„Am luat campionatul din primul an!”. Gigi Becali dezvăluie primul titlu roș-albastru: „Era trufie, vedetism”. De ce nu se mai urcă acum pe Maybach

Gigi Becali a câștigat titlul în SuperLiga, iar acum a depănat amintiri de la primul trofeu major câștigat în culorile „roș-albastre”. Patronul de la FCSB a dezvăluit și de ce nu s-ar mai urca pe Mayback la ani distanță de la episoadele speciale oferite publicului.

„Am luat campionatul din primul an!”. Gigi Becali dezvăluie primul titlu roș-albastru: „Era trufie, vedetism”

, iar Gigi Becali și-a adus aminte de primul campionat câștigat cu „roș-albaștrii. Latifundiarul din Pipera a venit la clubul din SuperLiga într-un moment dificil, chiar atunci când echipa se lupta pentru salvarea de la retrogradare.

ADVERTISEMENT

Totuși, , iar la un an distanță a reușit să câștige titlul în sezonul 2000-2001. Patronul de la FCSB a dezvăluit și cum trăia succesul în fața rivalilor și ce s-a schimbat de atunci.

„Când am intrat în fotbal am luat direct campionatul în primul an. Am luat echipa de pe loc retrogradabil și eram la concurență cu Rocar, iar Nețoiu era puternic atunci. Am salvat echipa de la retrogradare că m-am implicat și eu și după am luat campionatul în primul an.

ADVERTISEMENT

Am luat-o de pe ultimul loc, trebuia să retrogradeze. Atunci am luat campionatul din primul an, direct campionatul! Și l-am luat și la diferență de puncte și în fiecare an de atunci ne-am calificat în Europa, eu am cele mai multe calificări.

Atunci era trufie, mândrie. Pe mine nu mă interesa să iau titlul, pe mine mă interesa să mă dau mare că am luat titlul. Nu era câștigarea trofeului, eram mândria față de oameni, trufia și vedetismul. Nu știi cum m-am urcat pe mașină, era altceva”, a spus Becali.

ADVERTISEMENT

De ce nu se mai urcă Gigi Becali pe Maybach: „Nu mai am forță, nu mai prind oaia”

Gigi Becali a dezvăluit și de ce nu se mai urcă pe Maybach la FANATIK SUPERLIGA. Emisiunea este live doar pe site-ul , de la ora 10:30, în fiecare zi de luni, marți și vineri a săptămânii.

„Acum nu mai gândesc așa, pe mine nu mă mai interesează. M-am urcat pe mașină când ne-am calificat în Europa, la titlu nu mă urcam. Nu mai merg pe mașină niciodată. A fost ce a fost, am și vârsta asta. Orice lucru în viața asta are rostul și frumusețea lui.

ADVERTISEMENT

Cum mi-ar sta mie la 66 de ani pe care îi fac să mă urc pe mașină. De urcat mă urc, pentru că sunt puternic și mă urc tot cu aceeași iuțime. Nu mai am puterea aia, dar viteza o am. Inima are viteză și mă urc tot cu viteza aia, am viteză.

Nici la coborât nu e problemă, tot cu viteză mă cobor. Viteză am, nu mai am forță multă pentru că nu mai pot să prind oaia, îmi e frică. Mulg oile din când în când, la doi, trei zile mulg eu oile. Cea mai mare frumusețe sunt lucrurile astea”, a declarat patronul.

Gigi Becali, amintiri de la primul titlu câștigat