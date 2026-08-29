Sport

Larisa Iordache, detalii despre momentul care i-a schimbat traiectoria în carieră: ”Am învățat foarte multe”

Fosta gimnastă Larisa Iordache a vorbit despre competiția care a transformat-o la nivel psihic. Lucrurile au ajuns să fie diferite după acea deplasare în străinătate.
Alexa Serdan
29.08.2026 | 16:12
Larisa Iordache detalii despre momentul care ia schimbat traiectoria in cariera Am invatat foarte multe
Ce schimbare a marcat-o pe Larisa Iordache în carieră. Sursa foto: Instagram.com
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Într-o emisiune online în care a fost invitată de curând Larisa Iordache a oferit detalii despre momentul care i-a schimbat traiectoria în carieră. Fosta campioană olimpică a învățat foarte multe din această etapă.

Cum a simțit Larisa Iordache Jocurile Olimpice de la Rio

E una dintre cele mai titrate gimnaste din istoria României, Larisa Iordache (30 ani) deținând numeroase premii. Are în palmares o medalie olimpică de bronz (la Londra 2012, pe echipe), dar și multiple medalii mondiale. Deține și 16 medalii obținute la Campionatele Europene. Fosta gimnastă a renunțat la competiții în anul 2021.

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Avea doar 25 de ani când a luat decizia să se retragă definitiv, în urma accidentărilor repetate. După ieșirea din circuit a dat lovitura în afaceri, s-a căsătorit și a devenit mama unei fetițe. A făcut un pas important la câteva luni după ce a născut, întorcându-se în sală pentru a reveni la forma fizică care a consacrat-o.

Campioana olimpică a fost supranumită la un moment dat „noua Nadia”. Cu toate acestea, șatena a avut parte de momente de cumpănă. Fosta sportivă nu poate uita schimbarea care s-a produs la Jocurile Olimpice de la Rio din anul 2016. Acela a fost momentul în care a realizat că trece printr-o etapă dificilă în carieră.

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A fost mai dificil emoțional la Rio, dar am învățat foarte multe de acolo. Am început cumva, după ce m-am întors de la Rio, că fac gimnastică doar pentru mine și că eu trebuie să-mi aleg drumul”, a explicat Larisa Iordache, în podcastul Sub Radar, moderat de Dragoș Șoneriu, conform iamsport.ro.

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Larisa Iordache: ”Acea ruptură de lot a fost un lucru benefic”

„Am simțit că vreau să continui și că pot să fac mai mult, am ales să mă antrenez de acasă în perioada aceea. Pentru fiecare competiție aveam niște verificări, indiferent că aveam un nume în gimnastică. Acea ruptură de lot a fost un lucru benefic. Am trecut printr-un rollercoaster, accidentări, reveniri, prin pauze.

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Niciodată n-am renunțat și de fiecare dată când am simțit că pot mai mult am rămas acolo”, a completat multipla campioană europeană. Larisa Iordache s-a lovit de o mare lipsă de interes din partea Federației Române de Gimnastică în ultimul an al carierei sale. Tot atunci și-a condus pe ultimul drum mama.

Cunoscuta sportivă a avut așteptări din partea federației, dar a fost dezamăgită. Și-ar fi dorit să nu fie tratată ca o adolescentă de 16 ani, ci ca la 25 de ani cât avea atunci. Din păcate, nimeni nu a sunat-o pentru a o întreba cum se simte sau dacă stă bine din punct de vedere psihic. Acest aspect a afectat-o destul de mult.

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Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
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