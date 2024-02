„Am Master la Coverciano” Ce spune Lobonț despre a fi antrenor principal sau antrenor de portari. „O viteză în plus”

Bogdan Lobonț este antrenor cu portarii la Rapid, însă mulți îl văd o variantă în cazul în care Cristiano Bergodi nu ar mai continua în Giulești. Mai este interesat „Lobby” să urmeze o carieră de antrenor? Aflăm la „Suflet de rapidist”.

Bogdan Lobonț a vorbit despre cariera sa de antrenor principal: „Eu sunt antrenor. Am fost la Harvard din fotbal”

Lucian Ionescu, moderatorul emisiunii „Suflet de rapidist”, a abordat un alt subiect interesant cu fostul selecționer al României U20: „Spune-mi te rog și intuiesc răspunsul. Te tentează în viitor să redevii antrenor principal? Pentru că tu ai fost antrenor principal în două locuri”.

Bogdan Lobonț a vorbit despre realizările sale: „Eu sunt antrenor. Masterul la Coverciano. Harvard din fotbal. Multă lume zice: ‘Moamă, ai făcut un pas în spate că ești antrenor cu portarii’.

Dar mă scuzați: portarul face parte din altă parohie? Într-adevăr, are tricou diferit față de ceilalți și e singurul din toți 11 care folosește mâinile. Dar tot fotbal e”.

Bogdan Lobonț crede că e atuul său faptul că are o dublă specializare: „Am abilități pe care nu le au toți”

Lobonț crede că experiența de la Rapid ca antrenor cu portarii îl va ajuta mult pe viitor: „A, că am și competențe și abilități să antrenez portarii? E un skill în plus pe care îl am față de toți ceilalți. E simplu pentru mine. Am abilități pe care nu le au toți. De asta sunt convins. Asta ce înseamnă? Că am o viteză în plus.

Lucian Ionescu a mai remarcat un lucru în discursul fostului mare portar al naționalei: „Da, văd aceeași mentalitate pe care o aveai când erai jucător. Adică mentalul foarte bun și își dorești să urci”.

imediat după ce și-a luat licența la prestigioasa școală de antrenori din Italia: „Eu tocmai mi-am luat licența la Coverciano. Mi-am dat examenele finale și am zis să îmi iau întâi toate licențele de care am nevoie, pentru că am văzut că sunt multe discuții și probleme pe tema asta. Normal că mi-ar plăcea să mă întorc în Italia. Cu cei de la Roma am rămas în relații foarte bune.

Sunt deschis către orice proiect serios. Singurul lucru pe care nu îl pot accepta e mediocritatea. Cu licența pot antrena oriunde în lume, chiar și în România. A venit Gabriel Omar Batistuta și ne-a vorbit două zile doar despre atacanți. Asta ca să înțelegi cam care e nivelul. Eu țin legătura cu Cristi Chivu. Mi-ar plăcea să lucrăm împreună. Eu vreau să lucrez cu oricine de la care am de învățat. Nu am nicio reținere”, spunea fostul mare portar.

Este înlocuitorul lui Cristiano Bergodi la Rapid? „Merită mai mult de atât”

Iosif Rotariu a fost prima voce care a spus că : „A fost un jucător valoros, plus că a fost și antrenor, a jucat foarte mulți ani în străinătate, a jucat multe meciuri la echipa națională, unde a avut un randament bun. Nu cred că a venit la Rapid doar să-l ajute pe Horațiu Moldovan.

Consider că la numele lui, la experiența pe care a acumulat-o în atâția ani în străinătate, Bogdan Lobonț merită mai mult de atât și nu cred că va fi o persoană care va accepta un interimat sau să fie doar un antrenor provizoriu.

Este un tip cu personalitate, cu valoare și presupun că dacă i s-ar oferi postul de «principal» va primi un contract pe o perioadă mai lungă de timp. Având în vedere că și altor foști mari jucători li s-a dat șansa să antreneze echipele de club sau echipa națională, cred că și Bogdan Lobonț merită asta. Are o experiență foarte mare acumulată la nivel internațional”.

Bogdan Lobonț, antrenor principal la Rapid? „Am o viteză în plus