„Am fost exasperat de eterna controversă: Dobrin, Balaci sau Hagi”. Marcel Pușcaș a descoperit un mare rival mai puțin cunoscut pentru cei trei coloși

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Marcel Pușcaș a readus în prim-plan una dintre cele mai aprinse dezbateri din istoria fotbalului românesc: cine a fost cel mai mare jucător dintre Nicolae Dobrin, Ilie Balaci și Gheorghe Hagi? Autorul cărții „CEI 33” consideră că discuția nu ar trebui să se limiteze la aceste trei nume și a dezvăluit că mai multe personalități ale fotbalului românesc i-au indicat un alt fotbalist drept reperul suprem: Iosif Petschovschi. Cartea „CEI 33”, semnată de Marcel Pușcaș, se distribuie numai împreună cu numărul 781 al revistei FANATIK.

Marcel Pușcaș, exasperat de comparațiile dintre Dobrin, Balaci și Hagi: „Am vrut să fac ordine”

Disputa privind cel mai mare fotbalist român din toate timpurile continuă să împartă suporterii în tabere. Pentru unii, datorită performanțelor sale la echipa națională și la nivel de club. Alții îi consideră pe Nicolae Dobrin sau Ilie Balaci cei mai talentați jucători pe care i-a dat fotbalul românesc.

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Marcel Pușcaș crede, însă, că o asemenea comparație este incompletă dacă nu sunt luate în calcul și generațiile anterioare. Tocmai această perspectivă l-a determinat să scrie cartea „CEI 33”, în care încearcă să ofere o imagine mai amplă asupra valorilor din istoria fotbalului autohton:

„Am făcut această carte pentru că am fost exasperat de eterna controversă: Dobrin, Balaci sau Hagi. Sunt polemici interminabile în publicații, în spațiul public, la televiziuni și am vrut să fac o oarecare ordine, în măsura în care-mi permit, pentru cei mai în vârstă, ca să-și reducă aria preferințelor, și pentru cei mai tineri, să și-o mărească.

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Această controversă dintre cei trei mari fotbaliști îmi inspiră lipsă de cunoștințe în ceea ce privește istoria fotbalului românesc. Mă refer la ziariștii tineri. Am stat de vorbă cu mulți, îi știu, am polemizat cu ei la emisiuni, dar când începi a vorbi la emisiuni cu World Cup ’94 sau cu Gică Hagi și Gică Popescu, nu mi se pare în regulă”, a declarat Marcel Pușcaș, la FANATIK EXCLUSIV.

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„CEI 33”, cartea în care Marcel Pușcaș vorbește despre peste 250 de nume din fotbalul românesc

Marcel Pușcaș susține că experiența sa de fost jucător i-a oferit posibilitatea de a evalua direct o parte importantă dintre fotbaliștii menționați în volum. Autorul spune că a fost coleg sau adversar cu peste 70% dintre cele peste 250 de nume amintite în carte. În opinia sa, statisticile nu pot reprezenta singurul criteriu după care sunt comparate valorile unor epoci diferite.

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„Nu pentru că cei doi n-ar fi avut o mare valoare fotbalistică, dar nu cred că dă bine când evaluezi niște valori să-i scoți din contextul important al istoriei fotbalului românesc. Eu am jucat întâmplător și am argumente pentru a scrie această carte cu toți trei. Sunt peste 250 de nume pomenite în carte, iar cu peste 70% am fost fie coleg, fie adversar, deci cred că pot să evaluez puțin mai bine decât alții care nu i-au cunoscut pe terenul de joc.

Este simplu să spui «Chiricheș, 78 de meciuri la națională, este cel mai selecționat fundaș din istoria fotbalului românesc», iar când noi nu vom mai fi, urmașii noștri vor vedea că Vlad Chiricheș este cel mai bun fundaș din istoria fotbalului românesc. Și asta ar fi fals”, a explicat Marcel Pușcaș.

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Iosif Petschovschi, fotbalistul pe care marile personalități îl puneau înaintea lui Hagi, Dobrin și Balaci

Cea mai interesantă dezvăluire făcută de Marcel Pușcaș privește discuțiile purtate de-a lungul timpului cu nume importante ale fotbalului românesc. Printre personalitățile invocate se numără Angelo Niculescu, Emeric Ienei, Ion Voinescu și Ilie Savu. Potrivit lui Pușcaș, toți i-au indicat același nume atunci când au vorbit despre cel mai mare fotbalist român: Iosif Petschovschi, fostul mare jucător al UTA Arad și al CCA.

