„Am o temere!” Frica lui Viorel Moldovan înainte de FC Botoșani – Rapid

Așadar, înainte de FC Botoșani – Rapid, Viorel Moldovan a recunoscut că îi este teamă că va ploua prea tare. Motivul ține de faptul că echipei să își facă jocul și să ia cele trei puncte, acesta fiind un obiectiv crucial în etapa următoare.

Totodată, președintele giuleștenilor a discutat și despre problema atacanților. Fostul mare atacant al României este de părere că elevii lui Șumi nu au inspirație și nu reușesc să găsească suficiente soluții pentru a marca.

“Am vorbit cu Șumi, iar lucrurile sunt pozitive. Așteptăm să obținem victoria la Botoșani, ne dorim acest lucru, sperăm să reușim, pentru că vom avea un adversar dificil în față, știm asta.

Terenul este complicat acolo. Am o temere legat de faptul că va ploua. Am înțeles că s-a refăcut gazonul, dar eu mă tem că va ploua mult. Însă, am încredere că vom putea să câștigăm cele trei puncte.

“Ne îngrijorează eficacitatea atacanților noștri”

Ne vor ajuta foarte mult în a mai progresa în clasament. Ne îngrijorează eficacitatea atacanților noștri care a lăsat de dorit, dar nu putem să îi culpabilizăm pe ei în totalitate.

Când lucrurile funcționează foarte bine în angrenajul echipei, atacanții noștri ar putea fi mult mai eficienți. La meciul cu Slobozia am avut mai multă consistență în joc și ne-am creat mai multe șanse de a marca.

Puteam să facem mult mai mult. Și la Iași puteam să tranșăm meciul și să nu mai stăm cu emoții până la final.

A fost lipsă de inspirație în anumite momente, dar dacă lucrurile vor funcționa mai bine colectiv, va fi mai ușor și pentru atacanți să marcheze”, a spus Viorel Moldovan, în direct la SUFLET DE RAPIDIST.

Viorel Moldovan, despre Marius Șumudică și duelul FC Botoșani - Rapid