„Am plâns trei zile!”. Jucătorii echipei naționale, lacrimi de deznădejde după ratarea calificării la turneul final

ADVERTISEMENT

România s-a putut lăuda cu jucători destul de buni din generațiile 1988-1990, iar acest lucru s-a putut observa încă de când erau foarte tineri. Naționala de tineret de la acea vreme, care avea în componență fotbaliști precum Chiricheș, Gardoș, Torje, Papp, Rusescu sau Alexe, a ratat la limită calificarea la turneul final al Campionatului European U21, iar acest lucru l-a afectat enorm pe fostul atacant al lui Dinamo.

Cum a trăit Marius Alexe ratarea calificării la Campionatul European U21 din 2011

România U21 – Anglia U21 a fost dubla decisivă a naționalei condusă la acea vreme de Emil Săndoi pentru calificarea la turneul final din 2011. „Micii tricolori” au pierdut în deplasare, iar la returul de la Botoșani au sperat până în ultima secundă, mai ales că datorită regulii golului marcat în deplasare România s-ar fi calificat dacă ar fi învins cu 1-0.

ADVERTISEMENT

Invitat la FANATIK Dinamo, Marius Alexe (36 de ani), vârful de atac al acelei echipe, a recunoscut că a trăit foarte intens ratarea calificării, mai ales că a avut mai multe ocazii să înscrie în poarta englezilor. Meciul retur s-a terminat cu o remiză albă, iar fostul atacant de la Dinamo și Sassuolo a dezvăluit că a plâns câteva zile bune după fluierul final, știind că a avut calificarea în gheată:

„Eu consider că din această generație toți jucătorii de acolo au jucat la echipa națională mare. Lipseau câțiva de aici. Era generația ’88, iar eu cu Torje eram cei mai mici de acolo, eram născuți în ’90. Jucam la 2 ani mai mare, iar Torje juca la un an mai mare, dar el jucase și cu o generație în urmă. Era căpitan de echipă, chiar dacă era mai mic.

ADVERTISEMENT

Am jucat în Anglia, la Norwich, au trecut în avantaj printr-un gol senzațional al lui Henderson și au câștigat 2-1 în tur. Jucătorii Angliei jucau doar la echipe bune… Manchester, Arsenal, Chelsea. Smalling, care era căpitan de echipă, Welback, Trippier. La retur, am jucat la Botoșani pe un teren mocirlos, iar ei nu și-au dat seama unde joacă. Noi ne-am adaptat mai bine, dar nu am reușit să câștigăm. Am avut niște ratări atunci… eu am plâns două-trei zile. Am ratat din doi metri și atunci era regula golului în deplasare, la 1-0 eram calificați.

ADVERTISEMENT

Am avut ocazii multe, ei abia au ajuns la poarta, dar nu am reușit să băgăm mingea în poartă. A fost, totuși, o experiență care ne-a ajutat pe toți în carieră. Am mers la echipele de club și ne-am impus. Râpă, Găman, Papp… toți au luat campionate. Gardoș a jucat în Premier League, eu am reușit cu Dinamo, apoi am plecat în Italia. A fost o generație bună”, a povestit Marius Alexe, la FANATIK Dinamo.

ADVERTISEMENT

Cum arătau echipele în România U21 – Anglia U21 și ce jucători britanici au ajuns vedete

Echipa României avea în componență jucători care aveau să câștige campionate pe plan intern, Primul 11 folosit de Emil Săndoi arăta astfel: Lung Jr. – Râpă, Găman, Papp, Bărboianu – Bicfalvi, Gardoș – Torje, Sburlea, Hora – Alexe.

De partea cealaltă, Anglia a avut în componență jucători ce au devenit importanți ulterior pentru cluburi mari din Premier League. Spre exemplu, stoperii de la acea vreme, Smalling și Jones, Vârful de atac, Danny Welbeck, înscrie în Premier League pentru Brighton chiar și acum, la 35 de ani, în timp ce Jordan Henderson a ajuns, fără doar și poate, o legendă a „cormoranilor”. Pe bancă, rezervele neutilizate ale Angliei au fost Kyle Walker și Kieran Trippier, doi fundași laterali de clasă mondială. Primul 11 aruncat în luptă de Stuart Pearce arăta astfel: Fielding – Mancienne, Smalling, Jones, Bertrand – Muamba, Henderson – Cleverley, Sturridge, Rose – Welbeck.