Dan Bittman a vorbit, în exclusivitate pentru FANATIK, despre vaccinare și pandemia de coronavius, dar și despre muzică.

Dan Bittman a decis, într-un final, să se vaccineze, dar, a precizat artistul pentru FANATIK, o va face în anumite condiții, mai ales că, momentan, sunt pe piață mai multe seruri recomandate pentru imunizarea împotriva coronavirusului.

”Mă voi vaccina, probabil, o voi face când voi fi lămurit cu privire la efectele benefice ale vaccinului. Oricum, dacă e, o voi face cu Johnson& Johnson, nu o voi face cu vaccinurile de la Pfizer sau Moderna. Aștept să văd ce se mai întâmplă cu tratamentul, dar, probabil, mă voi vaccina, dar vreau să fac o singură doză, de aceea voi alege să o fac cu Johnson& Johnson”, ne-a precizat Dan Bittman.

Dan Bittman se va vaccina, dar vrea o singură doză

De altfel, este el convins, vaccinurile tradiționale sunt cel puțin la fel de bune ca și cele care, acum, sunt subiectul unor discuții cu privire la noile tehnologii. ”Eu cred că și AstraZeneca este foarte bun, dar lucrurile legate de vaccinul acesta sunt politice. Adică, Marea Britanie a ieșit din Uniunea Europeană, iar acum cei din UE și-au încordat mușchii la ei, de aceea sunt discuțiile acestea”, a spus, pentru FANATIK, Dan Bittman.

În altă ordine de idei, susține celebrul cântăreț, declarațiile lui cu privire la coronavirus au fost, de cele mai multe ori, prost înțelese, luările sale de poziție fiind unele punctuale, legate de exemplul dat de autorități.

”Să ne înțelegem. Eu am o pregătire tehnică, cred în logică, în cifre. Ar fi culmea să cred că această pandemie nu a provocat foarte multă durere, pierderi, drame… Dar asta nu înseamnă că nu sunt convins că ar fi putut fi tratată altfel, că situația nu ar fi putut fi explicată mai bine, să se comunice mai eficient”, spune Dan Bittman.

Dan Bittman: ”Este normal să mă revolt”

Mai mult, explică artistul pentru FANATIK, luările sale de poziție au fost, de fiecare dată, țintite, Dan Bittman având, de fapt, o problemă cu autoritățile, nu cu existența pandemiei pe care, așa cum recunoaște chiar el, nu o poate nega .

”Eu am respectat și voi respecta normele, de fiecare dată. Dar când văd cum un fost prim-ministru stă în birou, cu trabucul, cu alți oameni lângă, fără niciun fel de distanțare socială, nu am cum să nu am impresia că ne iau la mișto. Dar când văd că cifrele pandemiei sunt `din pix`, când văd că doar unii respectă regulile, este normal să mă revolt”, a mai spus pentru FANATIK, Dan Bittman.

În altă ordine de idei, Dan Bittman este nerăbdător să vadă dacă restricțiile vor fi relaxate cu adevărat. ”Sunt sectoare întregi ale economiei care au suferit. De exemplu, HORECA, un sector care s-a dovedit că nu este unul care să ridice riscuri, dar tot a fost pus la zid”, spune Dan Bittman.

Dan Bittman, supărat că statul nu i-a ajutat pe artiști

Iar când vorbește despre artiști, Dan Bittman este chiar supărat și deranjat de felul în care statul s-a raportat la această categorie profesională care, de-a lungul a mai bine de un an, nu a avut posibilitatea să lucreze, să își desfășoare activitatea în niciun fel.

”Vorbim de vreo 15.000 de artiști independenți, de liber profesioniști, nu de cei care sunt angajați la teatre, la filarmonici și care au avut șansa să ia un salariu. Sunt artiști care au avut pierderi uriașe, și nu doar financiare și care nu au fost ajutați. Eu plătesc, an de an, taxe serioase, taxe mari, iar statul nu m-a sprijinit cu nimic, este normal să fiu dezamăgit de cum a fost gestionată pandemia. Am putea spune că am fost descalificați la locul de muncă”, spune Dan Bittman.

Dan Bittman și Holograf au lansat o nouă piesă, ”de pandemie”

În altă ordine de idei, pe perioada pandemiei, Dan Bittman și trupa Holograf au avut timpul necesar pregătirii unui nou album muzical pe care, ne-a mărturisit artistul, speră că îl vor lansa în toamnă, după ce, zilele trecute, au lansat prima piesă.



”Am lansat zilele trecute piesa `Cum bate inima ta`, o piesă de pe, probabil, noul album. Sper să îl lansăm la toamnă, dacă se va putea, avem speranță cu relaxarea restricțiilor. Știu că la Cluj primarul Emil Boc vrea să facă un experiment, un concert, el vrea să țină și festivalul UNTOLD, așa că acum verifică dacă lucrurile ar fi sigure. Piesa pe care am lansat-o este una de studio, așa, de pandemie, una care vorbește despre noi și sperăm să reușim să ieșim cu ea la un concert, cât mai repede”, a dezvăluit, pentru FANATIK, Dan Bittman.