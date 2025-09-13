Sport

„Am început în genunchi!”. Cum a trăit Adrian Mihalcea remontada din UTA – FC Argeș 3-3: „Un meci nebun”

Adrian Mihalcea a trecut de la agonie la extaz în meciul UTA - FC Argeș de pe „Francisc Neuman”. Cum a trăit tehnicianul arădenilor remontada echipei sale
Ciprian Păvăleanu
13.09.2025 | 19:30
Am inceput in genunchi Cum a trait Adrian Mihalcea remontada din UTA FC Arges 33 Un meci nebun
ULTIMA ORĂ

UTA Arad se află la al doilea meci din acest sezon în care este condusă cu 3-0, însă reușește să obțină un punct la finalul partidei. După ce a reușit acest lucru împotriva Craiovei, „Bătrâna Doamnă” a izbutit remontada și contra lui FC Argeș. Adrian Mihalcea a trecut prin zeci de stări în prima repriză.

Adrian Mihalcea, deja-vu pe Arena „Francisc Neuman”. Ce a spus tehnicianul după a doua revenire de la 0-3 în doar nouă etape

UTA a început dezastruos meciul de acasă împotriva lui FC Argeș, iar arădenii s-au văzut conduși la trei goluri diferență după o jumătate de oră de joc. Echipa lui Adi Mihalcea nu a renunțat și a revenit pentru a doua oară în acest sezon de la 0-3.

Tehnicianul arădenilor a dezvăluit cum s-a trăit remontada de pe banca tehnică a „Bătrânei Doamne”: „Un meci nebun. L-am început în genunchi. Am fost conduși de o echipă mult mai agresivă, dar mă bucur că prin schimbări am reușit să schimbăm fața jocului.

Nu cred că meritam mai mult. Am mai avut ceva ocazii, dar rezultatul final este unul bun pentru noi. Primele 30 de minute m-au năucit. Mi-a fost foarte greu să fiu rațional, dar împreună cu staff-ul am găsit resursele necesare”, a declarat Adrian Mihalcea la flash-interviu, pentru Digi Sport.

UTA a jucat contra lui FC Argeș fără trei jucători importanți

În exclusivitate pentru FANATIK, Adrian Mihalcea a dezvăluit că a pierdut trei jucători importanți pentru următoarea perioadă. Este vorba de Abdallah, Mino Sota și Padula, care s-au accidentat în pauza destinată meciurilor echipelor naționale:

„Abdallah a venit de la națională cu fractură de claviculă, Mino Sota are o ruptură de ligament, dar nu încrucișat. Pauză de două-trei luni. Padula cu ruptură musculară. La Abdallah și la Mino Sota este cel mai grav”, a explicat Adi Mihalcea, în exclusivitate pentru FANATIK.

