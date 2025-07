„Am fost lovit!” Avocatul lui Călin Georgescu rupe tăcerea după ce a fost săltat de Poliţie şi vede o conspirație după acuzaţiile de abuz sexual asupra unei minore

Avocatul Bogdan Mircea Petre, cel care îl reprezintă pe Călin Georgescu, susține că este victima unei înscenări și că acuzațiile lansate în spațiul public de influencerul Justițiarul din Berceni sunt false.

Avocatul lui Călin Georgescu: ”Am fost lovit. Nu am atins pe nimeni”

După ce a declarat pentru FANATIK că în timp ce i s-au cerut insistent informații intime despre unii dintre clienții săi. Bogdan Mircea Petre a refuzat să facă public numele clientului respectiv, însă cel mai probabil acesta a făcut referire la fostul candidat la președinție, Călin Georgescu.

”Eu nu am făcut nimic, eu sunt o victimă. Am fost abordat pe stradă de o anumită persoană care mi-a spus că are o problemă și că vrea să o ajut. După câteva zile am primit un mesaj pe WhatsApp să ne întâlnim într-un anumit loc, la o anumită oră.

Când am ajuns acolo au sărit pe mine. Am fost lovit și ținut împotriva voinței mele. Nu am atins pe nimeni. În secția de poliție erau doi indivizi cu camera și nu mă întrebau decât despre orientările sexuale ale unor clienți de-ai mei, sau dacă îmi fac confidențe”, spune avocatul.

Întrebat dacă crede că incidentul în care este implicat are legătură cu faptul că este avocatul unor personalități precum Călin Georgescu, avocatul Bogdan Mircea Petre a confirmat. ”Sunt sigur că ăsta este motivul pentru care am ajuns în această situație. Am fost la INML și voi lăsa ancheta să curgă după care îmi rezerv dreptul de a cere reparații morale”, a declarat pentru FANATIK.

Avocatul lui Călin Georgescu, filmat de Justițiarul din Berceni

în dosarul în care e acuzat de propagandă legionară, a ajuns marți seara la poliție, fiind bănuit că ar fi încercat să întrețină relații sexuale cu o minoră în vârstă de 15 ani.

Totul a pornit de la o ”capcană” întinsă de influencerul Alexandru Costandachi alias Justițiarul din Berceni. Acesta a publicat pe contul lui de TikTok imagini de la presupusa întâlnire între avocat și tânără. Se pare că minora susține că ea ar fi fost abordată de bărbat cu câteva zile înainte, într-un centru comercial.

„Sunteți avocatul lui Călin Georgescu și ați venit la o întâlnire cu o minoră de 15 ani? De ce vă ia Poliția?”, se aude pe filmarea postată de Justițiarul din Berceni. „Nu, domnule, că am vorbit cu o minoră. Terminați-vă cu prostia asta, e cea mai mare manevră care mi-au făcut-o”, răspunde avocatul lui Călin Georgescu.

Poliția Ilfov confirmă incidentul. Sesizare la 112 că o persoană de 50 de ani ar fi încercat să agreseze sexual o minoră

IPJ Ilfov a confirmat incidentul și confirmă că avocatul ar fi fost lovit de unul dintre bărbații care o însoțeau pe minoră.

”La data de 08 iulie a.c., în jurul orei 22:37, polițiști din cadrul Poliției Orașului Voluntari au fost sesizați, prin apel 112, cu privire la faptul că, o persoană, de 50 de ani, ar fi încercat sa agreseze sexual o minoră de 15 ani.

Polițiștii ajunși la fața locului au constatat faptul că, tânăra de 15 ani s-a întâlnit cu o persoana de 50 de ani, în urma unei conversații telefonice, însă înainte de a se întâlni cu acesta, tânăra a contactat un bărbat de 34 de ani cu care s-a deplasat la locul stabilit din comuna Ștefăneștii de Jos.

La locul întâlnirii, bărbatul de 50 de ani ar fi atins-o, fără consimțământul acesteia, context în care bărbatul de 34 de ani ar fi intervenit si l-ar fi lovit pe celălalt bărbat.

Dosarul a fost înaintat către Curtea de Apel București

Polițiștii ajunși la fața locului au îndeplinit procedura prevăzută de Legea nr. 26/2024, celor în cauză fiindu-le înmânate cereri pentru emiterea unui ordin de protecție de către instanța de judecata.

În cauză, a fost întocmit dosar de urmărire penală, în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de agresiune sexuală și lovirea sau alte violențe, dosarul fiind înaintat către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București, având în vederea calitatea persoanei bănuite de comiterea faptei”, au arătat reprezentanții IPJ Ilfov, la solicitarea FANATIK.