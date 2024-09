„Am fost papagali aseară”. Reacție virală a lui Cristi Balaj după CFR Cluj – FCSB 2-2. „E inexplicabil! S-a întâmplat și cu Rapid”

Cristi Balaj s-a enervat teribil după . Președintele ardelenilor nu a putut să conceapă semi-eșecul, având în vedere că Egalul din derby i-a reamintit de un episod similar, cu Rapid.

Cristi Balaj, reacție virală după CFR Cluj – FCSB 2-2: „Mie mi se potrivește”

Cristi Balaj a intervenit prin Sykpe la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, show care e live pe FANATIK.RO, luni, marți și vineri, de la ora 10:30. Președintele ardelenilor a apărut într-o cămașa roz și a făcut haz de necaz.

ADVERTISEMENT

„Mie mi se potrivește. Am fost papagali aseară. Până la 2-0 ei nu au avut nicio ocazie. Nu se punea problema învingătoarei. După care au apărut cadouri, greșeli personale. Nu reproșăm jucătorilor, că sunt jucători de calitate, pe care au arătat-o și în meciul de aseară și în celelalte partide. Se întâmplă la fotbal.

Doar că s-au comis greșeli, cel puțin la al doilea gol, pe fondul faptului că ne-am retras nepermis de mult. La 2-0 spuneam că se va întâmpla ca în partidele trecute. Nu s-a întâmplat așa. Ne-am retras inexplicabil de mult. FCSB n-a impresionat. A jucat bine pe final de joc. E greu când un adversar face presiune să reziști și să nu iei gol.

ADVERTISEMENT

De unde trebuia să fie o victorie a noastră, cu goluri frumoase, ne-am trezit că puteam să și pierdem partida pe final”, a declarat Cristi Balaj.

Greșeli cu repetiție la CFR

Nu a fost pentru prima dată în acest sezon când CFR Cluj a condus cu 2-0, dar nu a reușit să păstreze toate cele trei puncte. Ardelenii au comis-o și în Giulești,

ADVERTISEMENT

„E ușor să reproșezi acum după meci. E foarte simplu. Dar s-au mai întâmplat asemenea situații. Și la Rapid am fost egalați pe final după o partidă foarte bună în Giulești. Și acolo am pierdut 2 puncte. Aseară jocul se ducea spre o victorie clară a CFR-ului.

Au apărut greșeli personale, dar nu am pierdut din cauza acelor greșeli. La 2-1 retragerea a fost mult mai evidentă. Până la 2-1, jocul era în favoarea noastră. FCSB a avut o posesie sterilă. Cu excepția golurilor nu au avut decât acel șut al lui Tavi Popescu când Popa a avut o paradă senzațională.

ADVERTISEMENT

A salvat un gol frumos. În rest, eu nu țin minte ca ei să fi avut ocazii. Este inexplicabil cum ne-am retras, mai ales că am avut jocul în mână. Schimbările pe care le-au făcut ei au adus mult mai multă valoare decât au adus ale noastre”, a adăugat președintele ardelenilor.

„Mă gândeam că o să fie 3-0”

În urma egalului din Gruia, FCSB și-a menținut seria de invincibilitate pe terenul lui CFR. Roș-albaștrii n-au mai pierdut la Cluj din august 2021. „La cum a decurs jocul mă gândeam că o să fie 3-0. Sincer. Ei nu au contat. N-au avut o ocazie. Nu am jucat noi spectaculos. Ei au avut o posesie sterilă. N-au fost deloc periculoși.

În contextul în care am jucat foarte bine și am speculat calitățile lui Louis Munteanu, intrările, centrările lui Simao… În acest context, am zis că se va termina meciul la fel ca în alte partide. Și acolo am avut 2-0, dar am terminat cu 3-0 la final”, a conchis Balaj.

“AM FOST PAPAGAL!” Cristi Balaj, DISCURS FURIBUND dupa CFR Cluj - FCSB 2-2