui Mario Iorgulescu

Condamnat la 8 ani și 8 luni de închisoare în România, Mario Iorgulescu a declarat, într-un interviu acordat din clinica în care este internat în Italia, că și-a început viața mult mai devreme. Încă de la vârsta de 13 ani, mergea la șprițuri împreună cu tatăl său, Gino. Șeful LPF și-a dorit foarte mult un băiat, motiv pentru care îl lua pe fiul său la orice eveniment de la o vârstă fragedă.

„Eu am început să ies la 13 ani cu tatăl meu și stăteam câte 3 zile la lăutari cu șprițuri, petreceri și poate aici a greșit și el. El și-a dorit foarte mult un copil. Un băiat mai ales. Maică-mea a făcut tratament ca să mă aibă pe mine.

S-au chinuit foarte mult să mă aibă. După ce am mai crescut puțin, s-a bucurat că m-a avut pe mine și a vrut să-mi facă toate plăcerile, să nu îmi lipsească nimic. Să nu trec eu prin ce au trecut ei. Sărind niște etape.

Nu eram vreun prost la școală, jucam și fotbal. Făceam niște activități care să mândrească un părinte. Doar că el, din extazul lui, cât a așteptat să mai cresc eu puțin și să aibă cu cine să stea, m-a luat prea devreme”, a mărturisit Mario Iorgulescu, conform .

Mario Iorgulescu nu s-a drogat până la 21 de ani

În continuare, Mario Iorgulescu a explicat că nu s-a drogat până la vârsta de 21 de ani. Aflat în Elveția la studii, fiul lui Gino Iorgulescu a fost exmatriculat de la primul liceu, ca ulterior să fie prins cu o alcoolemie record pe școală. Mario dă vina pe orarul foarte strict, astfel că toți de acolo simțeau nevoia de libertate.

„Bine, eu, de droguri nu m-am atins până la 21 de ani, de nimic. Pentru că acolo era tot interzis. Am fost la un liceu, la Tasis, la Lugano, unde m-au dat afară după două luni pentru băutură și femei, că m-au prins la niște fete în cameră beat, de trei ori, și îți dădeau trei șanse, apoi te dădeau afara.

Apoi m-am mutat la alt liceu și acolo era mai chill (n.r. – liniștit). Am primit două ultimatumuri. O dată m-a prins cu 1,97 alcoolemie în sânge și m-au pus în ramă, că am făcut record la liceu de alcoolemie prins.

Regulile sunt atât de stricte încât, când scapi puțin, îți vine să faci tot felul de prostii, numai să te eliberezi pentru că e totul foarte strict: uniformă, orar, dimineață, trezit, culcat. Și când scapi puțin, îți vine să faci de toate, nu știi ce să faci mai întâi”, a mai spus Mario Iorgulescu.

Dragostea pentru o fată l-a împins pe Mario Iorgulescu să se drogheze prima oară

Mario Iorgulescu a declarat că prefera să ofere câte un gram de droguri fetelor pentru a se culca cu ele. Totodată, fiul lui , dacă vor trage împreună.

„Așa am început. Și în Elveția, la facultate, am început cu droguri și cu alte prostii, pentru că era o fată de care îmi plăcea foarte mult. Vreo șapte luni am stat după ea. Aveam la mine, pentru că le dădeam fetelor — era mai ieftin să le dai un gram ca să te culci cu ele decât să le dai 500–1.000 de euro, cât îți cereau. Aveam, dar eu nu luam niciodată nimic.

În Geneva e foarte simplu să faci rost. În spate, la Kempinski, e un cartier mai mult de negri, unde se vinde pe stradă, ca țigările.

De acolo, pentru că am dat de fata asta care mi-a zis: «Dacă tragi cu mine, poți să te culci cu mine». Și eu, după ce o așteptasem șapte luni… Am mai avut femei, dar nu ca ea.

Mi se pusese pata, rău de tot. Era una de care am zis că, dacă mă culc cu ea, o iau de nevastă. După ce am reușit să mă culc cu ea și am dat și de prostii împreună, din cauza ei au început nenorocirile. Din ce în ce mai rău. Am stat cel mai mult treaz de luni până luni, fără să dorm o secundă. Îți dai seama? Treaz, fără somn. Opt zile. Droguri și alcool. Eram și la școală atunci”, a adăugat Mario Iorgulescu, conform sursei amintite mai sus.

Cum a aflat Gino Iorgulescu de faptul că Mario se droghează

În încheiere, Mario a mărturisit că părinții săi au aflat de faptul că se droghează de la o prietenă din România. Ulterior, , însă acestea nu au funcționat.

„A venit o fată din România la mine și i-am dat și ei să încerce, dacă voia cu mine, iar ea le-a spus alor mei: «Vedeți că s-a apucat de nasoale». După aceea au încercat să mă controleze, dar într-un mod foarte agresiv la început.

La mine a venit ca o contră foarte puternică și am făcut exact opusul, în loc să mă liniștesc. Au avut o abordare foarte agresivă față de mine. Și eu, știind că trebuie să continui școala și că nu au cum să mă ia de acolo, pentru că trebuia să rămân, am profitat de asta și am făcut și mai rău.

Nu m-au bătut! În viața mea nu au dat în mine ai mei. Dar m-au luat cu amenințări: că îmi taie toți banii, că nu îmi mai dau mașini, că mă iau de la facultate, că nu îmi mai văd prietenii. Amenințări de-astea foarte agresive, care pe mine… Eu sunt genul de om care, dacă îl ameninți, devine contra ta.

Pe mine nu mă sperie nimeni cu amenințări. Știam că e greșit ce făceam, doar că abordarea lor față de mine — modul în care au procedat, încercând să mă amenințe și să mă sperie — a avut asupra mea efectul opus”, a conchis Mario Iorgulescu.