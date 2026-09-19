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Mario Fasie și-a construit treptat o comunitate foarte loială pe TikTok, acolo unde are 170.000 de urmăritori. Cu ajutorul proiectului Erasmus, ce oferă posibilitatea studenților de a studia în străinătate, și cu sprijinul unui român stabilit în Spania de mulți ani, cunoscut de urmăritorii lui Mario drept „Domnul Tibi”, el a reușit să petreacă un an întreg la Madrid, timp în care a fost la zeci de meciuri ale „los blancos” pe prestigiosul Bernabeu, dar și în deplasare. S-a întâlnit cu starurile actuale, dar și cu legendele clubului, și și-a format amintiri de neuitat, pe care le-a împărtășit cu FANATIK.

Ce l-a făcut pe Mario Fasie să susțină echipa Real Madrid

Care este prima ta amintire despre fotbal și cum ai ajuns să fii un fan atât de înfocat al celor de la Real Madrid?

– Eram în 2014, iar pe 25 mai este ziua celui mai bun prieten al meu. Am fost la ziua lui, la o cabană, iar atunci era „La Decima”, finala din 2014. Eu nu aveam treabă cu fotbalul până atunci. El ținea cu Madrid, iar eu, copil fiind, țineam la rândul meu cu Madrid. Am rămas șocat de acel meci. A dat Ramos golul acela în prelungiri, iar de atunci există doar Real Madrid pentru mine.

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Ai vreo favorită în România?

– Nu mă uit la fotbalul din România deloc. La meciurile europene, da. Când joacă o echipă din România în Europa, țin cu ea, normal. Dar în rest, deloc.

Cum a luat decizia de a pleca un an întreg la Madrid

Cum ai luat decizia să pleci în Madrid, singur, de capul tău?

– Eram pasionat de aviație și am văzut că la Brașov există Facultatea de Inginerie Aerospațială, iar în secunda doi am intrat să văd dacă există programul Erasmus la Madrid. Special ca să merg să îi susțin pe Real Madrid. Când am ajuns la facultate, prima întrebare a fost cum ajung să plec la Madrid. Fix la începutul facultății, în 2024, am fost și la Madrid pentru prima dată. Am fost foarte ofticat că nu știam spaniolă. M-am întors acasă și am început să învăț spaniolă cu gândul că o să plec. Și uite că am plecat. Cu două zile înainte nu mai voiam să plec. În seara când trebuia să-mi fac bagajul, am zis gata, nu mai plec. Am fost să le spun alor mei, iar ei erau gata să mă lase să rămân acasă. M-am rugat să-mi dea Dumnezeu un semn, iar atunci mi-a spus prietena mea să-mi fac curaj și să merg. Plecarea a fost groaznică, iar în primele două săptămâni trecea timpul foarte greu. Am avut ajutorul domnului Tibi, care m-a ajutat foarte mult la început.

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Cum l-ai cunoscut pe domnul Tibi, omul care te-a ajutat cel mai mult în această aventură?

– A fost un meci prin 2024, la EURO, și l-a menționat Tudor Buțan. A spus că se ocupă cu bilete pentru Real Madrid. Voiam să merg la Real Madrid – Atletico Madrid din sezonul trecut. I-am zis că vreau să vin, dar între timp se scumpiseră foarte tare bilete de avion. I-am scris că îmi pare rău, nu pot să mai vin, dar rămânem în contact. Fix după acel meci a fost semifinala din Coppa del Rey, cu Real Sociedad, și am găsit bilet pe site-ul Madridului cu 140 de euro și m-am dus singur. Acolo era el. Mi-a scris după ce am postat un clip pe TikTok despre asta și ne-am văzut la Bernabeu, am fost la meci, iar ziua următoare am mai băut la stadion un suc. I-am zis că vreau să vin în Erasmus și el s-a oferit să mă ajute cu cazarea. El m-a ajutat foarte mult cu biletele pentru meciuri și îi mulțumesc foarte mult pe această cale.

