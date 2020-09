“Am fost buni, dar nu ne-a văzut nimeni!”. Cum s-a prăbușit cota tricolorilor care au impresionat la Euro 2019 și cum au reușit să vândă pe zeci de milioane adversarele umilite de România

A trecut un an de la semifinala României U21 la EURO 2019, însă „tricolorii” lui Mirel Rădoi sunt departe în comparaţie cu adversarii lor. 2019 a fost anul când fotbalul românesc a trăit o bucurie imensă şi şi-a adus aminte de „Generaţia de Aur”.

Selecţionata U21 a României a ajuns până în semifinalele EURO 2019 și toţi visau la transferuri de milioane şi la pasul făcut de puştii lui Mirel Rădoi spre naţionala mare.

Acum, un an mai târziu, FANATIK face o analiză a fotbaliştilor care au mers la turneul final din Italia şi San Marino, iar comparaţia cu adversarii noştri nu ne ajută deloc.

După ce România U21 a ajuns la un pas de finala EURO 2019, specialiştii s-au înghesuit să dea predicţii. Erau vehiculare transferuri pe bani grei, însă realitatea a fost alta. Ianis Hagi şi George Puşcaş au fost primii care şi-au schimbat echipa după turneul final din Italia şi San Marino. Fiul lui Gică Hagi a ajuns la Genk, în timp ce golgeterul „tricolorilor mici” a semnat cu Reading, echipă din liga a doua engleză.

Cristi Manea a schimbat, la rândul lui, aerul, dând Clujul pe Bucureşti. Campion cu CFR, fundaşul dreapta a ajuns, sub formă de împrumut, la FCSB. În schimb, Alex Paşcanu pleca din Anglia, unde evolua la echipa U23 a lui Leicester City, şi semna cu CFR Cluj, însă în ianuarie a fost trimis la FC Voluntari sub formă de împrumut.

O altă mutare importantă l-a avut ca actor principal pe Andrei Ivan. Atacantul a fost transferat de U Craiova de la FC Krasnodar, iar oltenii au plătit 1.500.000 de euro pentru repatrierea fotbalistului. În sezonul regulat, Ivan nu a spart gura târgului şi a marcat 2 goluri, ambele în meciul din retur cu Dinamo. În rest, Florinel Coman, Dennis Man, Florin Ştefan sau Ionuţ Nedelcearu au rămas pe loc.

Ianis Hagi a avut o prestaţie bună la EURO 2019, iar aşteptările pentru un transfer după turneul final erau mari. Fiul lui Gică Hagi a fost cumpărat de Genk de la Viitorul, belgienii plătind 4.700.000 de euro în schimbul mijlocaşului ofensiv. Cu gol la debutul în campionatul Belgiei, Ianis Hagi părea că va avea parte de un sezon foarte bun la Genk.

Situaţia s-a schimbat imediat, Ianis Hagi a prins rar primul „11” la Genk, iar în grupele Ligii Campionilor a fost integralist într-un singur meci, 0-0 cu Napoli. În rest, internaţionalul român a bifat în total 184 de minute în cele cinci meciuri jucate în UEFA Champions League. În iarnă, presa din Belgia a scris în repetate rânduri despre situaţia fiului lui Ianis Hagi, iar pe 31 ianuarie 2020 a fost anunţat împrumutul la Glasgow Rangers.

Ianis Hagi a avut evoluţii mai bune la Glasgow Rangers, iar cele 2 goluri marcate în victoria cu Braga, scor 3-2, au fost decisive pentru calificarea scoţienilor în optimile de finală din Europa League. Pandemia de coronavirus a dus la anularea sezonului în Scoţia, însă oficialii lui Rangers au fost impresionaţi şi l-au transferat definitiv.

La finalul lunii mai, Glasgow Rangers a anunţat transferul definitiv al lui Ianis Hagi, scoţienii plătind 3.500.000 de euro pentru această mutare. În aceste condiţii, mijlocaşul ofensiv a bifat două transferuri în mai puţin de un an de la EURO 2019, iar suma totală a ajuns la 8.200.000 de euro.

