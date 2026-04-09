“Am plâns în hohote, fără să-mi fie rușine” Reacție sfâșietoare a fostul coleg al lui Mircea Lucescu

Mircea Lucescu și Liță Dumitru au fost colegi la naționala României, la Cupa Mondială din 1970, prima la care a participat naționala noastră după război. Il Luce avea 25 de ani și era căpitanul echipei, investit de Angelo Niculescu, iar Dumitru era mezinul lotului, la numai 20 de ani abia înpliniți.

Liță Dumitru a plâns în hohote după Mircea Lucescu

Acum în vârstă de 76 de ani, Liță Dumitru a fost șocat de moartea fostului selecționer. Cei nu au au fost colegi decât la echipa națională, dar au avut o prietenie trainică, chiar dacă drumurile vieții i-au despărțit, purtându-i în diverse locuri ale lumii.

Ion Dumitru a avut o reacție emoționantă, Fostul mare internațional (50 selecții la națională) a postat un mesaj sfâșietor pe rețelele sociale.

“La o zi după tine, Mircea…

Nici acum nu-mi vine să cred! Parcă refuz să accept că nu mai ești… că nu mai pot pune mâna pe telefon să te sun, să mai schimbăm o vorbă despre fotbal, despre viață, despre „ce mai facem noi”. Să îți aud vocea: „Lită, ce mai faci?” A trecut doar o zi… N-am putut să mă adun. Am plâns în hohote, fără să-mi fie rușine. Pentru că nu am pierdut doar un nume uriaș al fotbalului. Am pierdut un om drag. Am pierdut un prieten.

Cei doi foști internaționali vorbiseră acum o săptămână

Pentru lume ai fost Mircea Lucescu — unul dintre cei mai mari antrenori, un simbol, un om care a dus fotbalul românesc peste tot în lume. Pentru mine… ai fost Mircea. Omul cu care am împărțit generații, amintiri, gânduri, contraziceri și momente care nu se văd în statistici, dar care rămân pentru totdeauna.

Am vorbit cu tine acum o săptămână…cine s-ar fi gândit că aceea avea să fie ultima oară? Am vorbit despre meciuri, despre baraj, despre lucruri care pentru noi erau firești. Doamne, dacă știam că e ultima oară, nu închideam telefonul. Mai spuneam ceva. Orice. Sau poate nu spuneam nimic… doar te ascultam.

Dar acum… a rămas doar liniștea. Imi vin în minte momentele noastre, discuțiile, felul în care vedeai fotbalul… mereu cu un pas înainte. Erai ambițios, încăpățânat în sensul bun, voiai mereu mai mult. Pentru tine nu exista „destul”. Tu nu știai să trăiești altfel decât intens. Fotbalul nu era o meserie pentru tine. Era viața ta. Respirația ta. Și poate că tocmai asta… te-a și consumat. Mi-ai fost rival, mi-ai fost coleg, dar mai ales mi-ai fost prieten. Într-o lume în care puțini rămân aproape, tu ai rămas.

E o ruptură pe care o simt adânc. Ca și cum o parte din mine, din generația noastră, din tot ce am fost… a plecat odată cu tine. Drum lin, prieten drag!

Să te ierte Dumnezeu și să te odihnească în pace!

Iar eu… eu rămân cu amintirile. Și cu dorul care nu va trece niciodată!”, a postat Liță Dumitru.

Mii de oameni au trecut pe la căpătâiul lui Mircea Lucescu

Funerariile lui Mircea Lucescu au început ieri când sicriul a fost depus la Arena Națională.

La slujba de la Biserica Elefterie vor participa doar membrii familiei și câțiva invitați, iar la Cimitirul Bellu, unde își va dormi Il Luce somnul de veci vor fi doar cei din familie.