Andrei Vochin, confesiune uluitoare după ce l-a auzit pe Gică Hagi: „Am pierdut mulți prieteni, chiar din FRF, pentru că le-am spus adevărul”

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În contextul meciului România – Bosnia 2-4, Andrei Vochin, consilierul lui Răzvan Burleanu de la FRF, a vorbit despre tristețea afișată de președintele Federației și de Mihai Stoichiță la scurt timp după încheierea partidei de pe Arena Națională. Pornind de aici, el a dus discuție către selecționerul Gică Hagi (61 de ani).

Ce a spus Andrei Vochin după România – Bosnia 2-4 în Liga Națiunilor

Astfel, în primul rând a ținut să menționeze că în ultimii ani i-a văzut practic pe toți selecționerii în astfel de ipostaze după diferite meciuri cu rezultate nefavorabile pentru națională, mai exact extrem de criticați, și chiar atacați într-o anumită măsură, de opinia publică. În acest context, Vochin a apreciat că reacțiile la adresa acestor antrenori au fost de multe ori exagerate.

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Ce a subliniat Andrei Vochin vizavi de Gică Hagi

Astfel, el a simțit nevoia să scoată în evidență în mod special faptul că Hagi a avut acum tăria de a-și asuma vina, chestiune pentru care, în opinia sa, selecționerul ar trebui să fie apreciat. „Eu poze din astea am mai văzut. Pentru mine din păcate nu e atât de grea ziua, din două motive. Primul motiv e că, în locul lui Gică, în autocarul ăla, l-am văzut așa și pe nea Puiu (n.r. Anghel Iordănescu) după meciul cu Albania, l-am văzut și pe Daum după ce a ratat Stanciu penalty în minutul 90 cu Muntenegru.

L-am văzut și pe Contra, când a băgat tineri în echipa națională și ne-a dat Spania 5. L-am văzut și pe Edi (n.r. Iordănescu), după parcursul din Liga Națiunilor, și pe Mirel (n.r. Rădoi). L-am văzut și pe nea Mircea (n.r. Lucescu). Am văzut pozele astea, am văzut și din interior. Am trăit și în același timp trăiam reacțiile din exterior adresate acestor antrenori, care nu țineau cont de mai nimic.

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În momentul ăsta, Gică Hagi e pe locul selecționerului. Mărturisesc că eu cu Gică Hagi nu suntem prieteni, dar nu în sensul că nu ne respectăm, pur și simplu nu… În momentul ăsta simt nevoia de o oarecare liniște și o oarecare tăcere în fața acestui om, Gică Hagi, care și-a asumat, așa cum nu am văzut pe nimeni, această înfrângere.

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Cei care îi sunt prieteni și s-au declarat prieteni, aș vrea să le transmit un gând al meu. Eu am pierdut foarte mulți prieteni, nu știu dacă mai am doi, pentru că unui prieten trebuie să îi spui, înainte să greșească, dacă îi ești prieten, adevărul. Dacă îi spui acum adevărul, nu îi mai folosește. Trebuia să îi spui înainte”, a spus

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Andrei Vochin a sărit astfel în apărarea lui Gică Hagi

În continuare, oficialul FRF a dezvăluit că, pentru această abordare a sa a ajuns să își piardă anumiți prieteni, inclusiv din cadrul Federației: „Eu am greșit, am rămas fără prieteni, inclusiv în Federație. Unor prieteni trebuie să le spui exact ce crezi în momentul respectiv, înainte să se întâmple lucrurile, cu toate riscurile. Asta înseamnă prietenia, îi vrei binele cu adevărat. Cel mai mare rău al unui om este lingușeala. Orice om care stă lângă un om și îi spune doar ce vrea să audă, îi face un mare rău. Cu orice risc, chiar dacă îl pierzi ca prieten. Să nu te înconjori numai de oameni care îți spun doar ce vrei să auzi, pentru că nu vei progresa”.

Iar concluzia sa a fost una mai mult decât fermă din această perspectivă. Mai exact, în viziunea lui, Gică Hagi, prin prisma faptului că și-a recunoscut greșelile după înfrângerea cu Bosnia, ar trebui de acum lăsat să își facă propria analiză, fără critici suplimentare din exterior: „Rugămintea mea este, ca toți cei care i-au fost prieteni, peste tot, să lase tonul mai moale, pentru că omul și-a recunoscut greșeala. E la momentul în care trebuie să își facă propria analiză, să se consulte cu cine crede de cuviință pentru ca să meargă pe drumul bun”.

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