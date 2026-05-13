„Am fost de față, asta a fost ciudat!” Antrenorul cu portarii de la Rapid rupe tăcerea după accidentarea lui Aioani în startul derby-ului Dinamo – Rapid

Rapid traversează o serie cumplită în play-off-ul Superligii, având nu mai puțin de 7 meciuri consecutive fără victorie. La ultimul meci disputat în Giulești, 1-2 cu CFR Cluj, fanii l-au contestat dur pe portarul Marian Aioani, care a fost înlocuit în minutul 2 al derby-ului cu Dinamo din cauza unei accidentări. Antrenorul cu portarii de la Rapid, Dumitru Hotoboc (47 de ani), a oferit toate detaliile cu privire la accidentarea goalkeeper-ului.

Antrenorul cu portarii de la Rapid rupe tăcerea după accidentarea lui Aioani din derby-ul cu Dinamo

Dumitru Hotoboc a dezvăluit în cadrul unui dialog cu Robert Niță la emisiunea FANATIK RAPID în ce stare s-a aflat Marian Aioani înainte de meciul cu Dinamo. „La antrenamentul premergător meciului cu Dinamo, Marian a simțit o contractură la o mișcare, s-a oprit în secunda 1, l-a luat doctorul în cabinet, i-a făcut ecografie, s-a văzut o microleziune, ceva hematom, am fost de față. A rămas discuția să meargă să facă RMN. S-a făcut RMN a doua zi dimineață, la prima oră, s-a văzut că era vorba de o microleziune și un hematom.

Ciudat este că la procedurile pe care doctorul le-a făcut, Marian n-a simțit durere. A rămas că e totul în regulă, să încercăm să ieșim la încălzire și în funcție de ce se întâmplă, se va lua decizia. Eu în următoarea secundă m-am dus și am vorbit cu al doilea portar, vorbisem și cu o zi înainte, că e posibil, să îl pregătesc mental. Doctorul i-a făcut lui Aioani niște proceduri, care au durat în jur de 20 de minute și totul a decurs normal, am ieșit la încălzire. Încălzirea a fost diferită, pentru că nu aveam timp, plus, încălzirea s-a făcut cu ambii portari, îți ia timp.

Lucrurile au decurs bine până la un anumit moment, când am efectuat centrările din partea stângă, la ultima centrare, în momentul când a bătut să prindă mingea l-am văzut că n-a făcut mișcarea completă. M-am dus spre el, l-am întrebat și mi-a zis că a simțit. În secunda 2, i-am zis ‘Te rog frumos să te oprești’ și am continuat încălzirea cu cel mic. (n.r. în acel moment Marian era ieșit din ecuație) Total. Am efectuat ce mai aveam de făcut cu Adrian și am mers la vestiar”, a afirmat tehnicianul.

Cum s-a luat decizia ca Marian Aioani să fie titular în meciul cu Dinamo

Până la urmă, s-a decis ca Marian Aioani să evolueze ca titular contra lui Dinamo, deoarece alternativa ar fi fost tânărul Adrian Briciu, fotbalist care nu mai evoluase până atunci la nivel de seniori. . „Marian era întins pe masa de masaj, spunea că vrea să joace. Dorința lui a fost imensă. A încercat din toate puterile lui, dar în același timp subconștientul a lucrat. Nici eu n-am fost convins. I-am spus ‘Joci cu Dinamo într-un derby, e presiune’.

A zis ‘Nu și nu, că eu vreau să joc, să ajut echipa’. Doctorul și kineto i-au mai făcut niște proceduri și nu a simțit nimic. I-a mai efectuat o procedură cu ace. S-a ridicat de pe masă, doctorul i-a spus să facă niște mișcări, le-a făcut, nu a simțit absolut nimic și atunci s-a luat hotărârea ca el să înceapă. Nici prin cap nu ne-a trecut că o să se întâmple ce s-a întâmplat. Nu eram nici noi idioți sau nebuni încât să facem ce s-a întâmplat. După poză, eu i-am spus să facă pași în alergare, să rupă ritmul. I-a făcut, a simțit, eu am intrat pe teren să vorbesc cu el, mi-a spus că i s-a strâns mușchiul, m-am dus la arbitrul de rezervă să îl întreb dacă mai putem schimba până începe meciul, mi-a zis că nu.

L-am luat pe cel mic, l-am mișcat puțin de acolo, deși era încălzit și… s-a întâmplat. Briciu a avut foarte mare încredere. Eu cred foarte mult în el, dacă va face pașii corecți poate fi un portar foarte bun. Trebuie să meargă să joace la o echipă de Liga 2. El n-a făcut o greșeală precum cea din meciul cu Dinamo niciodată. Mi-a spus ‘Am avut impresia că sare mai sus și am vrut s-o prind’. Era dărâmat după meci, dar partea pozitivă a fost că după ce a greșit, am văzut că s-a debarasat”, a spus Dumitru Hotoboc, în exclusivitate pentru FANATIK.

Cum a comentat Dumitru Hotoboc acuzațiile dure lansate de suporteri la adresa lui Marian Aioani

Fanii Rapidului au fost extrem de furioși după meciul cu Dinamo, iar . „Am încercat să vorbesc cu un suporter de-al nostru, dar mi-am dat seama după că n-am făcut o chestie OK. L-am rugat frumos să îl lase în pace. Am presimțit că se pot întâmpla niște lucruri, dar nu m-am gândit atât de departe.

(n.r. i s-a strigat la un moment dat ‘Ești un parior, ai luat un milion de euro din China’) M-am gândit că e posibil ca suporterii să aibă o reacție vis-a-vis de el, dar nu m-am gândit că atât de mult și atât de repede. Eram la încălzire și deja se auzea. Am încercat să vorbesc cu un om destul de respectabil, dar m-a luat și pe mine și apoi m-au luat și restul, am ridicat mâna și mi-am văzut de treabă. A fost o situație cu care nu s-a confruntat nici el. Pe mine mă afecta foarte tare dacă eram portar, nu știu cum reacționam.

El a reacționat senzațional, mi-a spus la un moment dat în timpul încălzirii să stau liniștit că nu are nicio problemă. (n.r. mental puternic) Da. În săptămâna meciului cu CFR a făcut un singur antrenament de 20 de minute. Și-a asumat riscul să intre în poartă. Am venit aici să spun realitatea, iar suporterii noștri vor cântări și eu îmi doresc din tot sufletul să fie alături de noi, cum au fost tot timpul”, a afirmat Dumitru Hotoboc.