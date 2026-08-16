Sport

„Am jucat mai bine ca ei!”. Alex Dobre și Stojilkovic, frustrați după eșecul cu Dinamo. Ce le promit fanilor Rapidului

Rapidul a pierdut derby-ul cu Dinamo din Giulești, după o partidă pe care gazdele au dominat-o în mare parte. Dinamoviștii au fost mult mai pragmatici și au avut nevoie de un singur moment de inspirație.
Flaviu Popa
16.08.2026 | 05:00
Am jucat mai bine ca ei Alex Dobre si Stojilkovic frustrati dupa esecul cu Dinamo Ce le promit fanilor Rapidului
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Alex Dobre, un jucător trist după derby-ul pierdut cu Dinamo. Foto: Renato Anghelescu
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Alex Dobre și Filip Stojilkovic sunt dezamăgiți și nemulțumiți de rezumat, însă le cer fanilor răbdare și le promit că vor obține rezultate pozitive în meciurile ce vor urma. Dinamoviștii au trimis un singur șut pe poartă și au înscris un gol, în timp ce gazdele au irosit 13 ocazii și nu au înscris din 5 șuturi pe poartă.

Alex Dobre și Filip Stojilkovic vor să uite eșecul cu Dinamo și se gândesc doar la victorie cu Petrolul

A contat și faptul că antrenorul Daniel Pancu a fost eliminat în minutul 53 după ce a făcut o criză de nervi și a intrat pe teren, nemulțumit de modul în care arbitrul Feșnic a gestionat o fază. Am jucat mai bine ca ei. Trebuie să ne concentrăm la următoarele meciuri, e foarte frustrant. Suntem pozitivi, nu poți să câștigi toate meciurile într-un sezon, dar mergem cu energie pozitivă în continuare.

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Eu mă simt foarte bine aici, trebuie să ne îmbunătățim împreună jocul. Să joci alături de ei (n.r. Moruțan și Dobre) e simplu, ne înțelegem foarte bine pe teren. Trebuie să luptăm până în ultimul minut, campionatul e lung și vom vedea ce putem să facem în continuare”, a declarat atacantul elvețian Filip Stojilkovic.

La rândul său, Alex Dobre e dezamăgit de înfrângere și recunoaște că echipa ratează prea multe ocazii. Cuvinte de laudă la adresa lui Pancu, un antrenor care trăiește la intensitate maximă orice partidă și transmite această stare de spirit și jucătorilor.

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Alex Dobre are doar cuvinte de laudă la adresa lui Daniel Pancu, antrenorul care trăiește la maxim orice meci

„Dezamăgitor. Am făcut o primă repriză foarte bună, am avut ocazii în care să marcăm. Jocul nostru a scăzut foarte mult după ce ei au înscris. Nu știu ce s-a întâmplat, trebuie să facem analiza cu Mister, să rezolvăm acest lucru.

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Consider că am avut o ocazie foarte mare în a doua repriză, nu mi-am făcut pașii corect. Este dezamăgitor, trebuie să o luăm de la capăt, să muncim din greu, iar împotriva Petrolului să reușim să câștigăm.

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Pancu este un tip de antrenor care trăiește fiecare meci la maximum. Îmi place energia lui, ce transmite la antrenamente și la meci. Uneori ne lipsește norocul. Ce trebuie schimbat? Când ai ocazia să bagi mingea în poartă, să o faci. Ne concentrăm să scoatem maximum din fiecare meci”, a completat și Alex Dobre.

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Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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