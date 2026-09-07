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MM Stoica a oferit o primă reacție după comunicatul emis de Ianis Zicu, după ce acesta a ratat venirea la FCSB. Antrenorul l-a atacat pe președintele Consiliului de Administrație și a vorbit despre „ipocrizie”. MM i-a răspuns tehnicianului.

Ianis Zicu nu mai merge la FCSB! Antrenorul a fost refuzat de Peluza Nord

Ianis Zicu a fost foarte aproape să ajungă pe banca FCSB după derby-ul pierdut cu Dinamo, scor 1-2. Gigi Becali discutase cu tehnicianul încă înaintea meciului și stabilise ca acesta să vină luni la Palat, în cazul unui eșec. Patronul era pregătit să renunțe la Marius Baciu și îl alesese pe Zicu drept înlocuitor. Planul s-a schimbat însă imediat după partidă.

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Mutarea a fost blocată în primul rând de suporteri. Gigi Becali l-a sunat pe Gheorghe Mustață, liderul Peluzei Nord, pentru a-i cere părerea. Fanii s-au opus categoric din cauza trecutului dinamovist al lui Zicu și a episoadelor în care acesta a înjurat Steaua pe vremea când era jucător. Peluza Nord i-a transmis patronului că, dacă îl schimbă pe Baciu, își dorește un antrenor cu trecut stelist.

Ianis Zicu l-a înțepat pe MM Stoica după ce a ratat FCSB-ul

Un rol important în poveste l-a avut și Mihai Stoica. Oficialul FCSB i-a recomandat lui Becali să discute cu liderul galeriei înainte de a lua decizia. Ulterior, Ianis Zicu a considerat că poziția lui MM a cântărit în ratarea mutării și a reacționat printr-un comunicat acid.

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deși Zicu avea și atunci un trecut legat de Dinamo și Rapid. Zicu l-a acuzat pe Mihai Stoica de „ipocrizie” și a readus în discuție inclusiv vechile declarații ale oficialului despre Gigi Becali, înainte ca cei doi să reia colaborarea.

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Replica lui MM Stoica după atacul lui Ianis Zicu

Mihai Stoica i-a răspuns în direct lui Ianis Zicu. a precizat că atacul tehnicianului nu își are rostul, întrucât el doar a explicat că suporterii nu sunt de acord cu această variantă pentru banca tehnică. Mai mult, MM a transmis că el și-ar dori un antrenor străin la FCSB.

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„Ce am făcut eu? Am spus că, la un moment dat, a dat declarația aia. Nu am comentat în niciun fel declarația. L-am atacat? Nu am atacat pe nimeni. Am avut eu un război al declarațiilor cu Gigi atunci. Acum spun altceva dacă discutăm despre ipocrizie. Ipocrizie este atunci când rogi un apropiat să te ajute să negociezi un contract și să declare public că te vrea la echipa lui. Eu am niște mesaje păstrate. Vorbesc în general.

Gigi a declarat că e incompatibil. Gigi s-a supărat. A considerat că e un afront. Gigi voia să îl pună antrenor, absolut. Nu am de unde să știu cum a ajuns Gigi să vorbească cu Zicu. Nici nu mă interesează. Și eu sunt de părere că trecutul nu contează. Dacă Claudiu Niculescu venea antrenor la noi, eu nu aveam nicio problemă. Normal, suporterii trebuie consultați.

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Probabil am jignit antrenorii din România când am spus că aș vrea să lucrez doar cu tehnicieni străini. Gigi, în momentul în care vorbește cu cineva și îi place discursul, îi place cum gândește persoana respectivă, e convins că poate face treabă cu ea. Dacă îl impresionezi pe Gigi, poți să fii antrenor la FCSB.

Eu am avut inspirația să îl rog pe Gigi să îi dea credit lui Pintilii. A făcut o pereche senzațională cu Elias. Mirel Rădoi a fost un mare jucător la Steaua, la fel și Baciu”, a precizat Mihai Stoica la