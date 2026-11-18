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Într-o intervenție la FANATIK SUPERLIGA, Gigi Becali (68 de ani) a anunțat transferul la FCSB al unui atacant de 250.000 de euro. Patronul fostei campioane spune că, prin această mutare, începe „revoluția de catifea” de la formația antrenată de Laurențiu Reghecampf (51 de ani). În cursul zilei de miercuri, 18 noiembrie, urmează să fie prezentat jucătorul.

Gigi Becali anunță că a luat un atacant de 250.000 de euro la FCSB

Încă din startul discursului său de la FANATIK SUPERLIGA, Gigi Becali, întrebat fiind de modul în care decurge Revoluția pe care a anunțat-o la formația sa, a spus: „Ce revoluție, că e revoluție de catifea!” Apoi, omul de afaceri a punctat faptul că lucrurile se mișcă, iar FCSB urmează să rezolve un prim transfer. Un atacant surpriză vine la echipa lui „Reghe”.

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E vorba de un fotbalist din Republica Moldova. Becali nu a vrut în primă fază să îi prezinte identitatea, ci s-a rezumat la a spune că este un jucător „român”. „(n.r. Cum merg treburile? Care sunt noutățile?) Se lucrează, nu e nimic stabilit. S-au mai emis anumite păreri despre jucători. Se cercetează, consultare. Stau și eu, să ajung la concluzia cea mai bună (…) Am luat unul (n.r. un jucător) azi, pe 250.000 de euro. Vine diseară. (n.r. E jucător român?) Da, e român. (n.r. pe ce post e?) E atacant. 250.000 de euro”.

Cine este Petru Popescu și cum a ajuns Gigi Becali la varianta asta

. La FCSB vine un atacant central din Republica Moldova. E vorba de Petru Popescu, legitimat la Petrocub Hîncești. În vârstă de 24 de ani, acesta a marcat 24 de goluri din 2025 până în prezent pentru echipa de peste Prut. La națională, Popescu are 10 selecții, marcând 4 goluri. Recent, atacantul care va ajunge la FCSB a impresionat într-un Republica Moldova – Kazahstan (2-1), din Liga Națiunilor, reușind o dublă spectaculoasă.

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”(…) E român. Pentru că Republica Moldova e România. A dat recent gol. Eu l-am luat mai mult ca investiție. E Popescu (n.r. Petru Popescu, 24 de ani). L-am văzut foarte puțin. Nu l-am studiat foarte mult. Am zis că vreau să încep cu un ortodox. Prima dată am spus că vreau neapărat un georgian, ortodox. S-a căutat în Georgia și nu s-a găsit. Pe urmă m-a sunat din Moldova un băiat, un impresar. ‘Da, uite, așa și așa. Are 1,94, are 23-24 de ani’. După care: ‘Câți bani?’ Că 200-250 de mii. Bine, măi, am zis, nu-ți dau 200, îți dau 250′”, a .

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Patronul celor de la FCSB a fost impresionat de gestul lui Petru Popescu după ce a marcat recent. „Mai contează, când dai 250.000 de euro și e român de-al tău și când vezi că dă gol și se închină?. (n.r. Asta v-a impresionat. Că a dat gol și că s-a închinat) Da, că s-a închinat și că eu am vrut să încep cu ortodocși. Adică am vrut să încep campania cu ortodocși. Lumea o să spună că e nebunie, dar așa am vrut eu”, mai notează Becali, la FANATIK SUPERLIGA.

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