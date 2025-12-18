“Am plătit 14 salarii!” Reacția conducerii echipei din Superliga României acuzată că “pune lacătul pe club la vară”

ADVERTISEMENT

Vivi Răchită a aruncat bomba, în direct la FANATIK Superliga, dezvăluirile lui făcând vâlvă în rândul fanilor petroliști și nu numai acolo. Fostul căpitan al echipei care a câștigat Cupa României în 1995, a afirmat că zilele Petrolului sunt numărate, din cauza datoriilor mari existente.

Datoriile Petrolului ar fi crescut la opt milioane de euro

„Am vorbit cu cineva apropiat de club și se pare datoriile au ajuns la 8 milioane de euro. Sper să nu fie adevărat. Am vorbit cu un antrenor din Prahova care are o școală de fotbal și mi-a zis că încearcă să colaboreze cu ei și nu vor.

Printre altele i-am spus că au datorii de 6 milioane și el mi-a zis: Ce 6 milioane că au ajuns la 8. Dacă s-a ajuns la 8, așa cum suntem în concordat preventiv, asta înseamnă că la vară se pune lacătul pe club”, a declarat

La două zile a venit reacția conducerii Petrolului, formație aflată în stare de concordat preventiv, premergătoare insolvenței. Șefii ploieștenilor au emis un comunicat oficial, în care vor să-li liniștească fanii, dar în care nu se precizează dacă datoria a crescut sau nu.

Conducerea spune că a plătit 14 salarii

“Profitând de statutul de colaborator al unei emisiuni sportive, unul dintre foștii jucători ai Petrolului Ploiești obișnuiește, periodic, să se lanseze în afirmații lipsite de adevăr, vizând clubul la care a activat o bună parte a carierei sale. Mai nou, vehiculând anumite „informații” cu titlu de certitudine, fostul fotbalist anunță, printre altele, chiar falimentul iminent al Petrolului, și asta într-un viitor nu foarte îndepărtat.

Pentru el, dar și pentru cei pe care, poate, i-a indus în eroare, putem să comunicăm câteva dintre realitățile momentului:

– în ultimele 14 luni calendaristice, clubul nostru a plătit tot atâtea salarii. Iar înainte de plecarea în mini-vacanța de final de an va fi achitat încă un salariu.

– procedura de monitorizare financiară impusă de către Comisia de Licențiere a FRF s-a încheiat cu succes, ca urmare a eforturilor considerabile depuse de către clubul nostru în această toamnă.

Clubul a trecut cu bine monitorizarea financiară a FRF

– urmează procedura de licențiere pentru participarea în ediția 2026-2027 a primului eșalon și avem toate argumentele să fim convinși că o vom parcurge cu bine și pe aceasta. Așa încât, oricât ar vrea unii, nu vom „pune lacătul” la finalul campionatului, chiar dacă, spre deosebire de marea majoritate a partenerelor de competiție, nu primim sprijin din partea autorităților locale.

I-am recomanda, așadar, fostului fotbalist să ia exemplul jucătorilor de legendă ai Petrolului, deloc puțini, cei care, indiferent de situație, nu au atacat vreodată clubul. Oameni care au scris istorie pentru culorile „galben-albastre”, le-au respectat și, la rândul lor, au fost respectați.

Petrolul nu este un simplu club, ci este emblema unei comunități, iar noi suntem datori să-i ducem istoria mai departe. Cu fapte, nu cu zvonuri alarmiste aruncate în emisiuni!”, este reacție conducerii Petrolului.

Ploieștenii sunt pe locul 12 în Superligă

Echipa ploieșteană, aflată la al patrulea an consecutiv în Superligă, a avut un început de sezon dezastruos, sub conducerea lui Liviu Ciobotariu. Ulterior s-a mai redresat, după venirea lui Eugen Neagoe, iar după 20 de etape este pe locul 12, primul deasupra locurilor implicate în lupta la retrogradare.

Petrolul este organizată juridic sub forma unui ONG și nu beneficiază de ajutorul autorităților locale. A