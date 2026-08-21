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„Am fost înjurat de copii, de mamă, de tată!”. Marius Șumudică a răbufnit după primele zile ca antrenor la CFR Cluj. Exclusiv

Marius Şumudică a dezvăluit că a trăit un coşmar pe banca CFR-ului în debutul de la Arad. Antrenorul a dezvăluit că a fost înjurat şi scuipat de fanii prezenţi în tribune.
Marian Popovici
21.08.2026 | 12:14
Am fost injurat de copii de mama de tata Marius Sumudica a rabufnit dupa primele zile ca antrenor la CFR Cluj Exclusiv
breaking news
„Am fost înjurat de copii, de mamă, de tată!”. Marius Șumudică a răbufnit după primele zile ca antrenor la CFR Cluj„Am fost înjurat de copii, de mamă, de tată!”. Marius Șumudică a răbufnit după primele zile ca antrenor la CFR Cluj. Sursa: colaj Fanatik
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Marius Şumudică a debutat pe banca celor de la CFR Cluj în meciul de la Arad împotriva Corvinului Hunedoara, scor 0-3. Antrenorul a dezvăluit, la câteva zile după meci, că nu a avut niciodată un tratament atât de ostil.

Marius Şumudică, dezvăluiri incredibile după meciul de la Arad: „Am fost înjurat de familie, de copii, de mamă”

Antrenorul celor de la CFR Cluj a spus la FANATIK SUPERLIGA că a fost scuipat, înjurat şi s-au aruncat cu monede în el la Arad. Şumudică a fost la un pas să riposteze, dar şi-a ţinut nervii în frâu:

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La Arad, vă spun sincer şi chiar voiam să trag un semnal de alarmă… Ce mi s-a întâmplat mie la Arad este strigător la cer. Am fost înjurat de familie, de copii, de mamă, de tată. Am fost scuipat, n-am văzut în viaţa vieţii mele. M-am abţinut rău de tot să nu reacţionez. 

Îi înţeleg şi pe cei de la FCSB. Dar ce am păţit la Arad… Este foarte greu să nu răbufneşti. Te aduce într-o stare… Voiam să sar în tribune, dar m-am abţinut. Chiar de la un post de televiziune mi-au spus că n-au auzit asemenea înjurături. N-am reacţionat, n-am spus nimic.

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Înmagazinezi, dar nu ştii cât mai poţi. Au aruncat cu monede, m-au scuipat. Nu ştiu cine erau. Ei au fost în spatele băncii, banca fiind lipită de tribună. N-am mai spus asta până acum. Să înjuri, să scuipi, să arunci cu monede”, a spus Şumudică.

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Şumi, semnal de alarmă: „O să avem parte cu ce s-a întâmplat cu Cantona”

Marius Şumudică trage un semnal de alarmă şi spune că s-a ajuns prea departe, astfel că nu ar fi exclus ca în viitorul apropiat să existe un nou episod Cantona, care a sărit în tribune şi a bătut un suporter în timpul unui meci dintre Crystal Palace şi Manchester United:

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„Vreau să spun că s-a creat un curent şi este foarte greu. Ok, n-am spus nimic. Ei se aşteptau să reacţionez. Am tăcut, am înghiţit. Dar e un semnal de alarmă că se va întâmpla o dată să nu mai reziste un antrenor şi un jucător şi să avem parte cu ce s-a întâmplat cu Cantona, când a sărit în tribună şi i-a dat o gheată în gură. 

Vreau să spun, pe viitor… Eu nu o să reacţionez. Dar s-a depăşit orice limită. În Turcia sunt camere de luat vederi şi când intri pe stadion, locul tău este sub lupa lor. Nu se poate aşa ceva! Să vii la doi metri de mine şi să mă înjuri de copii şi să mă scuipi în faţă. Mi-era jenă că era cu copilul lângă el.

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De aici pornesc foarte multe. Ne mirăm că ne bate Armenia, Nicaragua sau Afganistanul. Ca civilizaţie, tot ce se întâmplă… Nu aveam nici geaca aia pe mine, să mă protejeze. Am dat treningul la spălat, mi-a spus magazionera că au rămas nişte pete”, a fost reacţia lui Şumudică.

„Am fost înjurat de copii, de mamă, de tată!”. Marius Șumudică a răbufnit după primele zile ca antrenor la CFR Cluj

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Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
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