“Am luat-o de sub pământ şi am urcat şi pe munţi!”. Dezvăluirile lui Răzvan Patriche despre aventura de la Dinamo: din liga secundă în play-off

Răzvan Patriche a fost invitatul special al lui Cristi Coste la cea mai recentă ediție a emisiunii FANATIK DINAMO. Ce a spus fostul căpitan al „câinilor” despre cea mai neagră perioadă din istoria clubului
Gabriel-Alexandru Ioniță
03.01.2026 | 22:00
Răzvan Patriche în momentul în care a retrogradat cu Dinamo
Fostul fundaș central a fost unul dintre cei mai importanți fotbaliști ai echipei din „Ștefan cel Mare” în perioada în care aceasta a retrogradat în Liga 2, chestiune care s-a suprapus și cu insolvența de la club și cu mari probleme financiare, „câinii” fiind la un moment dat chiar destul de aproape de faliment.

Răzvan Patriche a vorbit despre cea mai grea perioadă din istoria clubului Dinamo: „Am luat echipa de sub pământ și am urcat și pe munți”

Formația antrenată atunci de Ovidiu Burcă a reușit totuși în cele din urmă să revină în Superliga după doar un sezon petrecut în divizia secundă, iar în stagiunea trecută a acces chiar din nou în play-off după mulți ani. Finalul campionatului precedent a fost sinonim și cu retragerea lui Patriche din activitate, el fiind în prezent antrenor la echipa secundă a lui Dinamo, care evoluează în Liga 3. 

Fostul fotbalist și-a adus aminte acum de acele vremuri foarte tulburi de la echipă, însă cu bucuria dată de faptul că în final dinamoviștii au reușit să iasă din acea situație disperată și să ajungă din nou la un nivel foarte bun în Superliga. Iar cuvintele alese de Răzvan Patriche acum pentru a descrie acest parcurs au fost mai mult decât sugestive: „Am luat echipa de sub pământ și am urcat și pe munți”. 

„Da, a fost o perioadă grea, dar mă bucur că am ieșit din ea cu bine și că am ieșit mai puternici, asta e cel mai important. Datorită și faptului cum arată Dinamo astăzi, arată foarte bine.

Cum vede Răzvan Patriche echipa lui Dinamo din prezent

O victorie frumoasă aseară (n.r. luni seară la Ploiești), o victorie meritată. Dinamo a controlat majoritatea jocului. O primă repriză oarecum echilibrată, dar a venit acel gol, după care băieții s-au descătușat, ca să zic așa. S-au relaxat un pic pe final, zic eu, dar până la urmă a fost bine.

(Cristi Coste: Ce are Dinamo în plus față de sezonul trecut?) Jucători (n.r. râde) În mare nucleul a rămas același. Au venit alți jucători care acum s-au integrat, poate le-au trebuit vreo două, trei etape, de asta probabil a fost și începutul acela mai greu, acele rezultate. Dar uitați Botoșaniul unde este acum, o echipă bună.

Acum arată bine, arată din ce în ce mai bine, au legat trei victorii la rând, victorii în deplasare, victorii foarte importante, și la Cluj, și acum la Petrolul. La început nu au fost rezultate, în primele trei etape, dar au jucat bine. Mie mi-a plăcut, și-au creat ocazii, foarte multe ocazii, dar le-a lipsit ceva, golul. Și-au creat foarte multe ocazii în toate meciurile, dar a lipsit rezultatul”, a spus Răzvan Patriche la FANATIK DINAMO. 

Răzvan Patriche, despre cea mai grea perioadă din istoria lui Dinamo

