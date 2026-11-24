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Lumea fotbalului românesc este în stare de şoc după decesul lui Dudu Georgescu, fostul mare atacant dinamovist, care a câştigat de două ori „Gheata de Aur” a Europei. FANATIK vă prezintă imagini cu blocul în care stătea fostul fotbalist.

Asta e casa lui Dudu Georgescu din Toronto, unde a fost găsit fără suflare

Poliţia canadiană a precizat într-o reacţie pentru publicaţia FANATIK, că adresa este din cartierul Thorncliffe Park din Toronto. Din informaţiile noastre, Dudu Georgescu locuia într-un bloc aflat foarte aproape de un parc. Nu vom dezvălui adresa din motive care ţin de protecţia datelor personale.

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Apartamentul este la etajul trei al blocului, are două dormitoare şi un balcon, cu vedere spre parc. Dudu Georgescu a fost găsit fără suflare în locuinţă şi este luată în considerare şi ipoteza unei crime.

Ce spune poliţia din Toronto!

că a fost efectuată autopsia pentru a se stabili cauzele decesului, iar dacă se va deschide o anchetă penală în acest caz, urmează să fie comunicate şi alte informaţii:

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„Pot confirma că luni, 16 noiembrie 2026, în jurul orei 10:24, ne-am deplasat la o adresă din zona Thorncliffe Park, în urma unui apel prin stația de dispecerat referitor la o situație neclară. La fața locului a fost descoperită o persoană decedată. În acest moment, nu pot confirma identitatea persoanei, din motive legate de protecția datelor personale. A fost efectuată o autopsie pentru stabilirea cauzei decesului. Dacă acest caz va deveni obiectul unei anchete penale, vom comunica informații suplimentare. Sper că aceste informații vă sunt de ajutor. Vă mulțumesc!”, se arată în comunicarea forţelor de ordine.

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Vestea decesului lui Dudu Georgescu, confirmată de Gheorghe Turda

a fost confirmată de cântăreţul Gheorghe Turda, care a avut o legătură strânsă cu fostul fotbalist. Cei doi au lucrat împreună la Ministerul de Interne, Dudu Georgescu fiind unul dintre subalterni:

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„Da, a murit. Am primit ieri un telefon. Eu am primit un telefon de la un foarte bun prieten român care este stabilit la Toronto și avea în chirie, într-un apartament la el acolo, pe Dudu Georgescu. L-au găsit mort în casă. Atât știu. Nu cunosc prea multe… decât atât… atât știu, că l-au găsit decedat în casă. Să nu fi fost și altceva mai grav, să nu fi fost vreo crimă…

Sunt tot felul de supoziții. Nu știu eu. Ce știu doar din vorbele fostului meu coleg, domnul Șandor. Nu cunosc amănunte. Eu nu pot să vă transmit ceva care nu e adevărat. Era și o supoziție în care se credea că l-au găsit în halul în care l-au găsit, probabil decedat și înjunghiat”, a spus Gheorghe Turda în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

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