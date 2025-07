„Am ieșit foarte bine după transferurile lui Musi și Politic”. Șefii de la Dinamo îl înțeapă pe fostul jucător după afacerea verii FCSB – Dinamo

FCSB și Dinamo au realizat în această vară un schimb de jucători, Dennis Politic ajungând în tabăra roș-albastră pentru 970.000 de euro, pe când Alexandru Musi a fost cedat liber la formația din Ștefan cel Mare. Ce spune directorul sportiv al alb-roșilor despre această tranzacție.

Cosmin Mihălescu: „Am ieșit foarte bine după transferurile lui Musi și Politic”

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Cosmin Mihălescu s-a arătat extrem de mulțumit . Directorul sportiv al câinilor e încântat de prestațiile avut de Musi până acum și consideră că acesta va „exploda” în momentul în care se va integra complet. Totodată, oficialul a comentat declarațiile lui Politic.

„Musi a jucat de nota 9 până acum. Cred că integrarea este încă la 7. Când va trece cu integrarea spre 10, va juca de nota 10 meci de meci. Au fost aspecte pe care le-am luat în considerare, iar noi considerăm că am ieșit bine din această chestiune.

Asta ne dorim cu toții, ca Musi să explodeze. Ok, haideți să vedem, să mai treacă câteva meciuri și să aibă continuitate. E începutul, așa cum am spus la început, nu am arătat noi extraordinar, astfel că un jucător precum Musi, care are calitate tehnică, s-a văzut foarte bine. Important e ca pe tot parcursul sezonului să fie consistent și să poată să mențină acest nivel de performanță.

Nu m-au deranjat vorbele lui Dennis, probabil că și el a fost întrebat și a trebuit să răspundă. Mi se pare oarecum normal ca în lumea asta a fotbalului să încerci te poziționezi cât mai bine la echipa la care te duci. Asta nu înseamnă că trebuie să dai în locul din care ai plecat sau să faci o comparație în care clubul să nu arate foarte bine… Nu o văd ca pe o jignire, a fost ceva neelegant. Probabil a fost întrebat! Putea fi gestionată situația mult mai elegant”, a spus Cosmin Mihălescu.

„Dennis Politic și Musi încearcă să se poziționeze bine cu galeriile”

Moderatorul Horia Ivanovici a intervenit și a pus accent pe declarațiile oferite de Dennis Politic: „Eu îți spun părerea mea, fără să folosesc cuvinte prea mari. E o chestiune care ține și de caracterul unui om. Ai fost la Dinamo, ai fost un protagonist, Dinamo te-a ajutat. Bine, și tu ai ajutat-o pe Dinamo, dar cred că Dinamo te-a ajutat mai mult. Te-a făcut căpitan Dinamo și asta îmi dă cu virgulă. Tu, ca fost căpitan al lui Dinamo, să vorbești pe tonul acesta despre Dinamo… Nu e ok! Ai fost căpitanul lui Dinamo, ci nu un jucător oarecare de acolo”.

Cosmin Mihălescu a revenit și a comentat și : „Cred că acum încearcă să se poziționeze foarte bine în raport cu cei de acolo și probabil că așa a considerat el că trebuie făcut. Nu mi se pare că e ok, este lipsă de eleganță!

(n.r. – Urările lui Musi pentru FCSB le-ai auzit?) Da, din nou, cred că este același principiu. Fiecare dintre ei vrea să se poziționeze cât mai bine și să se adapteze noului mediu. E clar că un astfel de transfer are foarte multe implicații pe foarte multe zone și paliere. Musi este un copil care încearcă să gestioneze asta cât poate el de bine. Pe teren este foarte bine, încearcă să dea totul și să livreze, să se facă plăcut de fani și de suporteri.

(n.r. – Dennis Politic ar putea reveni la Dinamo?) Cred că e prea devreme să ne gândim la asta. Orice e posibil în viața asta!”, a declarat Cosmin Mihălescu la FANATIK SUPERLIGA.