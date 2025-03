„Am fost un fraier!”. Regretele unui patron din SuperLiga după ce nu a luat licența de Europa

FC Botoșani se regăsește din nou în acest sezon în play-out. Moldovenii au bifat două victorii în primele două etape, . Valeriu Iftime, patronul echipei moldave, regretă acum că nu a aplicat pentru licența de cupe europene.

Visul cupelor europene, interzis pentru FC Botoșani din cauza lipsei licenței

FC Botoșani arată o formă de zile mari sub comanda lui Leo Grozavu. Echipa moldavă a început excelent play-out-ul, devenind astfel o candidată la câștigarea acestuia.

În direct la FANATIK SUPERLIGA, Valeriu Iftime a declarat că nu ar deloc surprins ca echipa sa să termine sezonul pe prima poziție din play-out, însă regretă că nu a aplicat pentru licența cupelor europene anul trecut.

„Am fost un fraier!”

„Ar fi surprinzător să câștigați play-out-ul?”, a fost întrebarea pusă de moderatorul Cristi Coste. „Nu, deloc! Nu am nicio șansă… am fost un fraier, anul trecut pe vremea asta nu am vrut să fac un contract pentru licență de cupele europene.

Oricum am datoriile plătite, dar am zis că sunt cu capul atunci când m-au întrebat de licență. Anul acesta sper să jucăm bine să nu am emoții și după vedem!”, a spus Valeriu Iftime la FANATIK SUPERLIGA.

Valeriu Iftime, impresionat de echipa sa în meciul cu Farul

Victoria incredibilă obținută cu Farul pe teren propriu l-a încântat peste măsură pe Valeriu Iftime. de când se află în primul eșalon:

„Pot spune despre meciul de ieri că au fost cele mai bune 60 de minute din istoria fotbalului din Botoșani, și nu cu oricine, ci cu Farul, care știe fotbal. Ieri l-am văzut supărat pe Hagi pentru prima dată. A fost extraordinar!”, a mai spus Valeriu Iftime la FANATIK SUPERLIGA.