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I-a așteptat zile la rând pe fotbaliștii lui Real Madrid la Valdebebas, baza de antrenament a „los blancos”

Cum au fost vizitele tale la Valdebebas, baza de antrenament a lui Real Madrid? Ai fost să-i vezi pe jucători, care de multe ori nu opreau

– Prima dată am fost la Valdebebas la prima mea vizită în Madrid. Atunci m-am dus două zile, iar în prima zi a oprit Chendo, care acum este delegat la Real Madrid, și Fran Garcia. Nu pot să-ți explic ce sentiment am avut atunci când am făcut poză cu el, nefiind un jucător atât de mare al echipei. A doua zi, a oprit Endrick. Dăduse golul de 3-1, o rachetă de la 20 de metri, iar fix ziua următoare a oprit. Am mai fost odată în aprilie, dar nu a oprit nimeni atunci. De când m-am mutat am fost de multe ori, dar de multe ori am fost degeaba. La început, când am văzut că nu oprea nimeni, eram puțin frustrat. Făceam cam 40 de minute cu metroul până acolo. Îmi permitea timpul și era foarte fain să-i văd pe ei. În prima zi după ce m-am mutat în Madrid a oprit Antonio Pintus, Lunin și Xabi Alonso. Făcusem poză cu Xabi Alonso și mi-a semnat tricoul. Am fost foarte fericit atunci.

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Sunt jucători care nu opresc niciodată la poze?

– Mbappe nu avea permis la început, iar după ce și-a luat permisul nu oprea niciodată, dar la final de sezon începuse să oprească. A oprit într-o săptămână cam de 4 ori. Eu am mers duminică și nu a oprit, iar apoi luni, marți, miercuri și joi a oprit. M-am ofticat foarte tare. Dintre ăștia cei mai grei, Carvajal oprea foarte greu, iar Courtois nu a oprit deloc. Niciodată! Saluta din mașină și cam atât. Majoritatea se gândesc că vin acolo să vândă semnături. Când îi vede pe unii că sunt acolo în fiecare zi, la orice oră, îți dai seama că nu oprește. Eu de-aia m-am frustrat de multe ori. Eu sunt fan, nu vând, poți să oprești și tu două minute că nu se întâmplă nimic. La Mbappe mereu este coadă.

Este mai popular decât Vinicius acum? Ce crezi?

– Cred că este mai popular, dar nu este mai important decât Vinicius pentru Real Madrid. El momentan nu a făcut ceva. Vinicius are două Champions League, iar în acele două finale a și dat gol.

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Cum a fost relația ta cu jurnaliștii care stau tot timpul la baza de antrenament a lui Real Madrid

– A fost o relație de prietenie mereu cu cei de acolo. Ei mereu sunt cu camerele acolo. Niciodată nu au fost aroganți. La incidentul cu bătaia dintre Valverde și Tchouameni am sunat să văd ce s-a întâmplat și mi-au dat informații că a venit ambulanța și multe alte detalii…

Cum a fost să faci poze cu legendele lui Real Madrid? Zidane, Roberto Carlos, Raul…

– Unic! Cu Zidane a fost una dintre cele mai faine experiențe. Am plâns de fericire după. În momentul acela, când îl vezi în fața ta și îți pune semnătura pe tricou, se simte ca și cum nu ar fi real, ca și cum ai fi într-un vis. Singurul cu care n-am avut o interacțiune atât de bună a fost Toni Kroos. Era destul de înțepat. Îl înțeleg, vin la el sute de oameni zilnic, nu-l condamn. Am fost la un meci de la academia lui, iar după meci am mers la el, mi-a semnat tricoul, dar poză nu a vrut să facă. Eram doar cinci oameni, dar nu a vrut. În rest, e magic. Zidane a fost extrem de elegant. Nici cu Raul n-a fost o experiență wow, pentru că și el era pe fugă.

Ai crezut la un moment dat că l-ai prins în sfârșit pe Mbappe, dar era altcineva. Povestește-ne cum a fost faza

– Mergând de atâtea ori la Valdebebas, îi știam numărul de la mașină lui Mbappe. Am fost să văd dacă era Vinicius la un restaurant din apropierea casei mele, nu l-am găsit așa că am mers acasă. Era 2 noaptea și m-a sunat prietenul meu că este Mbappe la un restaurant, la 30 de minute de mine. În secunda doi m-am îmbrăcat și am fugit… cred că am făcut 10 minute până acolo. Erau două mașini: una a lui Carreras, una a lui Mbappe. Carreras nu avea chef de discuții, iar apoi iese cineva. Noi credeam că e prietenul Mbappe. I-am zis că vrem o poză, ne-a zis că nu se poate, că nu dă bine să se pozeze pe net că este la restaurant după meci. Am zis bine, dar să i dăm tricourile să le semneze. A fost de acord. A luat tricourile, se duce înauntru. Ne-a zis că ni le aduce, dar după să plecăm. Ne aduce tricourile semnate, merg doi pași după care îmi dau seama că e semnătura lui Raul Asencio. Le cunosc semnăturile. După care ne-a zis că el este fratele lui Asencio. Eu am crezut că mă păcălește, dar ne-a arătat poză cu Asencio din interior. Am rămas mască. A trebuit să plecăm, dar era Asencio cu mașina lui Mbappe. Am plecat și am fost la spălătorie să dau semnătura jos.

