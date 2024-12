„Am fost păcălit toată săptămâna. Cu o oră înainte de meci am aflat”. Șumudică a dezvăluit un episod uluitor din vestiarul Rapidului

, încă îi răscolește pe giuleșteni. Marius Șumudică a făcut o dezvăluire total neașteptată legată de un episod petrecut chiar înaintea meciului.

Detaliul șocat petrecut înainte de Sepsi – Rapid. Marius Șumudică a spus totul

În mare căutare de puncte și victorii, Rapid a comis un pas greșit în deplasarea cu Sepsi din etapa a 19-a. chiar tânărul jucător împrumutat la echipa din Covasna.

ADVERTISEMENT

Marius Șumudică a dezvăluit în direct la FANATIK SUPERLIGA că a știut până la ora jocului că fotbalistul nu are drept de joc împotriva Rapidului. Totul s-a schimbat la ședința premergătoare partidei, când antrenorul a rămas mut în vestiar.

„Eu am fost păcălit toată săptămâna!”

„Universitatea Craiova a jucat la Buzău. Are doi jucători acolo, Lazar, care a fost și la Astra, și cu Ișvan. Vedeți că au avut clauză să nu joace împotriva lor.

ADVERTISEMENT

Amândoi au avut clauză să nu joace. Credeți că vreodată se bătea Craiova cu Buzău pentru campionat!? Eu am fost păcălit toată săptămâna că El Sawi nu are drept de joc cu noi.

Am aflat cu o oră înainte de joc. Așa mi-a s-a spus toată săptămâna, așa spunea și copilul în interviuri că nu știe. Eu am pregătit meciul în condițiile în care joacă cu alt under, pe o altă poziție, nu cu El Sawi bandă dreaptă.

ADVERTISEMENT

„Am rămas mut, l-am întrebat dacă mă minte, dacă mă păcălește…”

Eu am aflat cu o oră înainte de joc că el va juca. M-am dus să îi spun lui Ionuț Voicu, delegatul echipei, că joacă El Sawi și mă fac de râs în fața echipei, am pregătit meciul.

El a zis că nu joacă, îl sună pe Daniel Sadu și îi spune același lucru. Intru în ședință, pun echipa pe tablă. Vine Daniel Sandu în ședință și zice că Omar joacă.

ADVERTISEMENT

Am rămas mut, l-am întrebat dacă mă minte, dacă mă păcălește… eu am pregătit meciul toată săptămâna cum a zis el”, a dezvăluit Marius Șumudică în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Șumudică a dezvăluit un episod uluitor din vestiarul Rapidului