„Am fost regii lumii!”. De 4 ori campioană mondială, România a scris istorie în handbalul masculin mondial

România este bine cunoscută pe plan mondial pentru performanțele reușite atât la handbal masculin, cât și la feminin. Andrei Vochin a reamintit rezultatele obținute de „tricolori” în anii 60-80.

„Am fost regii lumii!”. România, de 4 ori campioană mondială la handbal masculin

În cadrul , Andrei Vochin a povestit cum România a dominat autoritar handbalul mondial în anii 60-80, timp în care . Totodată, la nivel de club se cucereau în aceeași perioadă nu mai puțin de 3 Cupe ale Campionilor.

„Aș zice că timp de 20 de ani, de la sfârșitul anilor 50, începutul anilor 60, până la sfârșitul anilor 70 am fost regii lumii la handbal! Am fost cei mai buni din lume! Atât de buni încât am avut perioade în care nu putea să ne bată nimeni.

Am avut o perioadă, între anii 1974 și 1977, când echipa națională a României a pierdut un singur meci. Într-adevăr, a fost un meci greu despre care o să vorbim și încă îi apasă pe cei care au fost acolo și care mai sunt, din fericire, în viață. A fost o mare înfrângere a echipei naționale la Olimpiadă din 1976, când am obținut numai medaliile de argint.

Am pierdut o finală cu Uniunea Sovietică. Era o echipă pe care o băteam dimineața, la prânz și seara. S-au întâmplat niște lucruri acolo astfel încât meciul acela rămâne unul de pomină.

„Am fost mai bine de 20 de ani stăpânii lumii”

Am fost mai bine de 20 de ani stăpânii lumii. Avem 4 titluri mondiale la băieți. Am ieșit de 4 ori campioni mondiali la băieți la handbalul în 7, la care sa mai adaugă 3 titluri de campioni mondiali la fete, dar la handbal în 11.

A fost o perioadă în care am câștigat și pe terenul adversarilor direcți, și pe teren neutru… Oriunde, peste tot! Steaua a câștigat două Cupe ale Campionilor, pentru că avem trei Cupe ale Campionilor la băieți împreună, Dinamo fiind prima care a câștigat-o. Dinamo a câștigat prima oară Cupa Campionilor în 1965.

România a dominat handbalul în anii 60-80. Primul titlu de campioni mondiali la băieți l-am obținut în 1961. Am câștigat finala cu Cehoslovacia, scor 9-8, se marcau puține goluri atunci. Regulile handbalului erau puțin diferite.

În 1961 am câștigat primul titlu, dar asta la mai puțin de 1 an de când începusem să jucăm handbal în 7. La noi, în România, încă se juca campionat de handbal în 11. Atât de surprinși au fost cei care ne-au văzut jucând, încât presa franceză a contestat. A spus ‘Că nu este posibil ca o echipă care s-a înființat de 1 an să câștige un mondial, că e ceva necurat.’

„Am bătut Franța la 9 goluri diferență! Steaua a câștigat în fața vice-campioanei Germaniei fără portar”

Ce au făcut ai noștri? Au zis ‘Da? E ceva necurat? Atunci haide să facem un meci cu dumneavoastră, francezilor.’ Ei jucau handbal în 7 de mai mult timp și au decis să joace la ei acasă. Am jucat în sala Pierre de Coubertin și le-am dat +9. I-am bătut la 9 goluri diferență. Meciul acesta a fost în 1962, la un an de la Campionatul Mondial.

Ca să îți dai seama cât de buni erau în anii 70, Steaua, care a câștigat în 1976-77 Cupa Campionilor, era aproape egală cu echipa națională a României. Foarte puțini erau de la Dinamo, de la Timișoara în echipa națională a României. Grosul era de la Steaua.

Steaua s-a dus să joace cu vice-campioana Germaniei, dar s-a dus într-o situație dificilă. Nicu Munteanu, care era legendarul portar al Stelei, era blocat de spate. Nu putea să apere. Portarul de rezervă, Marchi Dan, era convocat la naționala de tineret a României. S-au dus și au jucat fără portar. Au apărat în meciul respectiv pivotul, Werner Stockl, și Roșu. Au bătut vice-campioana Germaniei fără să aibă portar, iar așa îți dai seama cât de valoroasă era echipa”, a reamintit Andrei Vochin.