Ionuţ Radu şi-a schimbat echipa în iarnă

Ionuţ Radu a fost titular incontestabil în poarta selecţionatei U21 a României la EURO 2019. La turneul final a venit din postura de fotbalist legitimat la Genoa, unde era împrumutat de Inter. Portarul de 23 de ani a bifat 17 meciuri în actualul sezon din Serie A, toate în tricoul lui Genoa, iar în iarnă a ajuns sub formă de împrumut la Parma. La formaţia de pe „Ennio Tardini”, Ionuţ Radu nu a jucat niciun meci până la mijlocul lunii iulie.

În lotul lui Mirel Rădoi de la EURO 2019 s-au mai regăsit, pentru postul de portar, Cătălin Căbuz şi Andrei Vlad. Primul a fost împrumutat de Viitorul la Hermannstadt în sezonul trecut, iar în actuala stagiune a jucat puţin la echipa lui Gică Hagi. Andrei Vlad a devenit titular la FCSB după ce Cristi Bălgrădean a semnat cu CFR Cluj.

Paşcanu şi Rus şi-au schimbat echipele

În lotul pentru EURO 2019, Mirel Rădoi a avut 8 fundaşi, după ce Ricardo Grigore a prins echipa în urma accidentării lui Denis Drăguş. Dintre aceştia, cinci evoluează la aceleaşi echipe ca în urmă cu un an.

Cristi Manea se antrenează singur după ce i-a expirat împrumutatul de la Apollon Limassol la CFR Cluj. Însă, după turneul final din Italia şi San Marino, a ajuns la FCSB. Fundaşul dreapta nu s-a adaptat la formaţia roş-albastră, iar Gigi Becali nu era deloc dornic să plătească suma cerută de echipa cipriotă pentru un transfer definitiv.

Chiar în timpul EURO 2019, Adrian Rus s-a transferat de la Sepsi Sfântu Gheorghe, unde era împrumutat de Akademia Puskas, la MOL Fehervar, iar afacerea s-a făcut în schimbul a 400.000 de euro. În Ungaria, fundaşul central a prins rar primul „11” şi a bifat doar 14 meciuri în sezonul 2019-2020.

Alex Paşcanu, unul dintre cei mai buni fotbalişti ai selecţionatei U21 a României, a prins un transfer la CFR Cluj, însă s-a aflat şi pe lista celor de la FCSB. Cumpărat de la Leicester City U23, fundaşul central a bifat 4 meciuri la campioana României în sezonul regulat. Împrumutat în iarnă la FC Voluntari, fotbalistul a devenit titular incontestabil în defensiva ilfovenilor.

Coman şi Man au rămas la FCSB

Dintre cei 9 mijlocaşi din lotul lui Mirel Rădoi pentru EURO 2019, Ianis Hagi a fost singurul care şi-a schimbat echipa după turneul final. Ba chiar de două ori. Tudor Băluţă era deja transferat de Brighton, însă englezii au preferat să-l lase pe tânărul fotbalist la Viitorul sub formă de împrumut până la finalul sezonului 2018-2019.

Tudor Băluţă a debutat la Brighton pe 25 septembrie 2019, când a fost integralist în meciul cu Aston Villa din Cupa Ligii Angliei. În aceeaşi perioadă, mijlocaşul a prins banca de rezerve în trei meciuri din Premier League, fără să intre pe teren, iar în iarnă a fost împrumutat la ADO Den Haag, echipă care a terminat pe penultimul loc în prima ligă a Olandei, unde a jucat 4 meciuri înainte ca sezonul să fie anulat din cauza pandemiei de coronavirus.

Florinel Coman şi Dennis Man, fotbaliştii de pe urma cărora Gigi Becali visează să câştige zeci de milioane de euro, au rămas la FCSB după EURO 2019. La un an de la turneul final, patronul formaţiei „roş-albastre” a negociat vânzarea lui Man la Norwich, informaţie prezentată în exclusivitate de FANATIK, iar preţul cerut era de 15.000.000 de euro.

