„Am fost un idiot!”. Cea mai mare greșeală din cariera lui Marius Șumudică

ADVERTISEMENT

Marius Șumudică a făcut o dezvăluire spectaculoasă în direct la FANATIK SUPERLIGA! Antrenorul celor de la CFR Cluj a recunoscut că a refuzat o ofertă de peste un milion de euro pe an din China, decizie pe care o consideră acum cea mai mare greșeală din întreaga sa carieră. Tehnicianul a povestit cum oficialii clubului Yunnan au insistat timp de două luni să-l convingă, iar acum regretă enorm, mai ales după ce a văzut performanțele obținute de echipa pe care ar fi putut să o pregătească.

Marius Șumudică regretă oferta de peste un milion de euro pe an: „Am fost un idiot!”

Marius Șumudică a vorbit deschis despre una dintre cele mai importante decizii pe care le-a luat în cariera de antrenor. Contactat telefonic la FANATIK SUPERLIGA, tehnicianul a recunoscut că , însă a ales să o refuze. Șumudică a explicat că negocierile au durat aproximativ două luni cu cei de la Yunnan, perioadă în care reprezentanții clubului au încercat în repetate rânduri să-l convingă să accepte propunerea. Mai mult, aceștia erau dispuși să îmbunătățească oferta pentru a obține semnătura sa.

ADVERTISEMENT

Antrenorul a mărturisit că ar fi putut câștiga peste un milion de euro anual. Privind în urmă, consideră că a luat cea mai neinspirată decizie din cariera sa: „E cea mai mare greșeală pe care am făcut-o în toată cariera mea. Am fost un idiot. S-au rugat de mine două luni, am avut contractul pe masă, am avut tot, i-am refuzat, ei tot căutau să-mi mai pună ceva, să mai pună, timp de două luni totul.

Acum, când mă uit pe mail și văd contractele și au ajuns în finala Cupei… Eu nu știam că acolo, la început de sezon, vreo 7 echipe vor fi depunctate. Aveam, repet, contractul pe masă și am refuzat. Treceam de un milion de euro pe an. Cea mai proastă decizie din întreaga mea carieră de antrenor”, a declarat Marius Șumudică, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Echipa care l-a dorit pe Marius Șumudică a ajuns în finala Cupei

Regretul lui Marius Șumudică nu este legat doar de suma pe care ar fi putut să o încaseze. Tehnicianul a dezvăluit că formația care l-a dorit cu insistență a ajuns între timp în finala Cupei, performanță care îl face să privească altfel oferta refuzată.

ADVERTISEMENT

Un alt detaliu care a cântărit în evaluarea sa este situația din campionatul respectiv. Potrivit antrenorului, aproximativ șapte echipe au fost depunctate la începutul sezonului, aspect despre care nu știa în momentul negocierilor. Șumudică a mărturisit că încă păstrează documentele primite de la club și că revine uneori asupra lor, comparând condițiile financiare oferite cu situația actuală a echipei: „Am contractele trimise, semnate, mă uit la ele, mă uit la clasament și chiar am realizat că s-a făcut o greșeală mare”, a explicat tehnicianul.

ADVERTISEMENT

Marius Șumudică a vorbit și despre transferul lui Andrei Cordea în China: „S-a înțeles cu ei, a semnat!”

Dezvăluirea antrenorului a venit în contextul unei discuții despre Andrei Cordea, fotbalist despre care Șumudică a afirmat că . Tehnicianul a precizat că știa despre existența unor negocieri, însă nu cunoștea toate detaliile. Ulterior, a aflat că jucătorul semnase contractul și era foarte mulțumit de condițiile financiare obținute.

„Am zis că existau discuții cu Cordea, dar nu știam detalii. E plecat deja. S-a înțeles cu ei, a semnat contractul, era fericit. Contractul îi aduce un avantaj material extraordinar. Mai sunt români acolo, joacă finala Cupei anul ăsta”, a încheiat Marius Șumudică.