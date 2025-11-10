„Am pierdut 4 milioane și jumătate de euro”. Momentul cel mai dificil din viața lui Mitică Dragomir: „Am crezut că mor! Mi-au luat tot, am rămas doar cu perdelele”. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Dumitru Dragomir a vorbit la PROFEȚIILE LUI MITICĂ despre cele mai dificile perioade din viața sa. Fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal a descris contextul în care a pierdut 4.5 milioane de euro, dar și momentele cumplite trăite după Revoluție.

Cum a pierdut Mitică Dragomir 4.5 milioane de euro

Mitică Dragomir a dezvăluit că a pierdut 4.500.000 de euro în timpul crizei din 2008, aceasta fiind cea mai dură „lovitură” pe care a primit-o din punct de vedere financiar. Acesta a vorbit și despre situația dificilă în care s-a aflat în 1990. „Am avut și eu 3-4 căderi, puteam să nu mă mai ridic. (n.r. care a fost cea mai mare, ca business?) În 2008, am pierdut 4 milioane și jumătate de euro la o afacere, era să pierd și hotelul. Hotelul valora 18 milioane, îl scoteau la licitație și mi-l vindeau, luau ei între ei. Eram carne de tun, am crezut că mor. Dar m-am ridicat iar.

După Revoluție mi-au luat tot, absolut tot, numai perdelele mi le-au lăsat, parchetul și ușile de la casă, în rest mi-au luat tot. Ce strânsesem eu în 20 de ani. Şi strânsesem bine. Când am ieşit, nu aveam nimic în casă, au luat şi covoarele. În astfel de momente nu te gândeşti la tine, te gândeşti la familie, copii, la nevastă. Mă gândeam ‘Doamne, ce face nevastă-mea? O lasă fără servici din cauza mea? Copiii, ce să le dau să mânânce? De ce mă apuc?’ ”, a afirmat Dumitru Dragomir la PROFEȚIILE LUI MITICĂ.

Cum și-a revenit Mitică Dragomir din punct de vedere financiar după Revoluție

a descris și modul în care și-a revenit din punct de vedere financiar în 1990, după ce a petrecut 7 luni la închisoare. „Când am ieșit, după Revoluție, în septembrie, m-am dus acasă, nu aveam mașini, mi le-au confiscat, în casă nu aveam nimic. Ce să faci? După o lună de zile, eram iar pe cai. Nu aveam niciun ban, dar m-am călăuzit după lozinca ‘A promite și a iubi nu costă niciun ban’.

Am luat în Brașov o sală de cinematograf în centrul orașului, am făcut discoteca ‘Babilon’, cu dansuri, cu fete. Câștigam o mie de dolari pe seară. Numai străini erau, era coadă la intrare. Am ținut-o doi ani, după care am dat-o, dar apoi am dat drumul la discoteca ‘Babilon’ din Băneasa, aveam 10.000 de oameni vinerea, 10.000 sâmbăta, 10.000 duminica”, a declarat fostul președinte al LPF în exclusivitate pentru FANATIK.

De ce nu s-a rugat Dumitru Dragomir la Dumnezeu în perioadele dificile

Mitică Dragomir a dezvăluit că nici în momentele complicate prin care a trecut nu a „apelat” la divinitate, relația sa cu religia fiind afectată de decesul tragic al fiului său, Manuel, care și-a pierdut viața în 1987, la vârsta de doar 18 ani: „Nu m-am rugat la Dumnezeu.

Cred că există ceva, o forță supranaturală, fiecare e dirijat de ceva. Dar nu sunt bisericos. Eram, dar de când s-a întâmplat cu fiul meu… Mă tot gândesc, ‘De ce nu m-a luat Dumnezeu pe mine, care sunt un păcătos, și l-a luat pe el, care era curat ca lacrima?’ ”.

Cine a preluat afacerile lui Mitică Dragomir: „Dai faliment, mi se rupe”

După ce a rememorat o altă situație dificilă prin care a trecut, a afirmat că a dat totul fiului său, nefiind implicat direct în acest moment în niciuna dintre afacerile familiei: „La Vâlcea, când inspectorul șef Andreescu a vrut să-mi ia apartamentul și să îl dea fetei care stătea deasupra mea, m-a chemat și mi-a zis ‘Dacă pleci din Vâlcea în trei luni, nu pățești nimic. Îmi dai mie apartamentul. Dacă nu, te țin numai arestat până cedezi’. Am plecat președinte la Oradea și nu am mai luat nimic din Vâlcea.

De patru ori am căzut și m-am ridicat. Până am dat totul fiului meu, am ieșit la pensie, nici nu mă interesează. I-am și spus, ‘Ia-le, nene. Dai faliment, mi se rupe’. Nu mai am nimic, doar pensia. I-am zis fiului meu ‘Tată, cât trăiesc, să nu-mi dai un leu’. Mi-am rezolvat viața”.