Toţi s-au transferat după EURO 2019

Atacanţii selecţionatei României U21 la EURO 2019 au impresionat, iar doi dintre aceştia şi-au găsit noi angajamente imediat după turneul final. George Puşcaş, golgeterul naţionalei în Italia şi San Marino, era legitimat la Palermo, fiind împrumutat de Inter, la ora turneului final, iar cele 4 goluri i-au adus transferul la Reading, în liga a doua din Anglia. Mutarea s-a făcut în schimbul a 8.000.000 de euro, dar evoluţiile atacantului au fost inconstante. Cu toate acestea, Pușcaș a reuşit să marcheze 11 goluri în 36 de meciuri din campionat.

Andrei Ivan s-a întors la U Craiova în vara anului trecut, iar oltenii au plătit 1.500.000 de euro pentru a-l aduce de la FK Krasnodar. Titular incontestabil, indiferent de antrenorul Ştiinţei, atacantul a reuşit să marcheze doar două goluri în sezonul regulat.

Al treilea atacant din lotul lui Mirel Rădoi şi-a schimbat echipa la mijlocul sezonului. Adrian Petre a fost transferat de FCSB de la Esbjerg, iar Gigi Becali a plătit 1.000.000 de euro pentru această achiziţie. Atacantul nu l-a încântat pe patronul formaţiei „roş-albastre” şi a fost intens criticat pentru prestaţiile avute în Liga 1.

EURO U21 din 2019 a fost testul maturităţii pentru cele 12 echipe calificate la turneul final, iar Anglia şi Germania au început să culeagă roadele. Câţiva dintre jucătorii celor două selecţionate de tineret au făcut pasul spre naţionala mare şi au început să strălucească în Premier League, respectiv Bundesliga. Alţii au reușit transferuri importante, în timp ce puştii lui Mirel Rădoi par că bat pasul pe loc.

După victoria de debut, 4-1 în faţa Croaţiei, România umilea pe 21 iunie 2019 şi Anglia, cu 4-2. Adversarii din al doilea meci aveau CV-uri interesante, însă mulţi dintre jucătorii lui Aidy Boothroyd erau pe atunci trimişi sub formă de împrumut la echipe din ligile inferioare. După turneul final, fotbaliştii englezi s-au întors la cluburile lor şi au început să se impună.

La scurt timp după ce Anglia a părăsit EURO 2019, Aaron Wan-Bissaka, titular în selecţionata lui Aidy Boothroyd, şi-a schimbat echipa. Fundaşul de bandă a fost transferat de Manchester United de la Crystal Palace, iar „diavolii” au plătit 45.000.000 de lire sterline.

Wan-Bissaka s-a impus rapid în primul „11” al lui Ole Gunnar Solskjaer, iar în luna august a anului trecut a debutat la naţionala mare a Angliei. În sezonul recent încheiat, Aaron Wan-Bissaka a jucat 44 de meciuri la Manchester United şi a ajuns la 3 selecţii în selecţionata Albionului.

Chelsea a avut 5 fotbalişti în lotul Angliei U21 pentru EURO 2019, iar 3 dintre aceştia au fost folosiţi de Frank Lampard în sezonul recent încheiat din Premier League. Londondezii au avut interdicţie la transferuri şi au trebuit să se orienteze spre propria pepinieră. Astfel, Fikayo Tomori, Mason Mount şi Tammy Abraham au început să prindă echipa, ultimii doi fiind titulari în primul „11” al lui Chelsea.

După Chelsea, Leicester City a dat 4 fotbalişti pentru selecţionata Angliei U21 la EURO 2019. James Maddison, Hamza Choudhury, Harvey Barnes şi Demarai Gry au fost piese esenţiale pentru „vulpi”, iar echipa antrenată de Brendan Rodgers a fost aproape de calfiicarea în grupele Ligii Campionilor, performanţă ratată în ultima etapă din Premier League.