Cum a fost experiența de la întâlnirea cu toți jucătorii?

– Am fost acolo cu o campanie. Eu am fost primul român invitat la un asemenea eveniment. Se fac ocazional astfel de întâlniri și sunt invitați angajați de la firmele ce sponsorizează Real Madrid. S-a aplicat și la brandul cu care colaborez eu și am putut merge și eu, ca influencer. Le sunt recunoscător pe viață. Faptul că m-au ales pe mine reprezintă o chestie foarte importantă. Când am ajuns acolo, erau mai multe serii. Erau pe o terasă și fiecare jucător era la scaunul lui. Primul era Carvajal, al doilea Courtois. Au fost foarte de treabă. Erau relaxați, mai aveau un meci cu Bilbao, care nu mai avea miză. La jumătate era Mbappe, între Camavinga și Tchouameni. Când l-am văzut, am înnebunit. N-am cum să explic. Știam că în sfârșit se întâmplă. A fost singură dată când m-am întâlnit cu el. Am ajuns la Kylian, dar mă oftic că nu a fost interacțiunea pe care mi-am imaginat-o. Voiam să-i spun că e idolul meu, dar am avut 10 secunde cu el, am făcut o poză, dar faza e că era mare aglomerație și nu puteai să stai mult. Poate o să am altă ocazie. Când eram la Camavinga, tremuram tot pentru că Mbappe era lângă el. Când am trecut la el, i-am zis că este idolul meu, dar nu a dat atâta atenție. Nu a fost impactul la care mă așteptam. Oricum, am poză cu el, mi-a semnat tricoul sunt mulțumit. Îl voi întâlni cu altă ocazie.

A simțit de la cea mai mică distanță tensiunile din vestiarul lui Real Madrid

Crezi că incidentul cu bătaia dintre Valverde și Tchouameni s-a întâmplat doar din cauza lipsei de rezultate?

– Da, era o frustrare foarte mare, și era de foarte mult timp. Este un român care are ceva relații prin interiorul clubului. Are vreo 50 de ani și vorbea cu cei din club. Vorbise cu Chendo și i-a spus că ceva în vestiar nu este bine. Problemele sunt de mult timp. Cred că era și un sifon în vestiar. Eu cred că Ceballos sau Carvajal. Florentino Perez a zis că l-a depistat și că este frustrat că pleacă. Așa că eu cred că era unul dintre ei. Poate vorbesc prostii, nu sunt sigur, dar asta cred. Eu pe Federico Valverde nu l-am simțit așa conflictual. M-am întâlnit cu el de 3 ori, mi s-a părut super ok. Am vorbit cu el, i-am urat succes înainte de Supercupa Spaniei, am bătut palma cu el. Nu mi s-a părut că el ar putea fi problema.

Cum a fost pentru tine că fix în anul în care susții echipa meci de meci Real Madrid nu câștigă niciun trofeu?

– Cel mai dezamăgitor episod a fost când ne-am întors de la Munchen. A fost dureros pentru că s-a simțit că Real Madrid putea să treacă mai departe. S-a stricat meciul la cartonașul roșu. Noi am fost cu fanii lui Real Madrid, iar când ne-am dus am plecat de la Madrid la Augsburg, iar de acolo cu autocarul două ore spre Madrid. La fel și la întors. Pe drumul de întors era o liniște totală. Când am plecat eram entuziasmați, era un avion doar cu fanii lui Real Madrid, iar când a decolat pilotul a zis în boxe „Destinația: semifinalele Champions League”. Eram 100% sigur că trecem mai departe, când a dat și Arda Guler golul, am înnebunit. În mintea mea era că vom câștiga Champions League. După 3-0 cu Manchester City eram sigur că vom câștiga.

Ce crezi despre influența lui Mbappe în vestiar?

– Eu nu cred că zvonurile sunt adevărate. El are, într-adevăr, un ego uriaș, care impune respect. Din câte am auzit, Bellingham nu prea îl înghite. Cred că sunt exagerate, dar are un ego mare și crede că este șeful. La Madrid nu cred că i se permite momentan.

