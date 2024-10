„Am fost un ateu!”. Părintele Constantin Necula uimește cu confesiunile sale. Ce a pățit în Armată

Părintele Constantin Necula a mărturisit că a fost ateu și, întrebat cum se raportează la cei care nu cred în existența lui Dumnezeu, a spus că el niciodată nu va avea ceva de spus împotriva celor care nu sunt credincioși.

Părintele Constantin Necula spune că a fost ateu

Invitat în , realizată de preotul din Sibiu a făcut câteva confesiuni de suflet, uimind publicul. A spus, printre altele, că a fost, la rândul său, ateu, așa cum sunt mulți tineri care preferă să fie sceptici când vine vorba

ADVERTISEMENT

La un moment dat, a povestit o întâmplare pe care a avut-o în Armată, când se apucase deja să învețe pentru că voia să fie student la Teologie. Părintele Constantin Necula s-a ferit să arate ce lecturează în centrul de comandă unde stătea. Și, de teama superiorului din Armată, a ascuns mai toate cărțile pe care le citise. Cu o singură excepție.

A uitat, undeva sus pe un dulap, Fericirile, pe care le scrisese pe o hârtie. Comandantul său de atunci l-a luat în brațe și i-a mărturisit că e plăcut surprins pentru că și bunicul său fusese preot.

ADVERTISEMENT

„Am fost un ateu. Nu mă regăseam în nimic”

„Eu vin dinspre ateism. Eu am fost, nu un ateu convins, că nu există aș ceva. Am fost un ateu. Eu mi-am rupt picioarele pe bicicleta asta a cunoașterii. Nici acum nu le știu pe toate. Eu și acum sunt pasionat să citesc orice. Nu mă regăseam în nimic. Pentru mine, descoperirea lui Dumnezeu a fost: moamă, ce chestie!

Dintr-odată am văzut că era altceva. Am învățat Fericirile în Armată, gândește-te. Era în vremea aceea un general, Teodorescu, la Divizia de rachete antiaeriene din Ploiești, care avea un centru la Chitila.

ADVERTISEMENT

Și când a intrat în divizionul ne-a zis că e un comandant care e șui și să nu mă prindă că citesc ceva, că trebuie să fiu concentrat, că n-o să-i placă.

Am strâns tot, am pus într-o valijoară, dar am uitat să dau jos Fericirile. Vine ăsta, era general. A intrat înăuntru, mă vede comandantul.

ADVERTISEMENT

Uitasem alea, le-am uitat. I-am zis că m-am apucat să învăț pentru Teologie, dacă vreți le dau jos. A zis, nu, nu, hai să te îmbrățișez, bunicul meu a fost preot”, a relatat Constantin Necula.