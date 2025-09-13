„Am început în genunchi!”. Cum a trăit Adrian Mihalcea remontada din UTA – FC Argeș 3-3: „Un meci nebun”

UTA Arad se află la al doilea meci din acest sezon în care este condusă cu 3-0, însă reușește să obțină un punct la finalul partidei. După ce a reușit acest lucru împotriva Craiovei, Adrian Mihalcea a trecut prin zeci de stări în prima repriză.

ADVERTISEMENT

Adrian Mihalcea, deja-vu pe Arena „Francisc Neuman”. Ce a spus tehnicianul după a doua revenire de la 0-3 în doar nouă etape

UTA a început dezastruos meciul de acasă împotriva lui FC Argeș, iar arădenii s-au văzut conduși la trei goluri diferență după o jumătate de oră de joc. Echipa lui Adi Mihalcea nu a renunțat și a revenit pentru a doua oară în acest sezon de la 0-3.

Tehnicianul arădenilor a dezvăluit cum s-a trăit remontada de pe banca tehnică a „Bătrânei Doamne”: „Un meci nebun. L-am început în genunchi. Am fost conduși de o echipă mult mai agresivă, dar mă bucur că prin schimbări am reușit să schimbăm fața jocului.

ADVERTISEMENT

Nu cred că meritam mai mult. Am mai avut ceva ocazii, dar rezultatul final este unul bun pentru noi. Primele 30 de minute m-au năucit. Mi-a fost foarte greu să fiu rațional, dar împreună cu staff-ul am găsit resursele necesare”, a declarat Adrian Mihalcea la flash-interviu, pentru

UTA a jucat contra lui FC Argeș fără trei jucători importanți

În exclusivitate pentru FANATIK, Este vorba de Abdallah, Mino Sota și Padula, care s-au accidentat în pauza destinată meciurilor echipelor naționale:

ADVERTISEMENT

„Abdallah a venit de la națională cu fractură de claviculă, Mino Sota are o ruptură de ligament, dar nu încrucișat. Pauză de două-trei luni. Padula cu ruptură musculară. La Abdallah și la Mino Sota este cel mai grav”, a explicat Adi Mihalcea, în exclusivitate pentru FANATIK.