„Am luat în calcul să luăm bătaie la Farul!” Nu poți crede ce patron a spus-o!

Mihai Rotaru a intervenit telefonic în ediție de . Patronul Universității Craiova a făcut o afirmație șoc .

Mihai Rotaru, după Farul – Universitatea Craiova 2-0: „Am luat în calcul să luăm bătaie!”

Ca urmare a eșecului cu Farul, Universitatea Craiova a rămas pe locul în SuperLiga, cu 14 puncte, unul mai puțin decât liderul FCSB. Oltenii se vor înfrunta cu roș-albaștrii în meci direct, sâmbătă, 2 septembrie, de la ora 21:45.

„Noi nu am fost o echipă la acel meci. Noi am fost individualiști. Am cărat mingea. Până nu vom înțelege toți că talentul nu e suficient în ecuația câștigării unui campionat nu vom progresa deloc și cine nu înțelege pleacă sau stă pe bancă sau în tribună sau merge la echipa a doua. Papură abia îi așteaptă.

Ne-a deranjat, dar noi am luat în calcul să luăm bătaie. Nu s-a pus problema că mergem și defilăm. Suntem la fotbal. Iei în calcul. 1X2, dacă astea sunt posibilitățile nu putem să mergem pe X2, mergem pe 1X2”, a declarat Mihai Rotaru, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

„Mă bucur că s-a întâmplat acum”

Pentru Universitatea Craiova, eșecul de la Ovidiu a fost primul suferit în acest sezon de SuperLiga. „(n.r – ce sentimente ați avut când ați văzut că putea să fie 4,5-0?) Am mai spus ce sentimente am.

Am aceleași sentimente pe care le are Radu Naum când ia bătaie FCSB. E o întrebare non-sens. Sigur că ai dezamăgiri, ești trist, dar mai bine vorbim cu un psiholog ca să vedem cum definim sentimentele.

(n.r. – ați avut sentimentul că dv. sunteți Sisif?) Eu sunt luptător anul trecut i-am bătut cu 3-0 la ei acasă. Sunt un luptător. Mă bucur că s-a întâmplat acum. Știm pe cine ne bazăm, ce trebuie schimbat, unde trebuie să umblăm. E clar că e fotbal. În campionatul românesc nu e o favorită în toate meciurile. Orice campioană a luat bătăi.

Noi am pierdut pe terenul campioanei României și a unei formații care are șanse reale să intre în Conference League. Nu am pierdut cu un no name. Au fost mai buni decât noi, hai să vedem cum facem să fim mai buni decât ei”, a adăugat patronul Universității Craiova.

