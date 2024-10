Gigi Becali este deja cunoscut pentru relația apropiată pe care o are cu divinitatea, exemplele , recent, observându-se acest lucru chiar și la , din UEFA Europa League.

„Am greșit că m-am pus în calea destinului! Dumnezeu m-a pedepsit și am înțeles”. Anamaria Prodan a dezvăluit că Gigi Becali a întors-o la credință!

Gigi Becali este unul dintre fanaticii religioși ai României, acesta fiind implicat în construirea de biserici, dar și în sprijinirea comunităților din România care au fost afectate de diverse dezastre în ultimii ani. Cel mai recent exemplu a fost la meciul cu PAOK, când patronul celor de la FCSB .

ADVERTISEMENT

De acest lucru s-a convins și Anamaria Prodan, care a explicat în exclusivitate pentru FANATIK că Gigi Becali este cel care a adus-o pe calea credinței, aceasta făcând parte din „familia” acestuia, în perioada cât Laurențiu Reghecampf a antrenat-o pe FCSB.

„Gigi Becali (n. r. a tras-o spre credință). Dacă mi-a părut foarte rău pentru scandalul ăsta, e pentru că omul ăsta în glumă și în serios, toți anii ăștia câți am stat lângă el la palat, bă, m-a și obligat să citesc cărțile lui bisericești, că îmi era frică că dacă nu le citesc mă întreabă din ele.

ADVERTISEMENT

Dacă eram pe dinafară se supăra, deci le citeam ca să fie bine. Știam că e fanatic și noi râdeam și de acolo, încet, din ateu convins, Anamaria a devenit astăzi un om care întoarce la credință fiecare om cu care se întâlnește. Vorbind cu el am învățat să fiu mai bună.

Eu i-am spus lui: ‘Patroane, nu mai fi trufaș că și tu ești trufaș’. E singurul lucru care poate ne strică pe amândoi, trufia. Nu reușim în totalitate să o extirpăm. Dar eu îi dau cezarului ce este al cezarului și spun întotdeauna, oriunde mă duc, pentru faptul că în mine s-a deschis chestia asta și Dumnezeu m-a ridicat de mii de ori mai bine decât eram, în toți ăștia 3 ani, mă rugam pentru el, să ne împăcăm, să vină ziua aia să ne împăcăm și să nu mai am pe suflet greutățile astea”, a spus Anamaria Prodan pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Anamaria Prodan: „Eu am pus mâna pe telefon și mi-am cerut scuze de la fiecare”

Anamaria Prodan a explicat că apropierea lui Gigi Becali față de biserică a făcut-o să înțeleagă că nu merită să aibă conflicte cu nimeni, iar asta a convins-o să își ceară scuze personal de la fiecare om de fotbal în parte, începând cu Giovanni Becali.

M-am împăcat cu fiecare. Eu am pus mâna pe telefon și mi-am cerut scuze de la fiecare, inclusiv lui Giovanni: ‘Băi, îmi pare rău pentru tot. Dar, eram bărbatul meu, trebuia să fac asta..’ Și astăzi o spun, probabil aș face la fel dar cu miliarde de ori mai multă credință și realitatea.

ADVERTISEMENT

Am încercat prima oară să răsfoiesc cărțile de la Gigi, am zis că poate mă întreabă ceva la test, dar nu. A trebuit să le învăț, dar urmau sărbătorile, trebuie să le știu. În ultimul an, când deja Gigi cred că știa tot, eu ascundeam: ‘Nu-i adevărat, patroane’. Gigi cumva a deschis cutia Pandorei când a spus că are amantă de ani de zile (n. r. Reghecampf) și că duce banii acolo.

Atunci am sărit și mai rău pe Gigi, atunci am stricat relația definitiv, când oricum nu am realizat că era totul terminat, nu aveam act, nu mi-am dat seama. Astăzi în România îl avem pe Gigi care este unic. Eu întotdeauna râdeam și spuneam că eu și Gigi Becali suntem cei mai tari din tot ce există și în sport și în viață, dar și în showbiz”, a declarat Anamaria Prodan în exclusivitate pentru FANATIK.

ULUITOR! CUM I-A SCHIMBAT VIATA GIGI BECALI ANAMARIEI PRODAN: “M-A OBLIGAT!”