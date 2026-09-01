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i-a stârnit amintiri lui Marcel Pușcaș, care a dezvăluit, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA, că i-a cunoscut și a jucat alături de toate cele cinci legende enumerate: Mișa Klein, Ilie Bărbulescu, Munteanu, Nae Ungureanu și Nelu Stănescu. Fostul fotbalist l-a desemnat pe Klein drept cel mai valoros dintre ei, dar a rememorat și povestea specială a lui Nae Ungureanu, pe care tot el l-a adus la Rapid.

Marcel Pușcaș, dezvăluire despre ultimii ani din cariera lui Nae Ungureanu

Marcel Pușcaș a rememorat perioada în care a împărțit terenul cu cinci dintre fundașii stânga importanți ai fotbalului românesc. Fostul fotbalist a făcut și o comparație între aceștia, explicând ce aprecia cel mai mult la postul respectiv și care dintre jucători i s-a părut cel mai valoros. Apoi, , cu care Pușcaș s-a intersectat și la Rapid, într-un moment în care cariera acestuia se apropia de final.

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„Mișa Klein, Ilie Bărbulescu, Munteanu, Nae Ungureanu, Nelu Stănescu…Am jucat cu toți cinci. Dacă ar fi să-l aleg pe cel mai bun, fundaș stânga…as zice Mișa Klein. A jucat și Dănuț cu el. Bancu e genul lui, centra foarte bine, avea o capacitate foarte mare de efort, foarte putenic fizic, cu o știință a jocului, o disciplină a jocului și era întotdeauna un lider, atât la Hunedoara, cât și la Dinamo, unde a jucat foarte puțin. A fost și la echipa națională.

Eu mă refer la beneficiile fundașilor stânga de picior stâng, care ti-aduc centrări. Bărbulescu, Nae și Stănescu erau de picior stâng. Nae a fost foarte bun, dar eu l-am adus la Rapid și tot eu i-am spus să se lase de fotbal. L-am adus de la FCSB pe la 35-36 de ani. În sezonul 92 a fost declarat cel mai bun fotbalist al Stelei, cu cele mai bune note, tot. N-a mai avut Puiu Iordănescu nevoie de el apoi. Rapid se căuta, era pe locurile 4-5-6 și l-am adus fundaș stânga. A jucat Nae și fundaș dreapta chiar“, a declarat Marcel Pușcaș, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

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Momentul în care Pușcaș i-a spus lui Nae Ungureanu să se retragă

Invitatul FANATIK SUPERLIGA a povestit și momentul în care și-a dat seama că Nae Ungureanu trebuie să ia în calcul retragerea. Discuția dintre cei doi a venit după un meci în care veteranul a avut probleme în duelurile cu adversarul direct. Pușcaș spune că sfatul nu a venit din răutate, ci tocmai din dorința de a-l proteja și de a-i păstra imaginea construită într-o carieră importantă.

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„Era unul Șandru pe la ei pe acolo, îl știu și l-a prins Nae pe băiatul ăsta, care pleca la fel ca năluca de lângă el. Și i-am zis după meci – Nae, gândește-te bine, nu pleci, poate mai și joci, dar pentru cine ai fost și unde ai ajuns și cum te-a prins Șandru acum, mâine te va prinde altul, poate te gândești mai bine – și mi-a dat dreptate și așa s-a retras. I-am spus-o de drag, să nu se mai chinuiască. Știu că nu-i ușor să te lași, darvine momentul când trebuie să știi că trebuie să te lași“, a mai adăugat Marcel Pușcaș.

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