Dar înjurăturile pentru Vinicius ți se pare exagerate?

– Cred că este mult prea mult. Este foarte competitiv și de-asta face chestiile pe care le face uneori. Eu cred că este și chestia asta de rasism. Faptul că are o altă culoare a pielii, îi face pe oameni să-și arunce frustrările pe el. Pe orice stadion din Spania merge este huiduit în continuu. La fiecare atingere de minge. De ce l-ar înjura fanii lui Rayo Vallecano? Este foarte greu să fii înjurat oriunde te duci.

Mario a fost martor la meciuri ce vor rămâne în istorie din stagiunea precedentă

Care a fost cel mai tare meci la care ai asistat?

– Meciul cu Manchester City. Eu voiam să văd o semifinală retur. De-asta m-am ofticat foarte tare. Dacă băteau pe Bayern le luau poziția, iar returul se juca acasă. PSG – Real Madrid, cu returul pe Bernabeu, iar eu cred că acolo Real Madrid în mânca pe teren propriu. Bernabeul urla la meciul cu City, deși în general este foarte slab la meciurile de campionat. Sunt oameni la cravată, care aplaudă și cam atât. Dar la meciurile de Champions League nimic nu bate Bernabeul. Golurile lui Valverde au fost magice. Nu-mi venea să cred. Eram pesimist la început, dar după ce am cântat imnul am simțit că se poate.

Ai fost la Lisabona la Benfica – Real Madrid 4-2. Ce ai simțit când Trubin, portarul portughezilor, i-a dat gol lui Real Madrid.

– , iar dacă ar fi câștigat erau foarte bine. Dacă se încurca Bayern, terminau pe locul 2 și aveau culoar foarte bun până în semifinale, cu returul acasă. Prima repriză au făcut-o praf. Pe partea lui Carreras era culoar de înot, era autrostradă. Băiatul ăla, Andreas Schjelderup, a avut meciul vieții lui. Mourinho a știut foarte bine cum să profite de problemele defensive.

Cristiano Ronaldo este idolul lui! Mario a călătorit la Lisabona pentru a-l vedea LIVE pe CR7

Nu a fost singura data când ai fost la Lisabona. Ai mai fost odată

– Da, am mai fost odată. Special pentru Cristiano Ronaldo și Portugalia. Meciul s-a jucat pe un stadion foarte prost. L-am văzut pe Messi, pe Mbappe, dar când l-am văzut pe Cristiano Ronaldo în viața reală zici că era Dumnezeu. Sunt subiectiv, clar, dar nu-mi venea să cred. Păcat că i-a anulat golul pe care l-a dat, iar apoi l-a scos și la pauză…

Cum ți se par criticile pe care le-a primit la Campionatul Mondial. Crezi că trage Portugalia în jos?

– Este clar mai slab ca înainte. Are 41 de ani… dar el mereu a fost criticat și tras în jos de media. Mereu a fost pus în dificultate de reporteri, de jurnaliști, iar el le-a răspuns arogant, de-aia nu-l suportă. El este poate cea mai mare imagine din lume, tocmai de-aia vorbesc prost de Cristiano Ronaldo. De ce nu se vorbește că Vitinha și Joao Neves nu au jucat nimic? Sunt câștigători de Champions League. Sunt mult mai în formă decât Cristiano Ronaldo, care joacă de 3 ani în Arabia Saudită. Este mai ușor să dai vina pe el, decât pe altcineva.

Ai cumpărat ghetele ediție limitată ale lui Cristiano Ronaldo

– Erau ultimele mele zile în Madrid, iar după-amiază ieșeam să mă plimb. Dăduse Cristiano gol cu Uzbekistan și văzusem că se lansează acele ghete. Le-am văzut în magazine, am plecat acasă, iar peste 2-3 ore am văzut că sunt foarte rare și nu le mai găsești nicăieri, iar dacă le vezi trebuie neapărat să le cumperi. Îmi era teamă că nu le mai găsesc. Ultima pereche pe 44,5 am luat-o. Apoi, cei de la Nike au mai scos o pereche, cu care joacă și Cristiano Ronaldo cu ele.

L-a susținut pe Andrei Rațiu la Rayo Vallecano, însă a avut o reacție dură la adresa lui Ionuț Radu, într-un meci Real Madrid – Celta Vigo

Ai fost să-l vezi pe Andrei Rațiu la Rayo Vallecano?