„Așa că a trebuit să încep cartea cu două lucruri esențiale, pilonii, discuțiile mele în timp cu Gică Popescu, fostul antrenor al CCA-ului, Ion Voinescu, fostul mare portar al CCA-ului, cu Ilie Savu, fostul antrenor al CCA-ului, cu Angelo Niculescu, fostul antrenor al echipei naționale, cu Ioan Chilă, Emeric Ienei, care mi-a fost antrenor cinci ani. Toți aceștia, dar absolut toți, mi-au spus că nu cei trei au fost cei mai mari fotbaliști ai României. Absolut toți s-au referit la Iosif Petschovschi.

Lucrurile erau tranșate, că Hagi e cel mai mare din toate timpurile, pentru cei pentru care fotbalul a început în ’94. Noi vorbim de ultimii 66 de ani. Inclusiv Dobrin spunea că are un idol, cu cuvintele lui, mai exact Iosif Petschovschi”, a dezvăluit Marcel Pușcaș.

Cine a fost Iosif Petschovschi, legenda fotbalului românesc evocată de Marcel Pușcaș

Născut în 1921, Iosif Petschovschi a fost unul dintre fotbaliștii reprezentativi ai perioadei de după Al Doilea Război Mondial. A evoluat pentru echipe importante ale vremii și s-a remarcat prin polivalență, tehnică și capacitatea de a conduce jocul. Petschovschi a jucat atât pentru naționala Ungariei, cât și pentru reprezentativa României, într-o perioadă în care fotbalul din această parte a Europei trecea prin transformări majore.

La nivel de club, numele său este legat în special de UTA Arad, dar și de CCA București, actuala Steaua. A cucerit titluri de campion și a purtat banderola de căpitan la echipe importante ale vremii. Marcel Pușcaș a insistat asupra longevității și polivalenței fostului internațional, considerând că acestea reprezintă argumente importante în evaluarea carierei sale.

„Petschovschi a fost un tip extrem de longeviv, de prin ’42 până în ’59-’60. Avea 1,68 metri, a jucat și în naționala Ungariei, tânăr fiind a luat titlul acolo cu Oradea, împotriva marilor forțe Ferencváros și Honvéd. Apoi a jucat și la naționala României. A fost căpitan al CCA-ului, al celor de la UTA, alături de care a câștigat campionatul. A fost și căpitanul echipei naționale”, a povestit autorul cărții „CEI 33”.

Trofeul Petschovschi, argumentul lui Marcel Pușcaș: „De ce nu se acorda trofeul Dobrin sau Balaci?”

Marcel Pușcaș a adus în discuție și recunoașterea de care s-a bucurat Iosif Petschovschi după încheierea carierei. Fostul mare fotbalist a dat numele unui trofeu acordat timp de mai mulți ani în fotbalul românesc, iar la Arad memoria sa este păstrată inclusiv printr-o statuie amplasată în apropierea stadionului.

„Ca dovadă a respectului presei pentru activitatea lui, s-a decernat Trofeul Petschovschi ani de zile. De ce nu se acorda Trofeul Dobrin sau Balaci? Nu degeaba ziarele au decernat acest trofeu vreo 20-30 de ani. El juca mijlocaș, dar, în funcție de necesitate, juca ce voiai. Dacă a jucat și fundaș lateral, bănuiesc că avea și viteză bună, dacă a fost și fundaș central înseamnă că avea și minte. Faptul că a venit la CCA și a devenit și căpitan de echipă, CCA cu nume mari în lot, nu este de ici, de colo. El e mai mult jucătorul celor de la UTA, are și statuie în fața stadionului”, a mai spus Marcel Pușcaș.

Prin cartea sa, autorul nu încearcă doar să readucă în atenție numele lui Iosif Petschovschi, ci și să provoace o discuție mai amplă despre fotbaliștii care au marcat generații diferite. . Volumul propune o incursiune în istoria fotbalului românesc și readuce în atenție personalități care au contribuit la dezvoltarea acestui sport, dar care sunt mai puțin cunoscute de generațiile tinere.