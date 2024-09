„Am fost hărțuită sexual de la vârsta de 16 ani!” Povestea fostei finaliste de la Roland Garros și Wimbledon, care a ales să devină călugăriță

Andrea Jaeger a escaladat culmile tenisului în adolescență. Americanca s-a impus rapid ca un mare talent, ajungând la profesioniști la vârsta de doar 14 ani. În scurta sa carieră, a ajuns cel puțin în semifinale la toate cele patru turnee de Grand Slam.

A câștigat Roland Garros, la dublu mixt

Jaeger a pierdut cu 7-6, 6-1, în fața Martinei Navratilova, în finala de la Roland Garros, din 1982. În anul următor, ea a pierdut cu 6-0, 6-3 în fața aceleiași adversare, în finala de la Wimbledon.

Andrea a devenit un nume cunoscut și a apărut pe primele pagini ale publicațiilor, în reviste notabile și a bifat apariții la televizor. People Magazine, Sports Illustrated, Life Magazine au vizitat-o la gimnaziu și liceu. Una dintre reclamele sale de susținere o prezenta pe Jaeger alături de Bjorn Borg, cel mai mare jucător al acelor ani.

Andrea Jaeger a reușit să cucerească 10 titluri WTA și un titlu major, la dublu mixt. Ea a triumfat la Roland Garros, în 1981, alături de Jimmy Arias, la vârsta de doar 16 ani. Ea a câștigat peste un milion de lire sterline, în perioada în care a jucat, dar a renunțat la sport, în 1985, după ce a suferit o accidentare la umăr.

A decis să studieze teologia și a ajuns călugăriță

După ce a fost forțată să agațe racheta în cui, viața lui Jaeger a luat o turnură radicală. A decis să meargă la facultate, să studieze teologia și să se pregătească pentru a fi călugăriță.

Peste ani, Jaeger a explicat schimbarea radicală a stilului său de viață. „Știam doar că Dumnezeu există, că suntem prieteni și avem o relație personală. Nimeni din familia mea nu știa că mă rugam în fiecare zi. Noi nu aveam în casă nici măcar o Biblie”, a dezvăluit ea pentru Daily Mail.

Andrea a vorbit și despre viața de călugăriță. “Este o disciplină strictă. Mă trezesc la 4 dimineața, îmi fac rugăciunile și studiul spiritual, apoi încep să lucrez, de la 5 sau 6 dimineața la strângerea de fonduri și programarea evenimentelor. În fiecare zi e de făcut ceva pentru copiii din întreaga lume”, a mai spus ea.

Hainele i-au adus și câteva necazuri

„Cât de des port haina de călugăriță? Depinde de ceea ce fac. Am trei rânduri. Se murdăresc destul de repede. Plus că mai am incidente. Mi se tot blochează veșmintele în autobuze și scări rulante. Odată am sărit într-un taxi și am lăsat jumătate din el în fața ușii. În prima săptămână în care am purtat-o, la o conferință globală uriașă în New York, o pasăre și-a făcut nevoile pe mine. Cred că voi fi întotdeauna o soră. Am o bucurie și o dragoste de viață și este mai ușor să exprim asta în acest domeniu”, s-a destăinuit americanca, în urmă cu ceva ani.

I s-a pus alcool în băuturile răcoritoare

„Am avut cel puțin 30 de incidente cu un anumit membru al personalului nejucător, tentative fizice, toate în vestiar”, a declarat Jaeger. Ea a afirmat inclusiv că i s-au servit băuturi răcoritoare îmbogățite cu alcool la o petrecere a jucătoarelor.

Apoi a fost supusă unei alte abordări fizice, de către un angajat care o ducea acasă, când avea 16 ani. „De fiecare dată când am încercat să mă apăr, am fost amenințată că altcineva va fi rănit”, a punctat ea.

Andrea s-a născut într-o zonă dărăpănată a oraşului Chicago, în 1965. Tatăl ei, un zidar şi fost boxer de origine germană, Roland, conducea un bar-restaurant împreună cu mama ei, Ilse. Fetiţa obişnuia să-i urmărească jucând tenis până când s-a făcut destul de mare pentru a încerca şi ea.

Juca bine dar ura competivitatea

Ea a fost un caz atipic în tenis. Deși juca bine și era socotită o viitoare mare jucătoare ura competivitatea. Dorea numai să se simtă bine jucând tenis. Nu să se dueleze, pe viață și pe moarte, cu alte jucătoare.

“La 13 ani câştigam turnee universitare. Mi-am văzut părinţii numărând şi strângând bănuţii câştigaţi la slujbă şi m-am gândit – eu câştig toate turneele astea şi noi n-avem nici un ban, aşa că am trecut la profesionişti”, a povestit Andrea.

Jaeger a devenit cea mai tânără jucătoare cap de serie din istoria Wimbledonului şi a ajuns în semifinalela US Open. Succesul i-a adus însă și probleme. Cu tatăl ei, care îi era antrenor și obsedat de disciplină.

Tatăl ei obișnuia să o pedepsească

„E dificil ca unul din părinţi să-ţi fie antrenor pentru că îşi pierde latura părintească. Tata era de origine germană şi copiii crescuţi pe vremea aceea în Germania cunoşteau o altă formă de disciplină. El a crescut fiind bătut cu cureaua. Vroia să mă înveţe valorile morale şi comportamentale. Dar le învăţam de la Dumnezeu, nu avem de ce să le învăţ cu bătaia”, a povestit Andrea.

Tatăl nu se sfia să-i aplice pedepse fizice iar o dată, când a pierdut un meci la US Open, nici măcar nu a lăsat-o să-şi facă duş ci a suit-o în maşină şi a condus 1600 de kilometri până acasă, la Chicago, certând-o tot drumul.

Și-a vândut Mercedesul și a cumpărat jucării pentru copii

Genul de competivitate dură i-a grăbit retragerea din tenis. Când a făcut-o a șocat din nou. Și-a vândut Mercedesul și a cumpărat jucării pentru copiii din spitale. Părinții au rămas șocați când au văzut că își cheltuie toți bani în scopuri caritabile.

Însă, Andrea Jaeger a mers pe drumul ei, a înființat o fundație, a deschis o tabără gratuită pentru copii și a trecut la viața de călugăriță, cu scopul de a-i ajuta pe cei cu posibilități reduse. A rămas însă un caz unic în tenisul feminin, ca singura jucătoare care l-a ales pe Dumnezeu în detrimentul banilor.