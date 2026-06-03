„Am ofertă de 3 milioane de euro pe Olaru!” Anunțul lui Gigi Becali despre plecările de la FCSB

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FCSB va trece prin schimbări importante în vara acestui an, după un sezon extrem de modest. Bucureștenii vor juca în preliminariile Conference League și au de gând să se întărească serios pentru a face față pe toate fronturile. Gigi Becali a spus cine sunt jucătorii care nu mai continuă la echipa sa, dar și care este situația transferului lui Darius Olaru.

Ce jucători pleacă de la FCSB în această vară

FCSB este gata să renunțe la mai mulți jucători după această stagiune, o parte dintre ei încheindu-și deja conturile cu echipa bucureșteană. Gigi Becali a spus numele fotbaliștilor care nu mai figurează în planurile de viitor ale clubului său. „Lui Graovac îi expiră, lui Baba la fel. Expiră contractele lor, nu avem treabă cu ei. Thiam expiră. Deci trei cărora le expiră contractul. Să vedem cu Kiki, vorbim cu el, să scăpăm și de el. Acum nu am oferte pentru niciun jucător!”, a spus Gigi Becali inițial.

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Gigi Becali a spus pe ce sumă poate pleca Darius Olaru de la FCSB

. Iniţial, latifundiarul din Pipera a solicitat 5 milioane de euro, dar e gata să îi dea drumul în zona arabă şi pentru 4 milioane de euro, „La Olaru să vedem… (n.r. – E discuția aia să plece în Arabia Saudită?) Da. Au dat ei trei, noi am cerut patru jumătate. De-aia am cerut patru jumate, ca să dea patru.

Orice jucător de la mine pleacă, eu nu îi țin. Dacă eu îi țin, după aia zic că nu mai vin, că îi țin eu. Orice jucător să își facă viața lui. La mine vin alți jucători, vin și pleacă. Olaru are și el o viață, merită să și-o facă. Banii de pe Olaru îi investesc înapoi”, a mai spus Gigi Becali.

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Când și cu cât vinde Gigi Becali echipa FCSB

Ulterior, patronul „roș-albaștrilor” a spus când și pentru ce sumă va vinde FCSB. Planul latifundiarului din Pipera este să nu vină constant cu bani de acasă la echipă, dar nici să nu o lase moștenire familiei mai departe. „La fotbal este o chestiune care, dacă nu ești chibzuit și n-ai inteligență să lucrezi bine, vii în cap și te lovește mașina. Și te duci în faliment, așa cum s-au dus toți, toți, toți, toți. Nu aducem bani de la noi de acasă în fiecare zi, că dacă aducem de la noi în fiecare zi, vine falimentul.

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Eu nu mi-am propus să dau banii și averea familiei mele și a nepoților și a copiilor la FCSB. Nu mi-am propus asta. Mi-am propus să fac echipă tare. Și mi-am propus să câștig. Adică eu vreau peste 15 ani, 20 de ani, când eu o s-o vând, că nu sunt idiot să las moștenire o echipă de fotbal, adică să las o gaură neagră moștenire, vreau să iau și eu un miliard. Peste 2o de ani, când o vând, o să am eu 90 de ani”, a mai spus Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

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