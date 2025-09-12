Universitatea Craiova revine în fața propriilor fani în acest weekend, după pauza datorată echipelor naționale. Jucătorii au revenit de la loturi și, chiar dacă Ștefan Baiaram nu a fost luat în calcul de Mircea Lucescu pentru cele două meciuri din luna septembrie, Mirel Rădoi nu face o dramă din asta.

Mirel Rădoi, convins că va veni și momentul lui Baiaram la națională

În cadrul conferinței de presă premergătoare meciului dintre Universitatea Craiova și Farul, din etapa a 9-a din SuperLiga, Mirel Rădoi a oferit și câteva cuvinte despre tot ceea ce s-a întâmplat la națională în zilele precedente. Antrenorul Craiovei nu este deloc supărat pe selecționer pentru că nu l-a folosit pe Ștefan Baiaram și este convins că va veni și momentul în care „Fane“ va prinde minute în echipa națională.

„Nu a fost o acțiune reușită a naționalei, dar nu vreau să fac o dramă. Nu aș putea vreodată să fiu supărat pe Mircea Lucescu. Jucătorii trebuie să se bucure de prezența acolo. Va fi și momentul lui Baiaram să joace, trebuie doar să aibă răbdare și să muncească“, a declarat Mirel Rădoi.

Mirel Rădoi merge în continuare pe mâna lui Mircea Lucescu

iar fanii i-au cerut demisia lui Mircea Lucescu, Mirel Rădoi a oferit o declarație de susținere totală pentru actualul selecționer.

„Am fost în situația dânsului și știu cum se simte. Nu ar trebui să plece Lucescu de la națională din punctul meu de vedere. Sunt suporterul echipei naționale și sunt obligat să sper în continuare la calificarea la Cupa Mondială. Ciudat este că parcă se simțea că se aștepta toată lumea ca România să clacheze cu Cipru. De la tragerea la sorți am realizat că Austria e favorită și că noi ne luptăm cu Bosnia. Acum, când șansele sunt minime, am devenit frustrați și avem tot felul de discuții non-sens. Ca suporter, îmi doresc să fim cu toții alături de ei. Dacă noi ne luăm de ei, încrederea lor va dispărea și rezultatele nu vor mai veni. Hai să îi susținem, indiferent care sunt cei 23 de selectați“, a adăugat Rădoi.

Vladimir Screciu poate prinde un transfer tare

Vladimir Screciu a trecut peste accidentarea complicată suferită sezonul precedent și arată o formă de zile mari. Mircea Lucescu l-a răsplătit pentru evoluțiile bune cu o convocare la naționala de seniori a României, însă .

De altfel, FANATIK a aflat că scouteri din Israel au venit să-l vadă pe Vladimir Screciu la meciurile echipei naționale. Maccabi Haifa a pus ochii pe mijlocașul român, care ar putea face pasul într-un campionat tare din afara României.

„Noi, la FANATIK, avem niște informații că la partida din Cipru au venit oameni să-l vadă. Chiar credeau că o să joace. Screciu este foarte interesant pentru cei de la Maccabi Haifa. Le place profilul jucătorului, le place Screciu.

Să nu vă fie cu mirare dacă, în cele 10-11 zile care mai sunt până la închiderea perioadei de transferuri în Israel, Craiova îl va pierde pe Screciu”, a dezvăluit Cristi Coste la FANATIK SUPERLIGA.