– Da. Nu au un stadion foarte mare, iar fanii sunt mai de cartier, ca să zic așa. Au o pasiune foarte mare pentru club. Cu Andrei m-am văzut fix după Clasico. Am fost cu Tudor Buțan și alți români din Madrid. El jucase cu Deportivo Alaves, iar după meci ne-am întâlnit cu el, am făcut poză și am stat și de vorbă. Prietenul meu avea tricou cu el și i-a dat semnătură cu dedicație. Chiar super de treabă. Mi se pare că este cel mai mare jucător român în momentul de față. Peste Drăgușin, pentru că are mai multe meciuri. Ar fi frumos să ajungă la Liverpool așa cum se zvonește, dar eu cred că se simte foarte bine la Rayo acum. Depinde de el cum simte. Un transfer în Premier League poate să fie ori foarte bun, ori poate să-ți termine cariera. Dacă joacă la Liverpool și joacă meci de meci, ar fi perfect. Este asemănător cu Frimpong, ar fi un duel interesant. Dacă i-ar da Iraola șansă ar fi interesant.

Ai avut un episod în care lumea a reacționat foarte dur. Atunci când l-ai jignit pe Ionuț Radu

– Acela a fost momentul în care am primit cel mai multe hate. Pe moment nu mi-am dat seama cât de gravă este situația. Știam că e greșit, dar credeam că nu o să ia atât de mare amploare. Eu m-am simțit că se profită de chestia asta și s-au suit pe subiect. Chestiile negative mereu prind cel mai bine la public. Primeam amenințări, înjurături de familie, a fost foarte urât. Mult timp mi-a scris lumea în privat chiar și după ce s-a terminat evenimentul. Chiar și acum mă mai întreabă lumea. Meciul ăla fusese foarte important. Real Madrid venise după 3 egaluri consecutive, erau la 5 puncte avans de Barcelona și pierduseră foarte mult. Venise meciul acasă, iar Ionuț Radu trăgea de timp. A fost huiduit zdravăn de tot Bernabeul, iar de obicei nu sunt huiduițui jucătorii adverși. Era o tensiune foarte mare, eram frustrat că am pierdut puncte și am avut acea reacție. Acum nu aș mai reacționa așa. Consider că evenimentul acela m-a schimbat foarte mult. Am realizat că nu trebuie să fiu așa și nu am de ce să fiu așa. Data viitoare, chiar dacă n-o să-mi convină ceva, n-o să mai spun public. Eu mi-am asumat că am greșit. Ce m-a deranjat este că ulterior au apărut alți indivizi care au redeschis subiectul și m-au făcut rasist. Eu nu l-am înjurat, i-am zis o jignire, dar nu o înjurătură. Recunosc că e o jignire și îmi pare rău. S-a băgat mult în ele că l-aș fi înjurat, dar nu este cazul. Cum să fiu rasist cu propria mea naționalitate? S-a tras de păr foarte mult subiectul.

Ce părere are Mario Fasie despre reconstrucția lui Real Madrid

Cum vezi transferurile pe care le-a făcut Real Madrid până acum și ce părere ai de venirea lui Mourinho

– Sunt încântat! Cred că arată bine viitorul Madridului. Mourinho pare că este motivat. Are și susținere maximă din partea lui Florentino Perez. În ultimul timp Real Madrid nu a mai transferat jucători bătrâni, doar tineri. Acum a venit Mourinho, care vrea rezultate pe loc și transferuri cu experiență. L-a luat pe Dumfries, pe Bernardo Silva, jucător cu multă experiență, Konate, care este și el un jucător experimentat, Cucurella, iar Mourinho vrea rezultate pe loc, pentru că știe că așa cum a venit poate să și plece imediat. Ce aș fi vrut eu să aducă Real Madrid este Michael Olise. Este unul dintre jucătorii mei preferați. Este minunat. Îmi place atitudinea lui. Mi se pare un jucător care s-ar potrivi foarte bine la Real Madrid. Dacă s-ar fi făcut transferul, aș fi fost foarte fericit. La Madrid problema a fost apărarea în ultima vreme. Konate nu a fost extraordinar în ultima perioadă la Liverpool, dar poate pur și simplu nu a vrut să se accidenteze pentru că oricum știa că va veni la Madrid. El a trecut și printr-o perioadă grea cu decesul tatălui său, dar cred că este un bonus.