Dean Henderson, portarul care a primit 4 goluri de la România U21, a fost împrumutat şi în sezonul 2019-2020 la Sheffield United, la fel cum s-a întâmplat şi în vara anului trecut. După ce şi-a ajutat echipa să promoveze în Premier League, fotbalistul de 23 de ani a strălucit şi stagiunea încheiată în luna iulie, iar Sheffield United s-a clasat pe locul 9 în prima ligă a Angliei. În plus, Manchester United vrea să-l readucă la echipă şi să fie concurentul lui David de Gea.

Semifinala cu Germania U21 a fost capătul de drum pentru puştii lui Mirel Rădoi la EURO 2019. La mai mult de un an de la meciul jucat la Bologna, nemţii au crescut foarte mult şi au început să se impună în Bundesliga.

Surprinzător, Luca Waldschmidt, călăul „tricolorilor” şi golgeterul turneului final, nu a prins încă un transfer de răsunet şi a rămas la Freiburg. Prestaţiile bune de la tineret i-au adus debutul la naţionala Germaniei, unde a bifat deja 3 selecţii sub comanda lui Joachim Low.

Alexander Nubel a fost portarul folosit de Stefan Kuntz la EURO 2019, iar fotbalistul de 23 de ani este pe o pantă ascendentă. După turneul final, tânărul fotbalist a devenit „căpitanul” lui Schalke 04, iar în ianuarie 2020 a fost anunţat transferul lui Bayern Munchen. Presa din Germania îl caracterizează drept urmaşul lui Manuel Neuer, iar primul pas a fost deja făcut.

Schalke 04 nu a stat degeaba, chiar dacă Alexander Nubel a jucat până la finalul sezonului la formaţia din Gelsenkirchen. Ştiind că va fi greu să-l ţină la echipă, oficialii clubului s-au orientat şi l-au transferat pe Markus Schubert, rezerva lui Nubel de la EURO 2019. Adus de la Dynamo Dresda, portarul de 22 de ani i-a luat locul rivalului său.

Pe lângă Nubel şi Schubert, alţi 5 fotbalişti din lotul pentru EURO 2019 şi-au schimbat echipa. Benjamin Henrichs a fost împrumutat de AS Monaco la RB Leipzig, Timo Baumgartl a plecat de la VfB Stuttgart la PSV, Waldemar Anton a lăsat-o pe Hannover 96 şi a ajuns la VfB Stuttgart, Nadiem Amiri a mers de la Hoffenheim la Bayer Leverkusen şi Eduard Lowen a ajuns la Hertha Berlin de la Nurnberg.

Câţiva dintre jucătorii pe care Mirel Rădoi i-a folosit la EURO 2019 erau deja în anturajul naţionalei mari înainte de turneul final. Semifinala cu Germania, o performanţă uriaşă pentru selecţionata U21, a adus mai mult sânge proaspăt la selecţionata pregătită de Cosmin Contra până la finalul grupelor din preliminariile pentru Europeanul din 2021. 14 jucători din lotul României U21 au debutat la naţionala mare.

„Băluță, dacă se va impune la Brighton, și va avea evoluții bune în următoarele două sezoane, îi poate sări cota la 30-40 de milioane de euro”, Claudiu Niculescu, după România U21 – Croaţia U21 4-1

„Care e cota lui Coman? Nu are, gata, nu mai are. Păi e inestimabil. Vă mai spun ceva, am vorbit şi cu Giovani şi cu Meme. ‘Nu joacă titular? Staţi liniştiţi, că intră şi dă două goluri’. Nu a dat două, ci trei, că a scos şi penalty”, Gigi Becali, după România U21 – Anglia U21 4-2

„Eu, dacă eram în locul lui Gică Hagi, nu îl vindeam acum pe Ianis. Îl dădeam pe 100 de milioane peste doi ani. De ce să mă joc? Nu îl dădeam și gata! Peste doi ani atâta valorează. Eu cred că Gică are acum bani. L-a vândut și pe Băluță și cheltuieli mari nu are”, Gigi Becali în iulie 2019