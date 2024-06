„Am fost singurul din staff care i-am spus lui Pițurcă să rămânem la națională”. Dezvăluirile lui Vivi Răchită

Pe finalul ultimului mandat al lui Victor Pițurcă ca , Vivi Răchită a făcut parte din staff și a avut rolul de asistent. La FANATIK SUPERLIGA, analistul a făcut o dezvăluire interesantă după ultimul meci Finlanda – România 0-2.

Dezvăluirile lui Vivi Răchită după Finlanda – România 0-2

În ca selecționer la națională, România s-a impus în Finlanda cu două goluri și ambele au fost marcate de Bogdan Stancu.

În ultimele 7 luni ale mandatului lui Nea Piți, Vivi Răchită a fost asistent și a fost cel care i-a analizat pe finlandezi. Analistul FANATIK a reușit să descopere slăbiciunea nordicilor. Așa a reușit Stancu să înscrie primul gol din faza de la corner.

“Ne asculta Pițurcă. În campania cu Franța, unde am plecat noi după meciul din Finlanda, eu m-am ocupat chiar de Finlanda. Am bătut în Grecia, am făcut egal acasă cu Ungaria și după eu am plecat la Al-Ittihad.

Am fost să de 5 ori să văd Finlanda înainte. Știam foarte bine echipa și i-am spus lui Pițurcă, printre multe altele, că au probleme la fazele fixe.

Deși erau jucători înalți se apărau pozițional. Și a dat gol Stancu cu capul la un corner, apoi a mai dat unul”, a povestit Vivi Răchită la FANATIK SUPERLIGA.

“Am fost singurul din staff care i-am spus lui Pițurcă să rămânem la națională”

După meciul cu Finlanda, Victor Pițurcă i-a anunțat pe cei 10 oameni din staff-ul său că vor pleca la Al-Ittihad. Pentru că România se apropia de o nouă calificare la EURO, Vivi Răchită a vrut ca aceștia să mai rămână, însă decizia a aparținut majorității.

În avion, când ne întorceam din Finlanda, ne-a anunțat că plecăm la Al-Ittihad. Eu am fost singurul din staff care am zis ‘Haideți să rămânem că suntem aproape de calificare și să plecăm în vară’.

Știi ce mi-a zis? ‘Vivi, stai liniștit, poți să rămâi aici’. Anghel Iordănescu dorea să rămân, dar am zis că dacă sunt om de echipă merg cu ei. Am plecat 10 oameni atunci, da. Atâți eram în staff”, a mărturisit Răchită la FANATIK SUPERLIGA.

