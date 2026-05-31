„Am fost un copil imposibil!” Cele mai tari povești cu puștiul Mitică Dragomir: „Până la 15 ani nu am purtat pantofi”

Dumitru Dragomir este sărbătoritul acestui sfârşit de lună, „Oracolul de la Bălceşti” împlinind sâmbătă vârsta de 80 de ani. Cu ocazia acestei aniversări, în exclusivitate la „Profeţiile lui Mitică”, acesta a depănat mai multe amintiri din copilăria petrecută la Bălceşti.

Mitică Dragomir rămânea singur acasă la 6 ani și avea grijă de animale

Dumitru Dragomir s-a născut pe data de 30 mai 1946, în comuna vâlceană Bălceşti, unde a stat până aproape de vârsta de 15 ani. Despre această perioadă a vieţii sale a vorbit săptămâna aceasta la „Profeţiile lui Mitică”. Cel ce avea să devină cunoscut sub numele „Mitică de la Ligă” a povestit că a fost un copil neastâmpărat, dar care a muncit foarte mult.

„Am fost un copil imposibil! Dacă aveam un copil ca mine îi dădeam foc! Şi munceam de rupeam pământul. De la 6 ani singur îmi făceam mâncare, pentru că ai mei se duceau la muncă. Eu mă duceam cu animalele. Când le aduceam acasă, la prânz, fugeam şi culegeam foi de floarea soarelui, le tocam şi le amestecam cu tărâţe, ca să le dau la raţe şi la gâşte.

La şase ani, singur acasă! Şi băgam mâna în garniţă şi îmi puneam o jumară, o alegeam pe cea mai mare, făceam focul… Că n-aveam aragaz, era sărăcie atunci, după război”, îşi aminteşte Mitică Dragomir.

Cadoul primit de Mitică Dragomir, în fiecare an de Paşte

Pe de altă parte, acelor vremuri. „Până la 15 ani nu am purtat nicio pereche de pantofi, jur în faţa lui Dumnezeu! Mi-a dat şcoala pantofi.

Înainte purtam opinci. Făcea tata nişte opinci… Şi nu le făcea din cauciuc de roţi, le făcea din piele de porc! În rest, din aprilie până în noiembrie, umblam desculţ”, a mai povestit Dragomir.

însă şi de cadoul pe care i-l făceau părinţii săi, în fiecare an de sărbători. „Dar, după vârsta de 12 ani, mama şi tata îmi făceau de Paşte un costum de doc. Ce însemna asta? Pantaloni scurţi, pentru că îi rupeam dacă erau lungi, şi o bluză. În fiecare an de Paşte. Până la Paştele următor praf le făceam pe toate”, a rememorat Mitică Dragomir.